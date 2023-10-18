ألفاروميو ميني فان فاخرة قد يتم تطويرها.. وهذا ما نعرفه عنها

دبي - كتب محمد فتوح - أصبح لدى ألفاروميو أخيراً طريق واضح للأمام، ويبدو أن هذه الخطة تتضمن الآن سيارة ألفاروميو ميني فان فاخرة، يأتي هذا التقرير الأخير من أوتوكار، الذي تحدث مع رئيس التصميم في ألفاروميو حول سيارة 33 سترادال الخارقة الجديدة كليًا وشاحنتها المنسية كثيرًا، ألفاروميو Romeo، هذا صحيح، لقد نجحت شركة ألفا في تنفيذ خدعة فيراري لافيراري قبل وقت طويل من وصول الحصان الجامح إلى هناك.

ما الذي نعرفه عن سيارة ألفاروميو ميني فان فاخرة المُتوقع تدشينها

كان أليخاندرو ميسونيرو رومانوس يناقش حول الميني فان قائلاً إنها جميلة، وأضاف: “بالمناسبة، لن تتفاجأ إذا عاد هذا في يوم من الأيام”، ربما كان ميسونيرو رومانوس يلقي نكتة، لكن من الممكن أن يكون الأمر أننا نقرأ تعليقاته من خلال نظارات ثنائية متحيزة للغرب.

وفي الغرب، استحوذت سيارات الإس يو في والكروس أوفر على المساحة التي كانت تهيمن عليها في السابق السيارات متعددة الأغراض والحافلات الصغيرة، وعلى الجانب الآخر من العالم، تعود سيارات الميني فان الفاخرة بقوة، لقد انضمت لكزس بالفعل إلى اللعبة مع LM، وفولفو تلاحقها مع EM90.

ويُنظر إلى الشاحنات الفاخرة على أنها رمز للمكانة في الشرق، على الأرجح لأنه لا يمكنك القيادة بسرعة تزيد عن 24 كلم في الساعة في المدن المكتظة بالسكان، ما الفائدة من امتلاك سيارة ألفاروميو جوليا كوادريفوليو إذا كان بإمكانك فقط إطلاق العنان لـ 10 من خيولها البالغ عددها 505؟ يعد وجود صف ثانٍ كبير مع كرسي درجة رجال الأعمال قابل للطي وشاشة مسطحة ضخمة خيارًا أفضل بكثير.

وفي الختام، من المحتمل أن يتم بناء سيارة Romeo الحديثة على منصة STLA Large EV، والتي توفر مدى يصل إلى 805 كلم، وبما أن عملاق السيارات سيكون مسؤولاً عن الأسس، فيمكنه ترك الإيطاليين ليقوموا بالتصميم الداخلي، ولا يمكننا التفكير في شيء أفضل، هل سبق لك أن شاهدت التصميم الداخلي لسيارة ألفاروميو 156 مقارنة مع معاصريها؟ نعم، كانت السيارة سيئة، لكن التصميم الداخلي أنيقاً.

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