أودي تحتفظ بطرازات بنزين مع نماذج RS 2025

دبي - كتب محمد فتوح - على الرغم من أنه يبدو أن كل الطرازات الجديدة الأخرى التي تطلقها أودي لا تحتوي على محرك احتراق، إلا أن محرك ICEمن أودي لم يمت بعد داخل الشركة الألمانية العريقة . لا تزال شركة The Four Rings تخطط لإطلاق نماذج تعمل بالطاقة التقليدية ، والأفضل من ذلك، أن بعضها سيستفيد من معالجة طرازات RS الرياضية . تحتفل أودي بالعيد الأربعينذ لقسم ” سبورت ” حيث تعمل شركة Audi Sport GmbH، المعروفة حتى عام 2016 باسم Quattro GmbH، على العديد من السيارات عالية الأداء التي تعمل بالبنزين.

أودي مستمرة مع محركات ICE

جاء هذا الكشف من قبل رئيس قسم التصميم في Audi ، مارك ليشت، في مقابلة مطولة نُشرت على الموقع الإعلامي الرسمي للشركة. وأوضح أن جميع السيارات المستقبلية التي تحمل شارة RS تقريبًا ستركب بشكل أساسي على منصتين فقط: Premium Platform Electric (PPE) للمركبات الكهربائية وPremium Platform Combustion (PPC) لـ ICEs. لم يخض في أي تفاصيل أخرى حول هذا الأخير، لكن المنطق يخبرنا أنه كان يشير إلى متغيرات RS للسيارات الأكبر حجمًا الموجودة حاليًا في بنية MLB.

أودي RS6 Avant

في حين أن سيارة Audi تي تي RS و R8 سيختفيان للأسف، لا تزال هناك حياة في محرك البنزين ol لجولة أخيرة من طرازات RS “المدرسة القديمة”. كشفت لقطات تجسسية عن سيارة RS6 Avant الأكثر سخونة قيد العمل، وسينضم إليها الجيل التالي من RS4 Avant الذي سينتقل إلى لقب RS5 Avant يجب أن يكون هناك أيضًا RS5 Sportback آخر إلى جانب RS7 Sportback أكبر.

تحديث طرازات اودي

قامت أودي مؤخرًا بتحديث طرازي Q8 و SQ8 ، لذا فهي مسألة وقت فقط قبل أن تحصل RS Q8 على بعض التحسينات أيضًا. يمكن للجيل القادم من Q5 أن يحصل أخيرًا على نسخة RS التي طال انتظارها لأول مرة، على الرغم من أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن. ترتكز جميع هذه الطرازات على بنية MLB التي تستخدمها مجموعة فولكس فاجن منذ عام 2012. كما أنها تدعم طرازات VW Touareg ولامبورغني أروس وبورش كايين وبنتلي بنتايجا ، من بين موديلات أخرى.

أودي RS3

في وقت سابق من هذا العام، اقترح سيباستيان جرامز، رئيس Audi سبورت، أن المحرك ذو الخمس أسطوانات يمكن أن يعمل بقوة في سيارة RS3 . تنتج الوحدة المزودة بشاحن توربيني سعة 2.5 لتر حاليًا 401 حصانًا في الولايات المتحدة و394 حصانًا في أوروبا، ولكن قد تكون المزيد من القوة في الطريق لسيارة RS3 المحسنة.

ليس من الواضح ما إذا كانت الهاتشباك و/أو السيدان ستحصل على ترقيات إضافية . لكي لا ننسى أن RS Q3 و RS Q3 Sportback ما زالتا موجودتين، وتتقاسمان منصة MQB مع RS3s.

اودي تتحول كهربائية بالكامل 2025

بقدر ما يبدو المستقبل القريب مثيرًا، فقد أصبحت الأيام معدودة بالنسبة لنماذج Audi الرياضية التي تحرق البنزين. أعلنت شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في إنغولشتات بالفعل أنها ستطلق نماذجها النهائية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في عام 2025، وستكون جميع المنتجات التي سيتم إطلاقها اعتبارًا من عام 2026 عبارة عن سيارات كهربائية. وبحلول عام 2033، تريد إنهاء إنتاج مركبات البنزين/الديزل تمامًا لتصبح كهربائية بحتة.

مستقبل أودي الكهربائي

بحلول عام 2025، تخطط Audi لجعل 30% من مجموعتها سيارات كهربائية. وتضمن استراتيجية Audi للكهرباء أن تصبح شركة صناعة السيارات واحدة من أوائل الشركات التي تنفذ برنامج أسعار الكربون الداخلي كأحد مبادراتها الرئيسية مع السعي لخفض مستويات ثاني أكسيد الكربون. نحن نلقي نظرة فاحصة على كيفية قيام سيارة Audi الكهربائية بإحداث التغيير في مستقبلنا. ويحدد فحصنا أيضًا المنصات التي سيتم استخدامها لكل نوع من أنواع المركبات المختلفة، ويعرض كيفية تطور استراتيجية Audi للكهرباء إلى ما هي عليه اليوم.

استراتيجية أودي للكهرباء

لا تضيع Audi أي وقت في ضمان وجود المزيد من السيارات الكهربائية الفاخرة على الطريق. يتم توجيه الاستثمارات الأخيرة بشكل واضح نحو التنقل الإلكتروني وتهجين المركبات من أجل بيئة أفضل. ستشمل السيارات الكهربائية الفاخرة في المستقبل مجموعة متنوعة من السيارات وسيارات الدفع الرباعي التي تناسب جميع أنماط الحياة. في حين أن الهدف الأولي لاستراتيجية Audi للكهرباء هو جعل 30% من تشكيلة سياراتها كهربائية، فإن الهدف طويل المدى هو التحول إلى سيارات كهربائية بنسبة 100% من أجل سفر خالٍ من الانبعاثات.

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