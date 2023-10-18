دبي - كتب محمد فتوح - دشنت شركة جوديير للإطارات والمطاط ، مجموعتها الجديدة من الجيل الثاني من إطارات KMAX S إكستريم GEN2 المصممة خصيصا للعمل في الطرق والمسافات الطويلة في المناخ الحار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

وبالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل وزيادة عمر الإطار في ظل درجات الحرارة المرتفعة ، يتميز الجيل الثاني من إطارات جوديير بزيادة لا تقل عن 20% في عدد الكيلومترات المقطوعه على محور التوجيه مقارنةً بالجيل السابق . ‎

إطارات جوديير تدشن الجيل الثاني KMAX S إكستريم GEN2 للمناخ الحار

نجح فريق جوديير في تطوير هذه الإطارات من خلال تحسين عرض قوس المداس والضبط الدقيق لشكل تجويف الإطار ، مما أدى إلى تحسن كبير في التآكل المنتظم. ويعتبر محور التوجيه الأكثر أهمية وحساسية لمختلف معايير الأداء نظراً لتأثيره على السلامة . ‎

المدير العام لجوديير الشرق الأوسط وأفريقيا ، شعبان جونجور ، علق قائلاً : “تعد مجموعة إطارات جوديير KMAX EXTREME المتطورة دليلاً آخراً على تاريخنا العريق الممتد ل 125 عام والمليء بالإنجازات في تقديم منتجات الإطارات المُصممة خصيصاً بما يناسب متطلبات عملائنا. إن تطوير هذا الإطار يوضح التزامنا بتحسين أداء شركات النقل والسائقين أثناء قيادتهم لمركباتهم مع مواكبة متطلبات السوق المتطورة باستمرار“.

يعمل فريق إطارات جوديير على التحسين لتعزيز الجودة

تشتمل التحسينات الأخرى في مجموعة إطارات جوديير KMAX S EXTREME GEN2 من الجيل الثاني على هيكل مُعزز للإطار إضافة الى مركب مطاطي للمداس يضمن تقليل درجة حرارة المداس ، كما تسمح التركيبه الكيميائية والخواص الفيزيائية ببقائها سليمة حتى في درجات الحرارة المرتفعة وظروف التشغيل الصعبه عند القيادة لمسافات طويلة في المناخات شديدة الحرارة.

كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي ، من جهته، قال حمزة عفانة ، مدير قطاع الإطارات التجارية لشركة “جوديير” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا : “بإضافة إطارات KMAX S EXTREME GEN2 فإننا نوسع مجموعة إطارات KMAX الفعالة وبالتالي ندعم عملائنا لتحقيق تكلفة أفضل لكل كيلومتر”.

قام فريق الابتكار في “جوديير” في لوكسمبورغ لتطوير إطارات KMAX S EXTREME GEN2، بجمع الملاحظات من العملاء في أسواقٍ متعددة في الخليج، وتحديد مجالات التحسين واختبار الإطارات المطورة حديثاً مع أساطيل متعددة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وتجسد مجموعة إطارات KMAX Extreme التزامها بالاستدامة، حيث تتميز بقابليتها للتجديد ( التلبيس ) وإعادة الحفر، مما يتيح لأساطيل النقل من تحسين البصمة البيئية.

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