الصدام مع UAW يدفع ستيلانتس للتهديد ببيع 17 منشأة صناعية

دبي - كتب محمد فتوح - في خضم النزاع المستمربين اتحاد نقابات عمال السيارات UAW وكبريات الشركات ، أفادت تقارير أن شركة ستيلانتس، التي تقف خلف سيارات جيب ودودج وألفا روميو والعديد من العلامات التجارية الأخرى، قدمت ،على خلفية النزاع مع UAW اقتراحًا جريئًا للحصول على الحق الأحادي لبيع مقرها الرئيسي ومركزها الفني في أمريكا الشمالية في أوبورن هيلز بولاية ميشيغان. بالإضافة إلى 17 منشأة أخرى.

تأزم الموقف بين UAW وشركات السيارات

وقد أدى إضراب عمال السيارات المتحدين في الولايات المتحدة، وهو الأكبر حاليًا في التاريخ، إلى تسليط الضوء على المفاوضات العمالية المثيرة للجدل بين نقابات عمال السيارات، وشركات صناعة السيارات الكبرى. وفقًا لما نشر في ” ديترويت نيوز “، يعد هذا الاقتراح جزءًا من العرض رد فعل شركة ستيلانتس على مطالب اتحاد عمال السيارات ، وقد أثار مخاوف بشأن مستقبل هذه المرافق وتأثيرها على العمال والمجتمعات.

ستيلانتس تدخل مع UAW في مواجهة صعبة

الشركة ليست فقط واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة ولكنها أيضًا أكبر صاحب عمل في أوبورن هيلز. من الضروري ملاحظة أن هذا الاقتراح لا يشير بالضرورة إلى أن Stellantis تتخلى عن اعمالها بالكامل في أمريكا وبدلاً من ذلك، وفقًا للمنشور، فإنه يوفر للشركة المرونة والخيارات لمستقبل مقرها البالغ مساحته 500 فدان، والذي يتضمن مختبرات ومرافق هندسية واستوديوهات تصميم. يتمتع المقر الرئيسي في أوبورن هيلز بأهمية تاريخية حيث كان المقر الرئيسي العالمي لشركة كرايسلر سابقا .

ستيلانتس تتجه لبيع مصانعها ردا على UAW

تمثل نقابات عمال السيارات الموظفين بأجر في هذا الموقع، وأي قرار لبيعه يتطلب موافقة النقابة. تفكر Stellantis أيضًا في اتخاذ إجراءات مماثلة للعديد من المرافق الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. جاء هذا الاقتراح قبل فترة وجيزة من إعلان نقابات عمال السيارات عن إضراب في مصنع ستيلانتس جيب رانجلر وجلاديتور في توليدو، أوهايو، إلى جانب مصنع فورد برونكو ورينجر في Wayne ومصنع الشاحنات الصغيرة التجارية Wentzville متوسطة الحجم التابع لشركة Gجنرال موتورز خارج سانت لويس.

معركة ستيلانتس مع UAW تربك الإدارة المحلية

وتعليقا على الأخبار الخاصة بإغلاق ستيلانتس لمصانعها قال رئيس بلدية أوبورن هيلز” مقر مجموعة ستيلانتس ” كيفن مكدانيل، في بيان له :

نحن فخورون بكوننا المقر الرئيسي لشركة Stellantis في أمريكا الشمالية. وبما أن Stellantis تقف كأكبر صاحب عمل في مجتمعنا المزدهر، فإننا ندرك أهمية معالجة التقارير الأخيرة المحيطة بإغلاق 18 منشأة أمريكية. حتى الآن، لم نتلق أي شيء وأضاف رئيس بلدية أوبورن هيلز، كيفن مكدانيل، : “هناك مؤشرات أو معلومات تشير إلى أن شركة Stellantis تعتزم إغلاق مقرها الرئيسي في مدينتنا”.

اعتصامات UAW تضيق الخناق على ستيلانتس

وأوضح مارك ستيوارت، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة Stellantis في أمريكا الشمالية، أن المواقع المستهدفة كانت في المقام الأول مراكز توزيع قطع غيار موبار التي تعتزم الشركة تحديثها. وشدد على أن الاقتراح لن يؤدي إلى تخفيض الوظائف، لكنه قد يستلزم إغلاق أو إعادة هيكلة بعض المواقع غير المستغلة.

مستقبل صناعة السيارات الأمريكية على المحك

يعد إضراب نقابات عمال السيارات ضد Stellantis وFord وGM رمزًا للمشهد المتطور لصناعة السيارات. وبينما تسعى شركات صناعة السيارات الكبرى إلى التحديث والتكيف مع التقنيات الجديدة، يجب عليها أيضًا معالجة المخاوف العمالية والتفاوض مع نقابات عمال السيارات لضمان رفاهية العمال واستدامة الصناعة على المدى الطويل. إن اقتراح بيع مقر أوبورن هيلز والمرافق الأخرى هو مجرد جانب واحد من هذه المفاوضات المعقدة، وسوف تؤثر النتيجة بشكل كبير على مستقبل صناعة السيارات الأمريكية.

بيان ستيلانتس حول مواجهة UAW

وجاء في بيان رسمي من ستيلانتس أنه بعد محادثات مع نقابات عمال السيارات ، كانت المناقشة بناءة وركزت على المكان الذي يمكننا من خلاله إيجاد أرضية مشتركة للتوصل إلى اتفاق يوفر جسرًا إلى المستقبل من خلال تمكين الشركة من مواجهة تحديات الكهرباء”. “بالتعاون مع نقابات عمال السيارات ،

لدينا الفرصة لوضع إطار عمل في هذا العقد من شأنه أن يسمح للشركة بأن تكون قادرة على المنافسة خلال هذا التحول التاريخي وجلب القوى العاملة لدينا في هذه الرحلة.” قبل بضعة أيام فقط، أعلن رئيس شاون فيان رئيس اتحاد نقابات عمال السيارات أن إضراب UAW يدخل مرحلة حرجة .

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