نيسان تكشف عن هايبر تورر كأحدث مفهوم ثورى بمعرض طوكيو 2023

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت نيسان عن مفهوم سيارة هايبر تورر Hyper Tourer Concept، وهي السيارة الثالثة من بين أربع سيارات من المقرر أن تظهر لأول مرة في معرض التنقل الياباني 2023. يستعرض مفهوم هايبر تورر رؤية العلامة التجارية اليابانية لنقل الأشخاص في العصر الكهربائي، والجمع بين جوهر أوموتيناشي (الضيافة اليابانية) مع العديد من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك القيادة الذاتية.

التصميم الثورى لنيسان هايبر تورر

ينضم مفهوم هايبر تورر المستقبلي Hyper Tourer Concept إلى مفهومى هايبر ادفينشر للطرق الوعرة ومفهوهايبر اوربان سيتي ، اللذان تم الكشف عنهما في وقت سابق من هذا الشهر.تتبع نيسان نهجا ابتكاريا ثوريا في تصميم مفهوم Hyper Tourerهايبر تورر حيث يتميز التصميم الغريب بمصدات أمامية وخلفية هائلة، وخط سقف كلاسيكي مرتفع متعدد الأغراض، وجناح بارز – جميعها مصممة بحواف حادة. وتكمل العجلات والكاميرات الهوائية نمطا جديدا بدلاً من المرايا الجانبية .

مقصورة هايبر تورر

الجزء الداخلي من هايبر تورر خارج هذا العالم أيضًا. إنها تتميز بجماليات مزخرفة، تجمع بين أنماط إضاءة تقليدية مع العديد من الطبقات والتجاعيد والزوايا لإنشاء مقصورة آسرة بصريًا . تم دمج مجموعة العدادات الرقمية وشاشة المعلومات والترفيه في شاشة بانورامية واحدة تقع في قاعدة الزجاج الأمامي. تتمحور أدوات التحكم الخاصة بالسائق حول قضبان توجيه مستطيل يمتد من لوحة القيادة السفلية.

هايبر تورر والقيادة الذاتية

إحدى الميزات الأكثر ابتكارًا في تقنية القيادة الذاتية في هايبر تورر هي المقاعد الأمامية القابلة للدوران بزاوية 360 درجة، والتي تسمح بإجراء مناقشات وجهًا لوجه بين ركاب المقعدين الأمامي والخلفي. بالإضافة إلى ذلك، تتميز Hyper Tourer بنظام الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مراقبة المؤشرات الحيوية للركاب مثل موجات الدماغ ومعدل ضربات القلب والتنفس والتعرق. ويمكنه بعد ذلك اختيار الموسيقى المتناغمة بشكل مستقل وتكييف الإضاءة لتناسب حالتك العاطفية.

هايبر تورر وبطارية الحالة الصلبة

وفي الوقت نفسه، قامت نيسان بتحسين مساحة المقصورة باستخدام مكونات مدمجة، بما في ذلك بطاريات الحالة الصلبة عالية الطاقة . توفر هذه التقنية مركز ثقل أقل، مما يعزز القيادة السلسة والمريحة من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع نظام التحكم بجميع العجلات e-4ORCE من نيسان. يدعم مصدر الطاقة هذا أيضًا وظيفة Nissan V2X (المركبة إلى كل شيء) التي يمكنها توفير الكهرباء للمنازل والمتاجر والمكاتب.

مدى سير أطول

لا يزال النطاق المتوقع لبطارية الحالة الصلبة من نيسان غامضًا، لكنه سيكون بلا شك أفضل من النطاق الذي يبلغ 304 ميلًا والمصنف من وكالة حماية البيئة (EPA) لسيارة ايريا المجهزة ببطارية ليثيوم أيون . سيحتل مفهوم نيسان الرابع مركز الصدارة في 19 أكتوبر، ولدينا الكثير من الأسباب للاعتقاد بأنه لن يكون أقل من استثنائي… على الأقل من حيث التصميم.

آراء النقاد

لأنها شاحنة ركاب كهربائية بالكامل ذات زاوية رائعة وموجهة نحو المقصورة، تم تصميمها للاستمتاع بالرحلات مع الأصدقاء والأحباء، أو مساحة لإجراء أعمال مهمة. مرحبا بكم في هايبر تورير. وبينما يُعجب المرء بمظهرها الخارجي المذهل، إلا أن ملامحها الحادة للغاية – المصممة على ما يبدو لإظهار “الجمال الياباني التقليدي” – والوجه الصارم تجعله بالتأكيد يبدو منزعجًا من شيء ما. ربما يكون السبب هو الجناح الخلفي المرتفع، وهو ما يمثل تنازلاً عن الطابع الرياضي في سيارة تهتم أكثر بالراحة.

التقنيات الوظيفية بمقصورة هايبر تورر

في الواقع، تقول نيسان إن “كثافة الطاقة العالية” لمركبة الميني فان النموذجية، ونظام الدفع الرباعي ومركز الجاذبية المنخفض يمنحها تسارعًا وتباطؤًا ثابتين – ولم يتم ذكر الانعطاف على مقابض الأبواب. ربما لأنه لا يوجد أي مقابض للأبواب.

لا يوجد سوى أربعة مقاعد في الداخل، والاثنان الأماميان قادران على الدوران 360 درجة عندما تكون في وضع القيادة الذاتية بالكامل. يمكن للركاب الخلفيين تشغيل نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية والصوت باستخدام شاشات يمكن ارتداؤها، في حين توجد أضواء في الكونسول العلوي تتميز بأنماط يابانية تقليدية ولوحة LED على الأرض قادرة على عرض صور لقاع النهر والسماء، والذي يبدو ممتعًا حقًا.

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