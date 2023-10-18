ريفيان R1 بمحركين كهربائيين قد يتم تطويرها لتولد قوة 1000 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - ريفيان R1 بمحركين كهربائيين وقوة 1000 حصان.. ما قصتها؟ كشف موضوع جديد في منتديات ريفيان أن هناك نسخة بقوة 1000 حصان من ريفيان R1T وR1S قيد التطوير، يدعي الملصق، الذي يذهب بالمقبض larrydallas، أنه حصل على المعلومات من “مصدر قوي،” الذي يدعي أن النموذج الجديد سوف يستخدم مجموعة نقل الحركة ثنائية المحرك بدلاً من إعداد المحرك الرباعي بقوة 835 حصانًا للنطاق الحالي.

ما الذي نعرفه عن ريفيان R1 بمحركين كهربائيين المحتمل تطويرها؟

يُقال إنه يُطلق عليه اسم Ascent، ويزعم المنشور المنشور أنه سيتم إطلاقه في عام 2024 ويتميز بتحسينات بصرية مثل الشارات السوداء والديناميكيات الهوائية المحسنة، لكن الادعاء الأكبر هو أن النماذج الأولية لمرحلة ما قبل الإنتاج من Ascent قوية جدًا لدرجة أن العجلات الأمامية كانت ترتفع عن الأرض عند إطلاقها من حالة توقف تام، وهذه ادعاءات مجنونة جدًا، وبينما سمعنا شائعات عن سيارة ريفيان R1X للطرق الوعرة بقوة 1200 حصان من قبل، فإننا نقول إن الشائعات الجديدة يجب أن تؤخذ مع قليل من الملح (أو حفنة).

بادئ ذي بدء، تستخدم أفضل الكلاب الحالية على منصة ريفيان R1 أربعة محركات كهربائية، واحد لكل عجلة، كانت نماذج الهالة هذه هي إصدارات الإطلاق وساعدت في وضع ريفيان على الخريطة كواحدة من أسرع شاحنات البيك أب الموجودة على الإطلاق، انضمت المتغيرات ذات المحرك المزدوج لاحقًا إلى الرتب، وتضمنت محركات إنديورو جديدة تم تطويرها وتصنيعها داخليًا في ريفيان، حلت هذه محل محركات Bosch المستخدمة سابقًا، ولكن مع المخرجات الحالية البالغة 665 حصانًا لنماذج الأداء المزدوج المحرك، فإن مطالبة الطاقة النبيلة المكونة من أربعة أرقام ستحتاج إلى ريفيان للعثور على 335 حصانًا إضافيًا.

إنه ليس مستحيلاً، لكن زيادة القوة بنسبة 50% تعتبر بمثابة دفعة، تستخدم معظم السيارات الكهربائية بقوة 1000 حصان إعدادًا ثلاثي المحركات، مثل طرازات تيسلا بلايد وجمس همر الكهربائية، لكن أثبتت شركة لوسيد أن مجموعة نقل الحركة ذات المحرك المزدوج يمكنها توليد أكثر من 1000 حصان.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت ريفيان ستستخدم نسخة مختلفة من محرك إنديورو، أو شيئًا جديدًا تمامًا، وإذا تحقق ذلك، فماذا سيحدث للنماذج ذات المحركات الرباعية؟ سيكونون عالقين في فخ التكرار، والشيء الثاني الذي نواجه مشكلة فيه هو المطالبة بحركة بهلوانية بالدراجة، يشرح أحد المستخدمين في المنتدى بالتفصيل سبب عدم منطقية ذلك، مسلطًا الضوء على مشكلتين: مركز الجاذبية، والجر.

ولا يمكن أن تحدث حركة بهلوانية بالدراجة إلا عندما يكون هناك قدر كبير من الجر بحيث يكون ارتفاع السيارة عن الأرض هو المكان الوحيد الذي يذهب إليه كل عزم الدوران، ببساطة، لا تتمتع السيارات التي تسير على الطريق بهذا القدر من السيطرة، والسيارات القانونية الوحيدة التي فعلت ذلك هي سيارات مثل دودج ديمون 170 عند تشغيل شعاعي السحب على شريط سحب مُجهز مسبقًا، فقط سيارة بورشه 911 توربو إس هي التي اقتربت من إطارات الشوارع، لكنها تدين بذلك لوضع المحرك المثبت في الخلف، مما يخلق نقطة محورية فوق المحور الخلفي في ظل تسارع شديد.

ومع وضع بطارية R1، يكون مركز الجاذبية منخفضًا للغاية وليس في وضع يسمح له بالانتقال إلى ما وراء المحور الخلفي تحت التسارع، مما يجعل احتمال ظهور R1T غير مرجح للغاية، حتى لو كان النموذج يحتوي على خلفية ناعمة بجنون تعليق، لذا، فإن الادعاء الأخير غير مرجح إلى حد كبير، وعلى الرغم من أننا لا نستبعد تمامًا خيار طراز ريفيان بقوة 1000 حصان على منصة R1 (مثل R1X التي ترددت شائعات عنها سابقًا)، فإن مفهوم استخدام مجموعة نقل الحركة ثنائية المحرك غير مرجح للغاية أيضًا.

وفي الختام، من المؤكد أن ريفيان لديه المزيد من الابتكار في بطاقات المشتقات المستقبلية، وإذا أتت نماذج Ascent بثمارها مع أي من الادعاءات المذكورة أعلاه، فسوف يعترف هذا المؤلف بسعادة بأنه كان مخطئًا، ولكن في الوقت الحالي، دعونا نتعامل مع هذا على أنه إشاعة وليس أكثر من ذلك.

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