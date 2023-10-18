أسعار سيارات هافال موديل 2022 في مصر خلال شهر أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة جريت وول الصينية في مصر، عن قائمة أسعار سيارات هافال موديل 2022 الجديدة في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري، وشملت قائمة أسعار سيارات هافال الجديدة الصادرة من مجموعة جي بي غبور أوتو، طرازي جوليون، وh6.

وأظهرت قائمة أسعار سيارات هافال الجديدة الصادرة من مجموعة جي بي غبور أوتو في "أكتوبر" وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منها استمرار طرح سيارات هافال موديل 2022 فقط حتى الآن، ولم تشهد قائمة أسعار سيارات هافال الجديدة الصادرة من مجموعة جي بي غبور أوتو، زيادات جديدة على أسعار سيارات هافال موديل 2022.

h6

أسعار سيارات هافال H6 موديل 2022

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة جريت وول الصينية في مصر، سيارات هافال H6 موديل 2022 في السوق المصرية بـ 4 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي أسعار سيارات هافال H6 خلال شهر أكتوبر الجاري وفقاً للقائمة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة جريت وول الصينية في مصر.

أسعار h6

الفئة السعر Standard 935 ألف جنيه Deluxe 990 ألف جنيه Deluxe SR مليون و25 ألف جنيه High Deluxe مليون و100 ألف جنيه

جوليون

أسعار سيارات هافال جوليون موديل 2022

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة جريت وول الصينية في مصر، السيارة هافال جوليون موديل 2022 في السوق المصرية بـ 4 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، في الجدول التالي أسعار سيارات هافال جوليون خلال شهر أكتوبر الجاري وفقاً لقائمة أسعار سيارات هافال الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة جريت وول الصينية في مصر.

أسعار جوليون