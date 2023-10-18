سيارة كهربائية جديدة ذات عجلتين قد تغير الطريقة التي ننظر بها إلى السيارات

دبي - كتب محمد فتوح - سيارة كهربائية جديدة ذات عجلتين.. ما قصتها؟ مع اقتراب عصر الكهرباء بسرعة، صممت شركات صناعة السيارات على تقديم تجارب تنقل جديدة ومبتكرة لسائقي السيارات، وأحدثها هو SHANE، وهو طراز اختباري كهربائي ذو عجلتين يعد بكفاءة استثنائية وسلامة ومساحة لخمسة ركاب، وعلى الرغم من أنها قد تبدو بالكاد أكبر من سيارة فيات 500e، إلا أنها يمكن أن تستوعب بشكل مريح خمسة أشخاص بالغين، لكن قبل أن ندخل في ذلك، دعونا نلقي نظرة على الفكرة.

تصميم أنيق ومزايا عديدة نجدها في سيارة كهربائية جديدة ذات عجلتين

يحافظ التصميم ذو العجلتين على نفسه منتصبًا ومستقرًا بفضل مركز الجاذبية المتغير بالنسبة للعجلات، يعمل هذا على مقاومة التسارع أو طاقة الكبح ويحافظ على مستوى السيارة، حتى عند سرعات الطرق السريعة، وفقًا للمبدع، فإن هذا يجعل SHANE مستقرًا وآمنًا مثل السيارة العادية ذات الأربع عجلات، ويقول شين تشين، المخترع وراء هذا: “لم تكن السيارات ذات العجلتين عملية أو مستقرة بما يكفي للقيادة اليومية حتى الآن، لقد كنت متحمسًا لإنشاء طراز اختباري بعجلتين يمكن أن تسير بسرعات عالية وتكون موفرة للطاقة”، فكرة فريدة من نوعها.

ولكن كيف يتغلب على العقبات؟ فبدلاً من الاعتماد على العجلات الأمامية، تم تجهيز SHANE بنظام التحكم في السرعة التفاضلي على عجلتين، كما هو موضح في الفيديو أعلاه، تدور السيارة بأكملها في مكانها لتتناسب مع موقف السيارات الموازي الضيق، يمكننا أيضًا أن نرى كيف يمتد الجسم ذهابًا وإيابًا للحفاظ على توازن السيارة بشكل مثالي.

ولم يتم تقديم أي معلومات حول حجم البطارية أو استهلاك الطاقة، ومع ذلك، فإن SHANE تأتي مزودًا بعجلات ضخمة يُقال إنها تقلل من مقاومة التدحرج، كما أنها مجهزة أيضًا بصدمات متجددة يمكنها تحويل حركات التخميد إلى طاقة للبطارية، وهو أمر حصلت شركة على براءة اختراع فيه منذ فترة، لم يتم ذكر السقف، ولكن يبدو أنه يحتوي على ألواح شمسية يمكنها توجيه الكهرباء المتجددة إلى حزمة البطارية.

وأضاف تشين: “أعتقد حقًا أن SHANE هي سيارة كهربائية جديدة ستحدث فرقًا في كيفية تعاملنا مع التنقل، وأتطلع إلى التعاون مع الشركاء لتحقيق هذا الطراز الاختباري على أرض الواقع”، وإنها لا تشبه سيارتك العادية، لكن المعاينة تظهر أن SHANE يمكنها استيعاب خمسة ركاب بشكل مريح، ولا توجد أي علامات على وجود أدوات تحكم تقليدية، مع وجود لوحة تحكم بسيطة بين الركاب الأماميين، يشير عدم وجود عجلة قيادة إلى أن السيارة ذات العجلتين ستتميز على الأقل بقدرات ذاتية القيادة، إذا وصل هذا إلى مرحلة الإنتاج، فإننا نعتقد أن المنتج النهائي سيبدو أكثر تقليدية من التصميم الحالي.

في حين أن السيارات ذات العجلات الثلاث تتمتع بشعبية كبيرة في مجال السيارات الأكبر، فإن المركبات ذات العجلتين لم تقلع أبدًا بسبب عدم جدواها العملية وافتقارها إلى الاستقرار، ولكن مع ازدياد ازدحام المدن واستمرار ارتفاع عدد السكان، من المثير للاهتمام رؤية المصممين يبحثون عن طرق جديدة لتعبئة الجماهير.

وفي الختام، يمكن أن يُنسب إلى تشين، المصمم الذي صمم دراجة SHANE ذات العجلتين، الفضل في اختراع Hoverboard، وSolowheel، وAquaSkipper، من بين أشياء أخرى، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هذا المشروع سينطلق، ستبدو طرقنا بلا شك أكثر إثارة للاهتمام.

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