دبي - كتب محمد فتوح - أوضحت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية أن الحمولة الزائدة من العوامل المؤثرة على السلامة، لافتا إلى أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة مخالفة تستدعي الغرامة المالية.

وحذر الإدارة العامة للمرور في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إكس من أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها المالية بين 500 إلى 900 ريال.

جدير بالذكر أنه قد أدخلت عدة تعديلات جديدة تسمح بتقسيط المخالفات في المملكة العربية السعودية وأجازت التعديلات للجهات المسئولة الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية للمخالف في حال عدم السداد.

كانت هذه تفاصيل خبر المرور: زيادة أبعاد الحمولة المنقولة عن الحد المسموح مخالفة تصل إلى 900 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سعودى أوتو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.