دبي - كتب محمد فتوح - شاهد هذا التقرير الذي نستعرض فيه السيارة هيونداي سوناتا موديل 2024، والتي حصلت على تجديدات منتصف العمر، وقد شملت التغييرات والتجديدات كل شي في السيارة، سواء في الداخل أو الخارج، وسيتم تدشين السيارة في أسواقنا في منتصف شهر أكتوبر الحالي، إش رأيك في التغييرات التي حصلت عليها السيارة ؟ هل ستزيد من جاذبية هيونداي سوناتا ومبيعاتها ؟ تابع معنا هذا التقرير للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.

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