شركة صناعة السيارات الفرنسية ديلاج تعمل على سيارة تنافس بوجاتي شيرون

دبي - كتب محمد فتوح - بعد سكونها الذي دام سبعة عقود، أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية ديلاج أنها بدأت في إنتاج سيارتها الخارقة D12 ذات التشغيل المحدود وأن خليفة لها قيد التنفيذ بالفعل، وأكد لوران تابي، الرئيس التنفيذي للعلامة الفرنسية الأسطورية، هذه الأخبار لمجلة أوتوكار، قائلًا إن الشركة بدأت بالفعل العمل على تصميم طرازها الثاني، وسيكون خليفة ديلاج D12 مختلفًا عن السيارة الهجينة ذات المقعد الواحد، وستكون سيارة سياحية كبيرة تهدف إلى منافسة أمثال بوجاتي شيرون.

أداء خارق تنطلق به سيارة شركة صناعة السيارات الفرنسية ديلاج

قال تابي لأوتوكار: “سيكون نموذجًا مختلفًا تمامًا، أقرب إلى سيارة سياحية كبيرة ذات مقعدين مثل تشيرون، وستكون صالحة للسير على الطريق أيضًا، وسريعة جدًا”.

ومع ذلك، أكد تابي أيضًا أنه لن يبدأ حتى يتم الانتهاء من إنتاج D12، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إنتاج 30 سيارة D12 فقط على مستوى العالم، وتباع مقابل 2.3 مليون دولار للقطعة الواحدة، تم تخصيص تسعة فقط من أصل 30 مركبة متوقعة للولايات المتحدة، وقدر تابي أن الأمر سيستغرق من أربع إلى خمس سنوات قبل الانتهاء من بناء السيارات، وهو ما يحدث في ماجني كور.

وبصرف النظر عن منافسه المستهدف، لم يشارك تابي الكثير عن خليفة D12، إذا كان هناك أي إشارة، فإن لوحة اسم ديلاج التي تم إحياؤها ليست لوحة للمستوى المتوسط، D12 هي للطرقات مزودة بمحرك V12 سعة 7.6 لترًا يعمل بسحب الهواء الطبيعي مقترنًا بمحرك كهربائي، تعمل السيارة لتوليد قوة تصل إلى 1100 حصان، لقد تم وصفها بأنها سيارة فورمولا 1 للطريق، تم تطويرها تحت قيادة بطل الفورمولا 1 جاك فيلنوف.

وأكد تابي أيضًا لـ Autocar أن خليفة D12 سيكون هجينًا، لكننا نميل إلى الاعتقاد بأن الكثير من الأشياء يمكن أن تتغير خلال السنوات الخمس المقبلة أو نحو ذلك، وفي الوقت نفسه، حتى بدون وجود خطة ملموسة للنموذج الثاني حتى الآن، أكد تابي أن النموذج الثالث موجود في الكتب، والذي سيكون مختلفًا مرة أخرى عن السيارة الفائقة ذات المقعد الواحد والسيارة السياحية الكبرى.

وفي الختام، قد لا يحظى اسم ديلاج بشعبية كبيرة بين محبي السيارات هذه الأيام، لكن العلامة التجارية الفرنسية كانت أسطورية بسياراتها الفاخرة وفي رياضة السيارات، أغلقت الشركة متجرها في عام 1953 ولكن تم إحياؤها في عام 2019، حتى أنها عادت للمنافسة في لومان هذا العام.

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