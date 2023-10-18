بي إم دبليو الفئة الخامسة 2024 يُشوق لها استعداداً لتدشينها قريباً

دبي - كتب محمد فتوح - في بحر من سيارات الإس يو في، لا تزال شركة تعتقد أن هناك ما يكفي من الطلب على سيارات الواجن لضمان تطوير جيل جديد من بي إم دبليو الفئة الخامسة، سيحتفل طراز الفئة الخامسة التالي ذو السقف الطويل الذي يحمل الاسم الرمزي G61 بالعرض العالمي الأول في ربيع عام 2024 قبل طرحه للبيع في وقت لاحق من ذلك العام، ولمفاجأة لا أحد، تتوقع شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في ميونيخ أن تكون أوروبا السوق الرئيسي لهذا الطراز، لكنها تضيف أن السيارة العائلية الفسيحة ستلبي أيضًا احتياجات العملاء من اليابان وتايوان.

ما الذي نعرفه عن بي إم دبليو الفئة الخامسة 2024 المنتظرة؟

هذه الصورة التشويقية الجديدة ليست ما نسميه كاشفًا، ولكنها تظهر أن توقيع الضوء الخلفي سيشبه توقيع السيارة الأصغر حجمًا الفئة الثالثة تورينج، تعتزم شركة بي إم دبليو بيع السيارة الكبيرة الجديدة بنفس المحركات مثل سيارة الفئة الخامسة سيدان (G60)، لذلك سيكون هناك مجموعة متنوعة من البنزين والديزل والهجين والكهرباء، في القمة، ستعود سيارة M5 تورينج بجيل ثالث لتتبع خطى سيارة E34 النادرة للغاية وسيارة E61 المزودة بمحرك V10.

لا تبحث عن محرك V8 أسفل غطاء السيارة العادية الجديدة من الفئة الخامسة تورينج لأنه لن يكون هناك M550i xDrive آخر، وبدلاً من ذلك، ستحتوي سيارة M5 الرائدة فقط على ثماني أسطوانات من محرك S68 الجديد الخاص بقسم M، إنها وحدة توربو مزدوج سعة 4.4 لتر ستعمل جنبًا إلى جنب مع محرك كهربائي على نفس المنوال مثل نظام الدفع في XM، لا يمكن أن يعني ذلك سوى وزنًا أكبر مقارنةً بـ M5 القديم، ولكن هذا شر ضروري للامتثال للوائح الانبعاثات الأكثر صرامة مع الاحتفاظ بمحرك احتراق داخلي ذو الإزاحة الكبيرة.

وفي الختام، نظرًا لأن جميع إصدارات بي إم دبليو الفئة الخامسة تورينج سيتم دعمها بنفس منصة CLAR، فهذا يعني أنه ستكون هناك تغييرات قليلة في التصميم بين المتغيرات التي تحتوي على محرك الاحتراق وتلك التي لا تحتوي عليه، ستبدو هذه السيارات متشابهة تقريبًا من الداخل والخارج، مع كون M5 الاستثناء الواضح لأنها ستحتوي على مصدات أوسع، وعادم رباعي، وكلى خاصة بـ M مع شرائح أفقية، من المحتمل أن يتم العثور على الشبكة الأكثر عدوانية في i5 M60 تورينج أيضًا، وهي نسخة غير M تمامًا من السيارة الكهربائية بالكامل، وسيكون العرض العالمي الأول في فبراير 2024.

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