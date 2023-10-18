شركة جنرال موتورز تؤجل إنتاج بعض سياراتها الكهربائية حتى أواخر 2025

دبي - كتب محمد فتوح - تعتزم شركة جنرال موتورز تأجيل بدء إنتاج بعض سيارات البيك أب الكهربائية بالكامل في مصنع أوريون للتجميع في ميشيغان، ويقوم المصنع حاليًا بتصنيع سيارات شيفروليه بولت الكهربائية وبولت EUV الكهربائية، والتي سيتم إيقاف إنتاجها في وقت لاحق من هذا العام، تم إعداد المصنع لإعادة تجهيزه للتعامل مع سيارات البيك أب الصغيرة المستندة إلى Ultium ومن المقرر أن يعود إلى الإنترنت في الربع الأول من عام 2025، أي بعد حوالي عام.

تأجيل بدء إنتاج سيارات شركة جنرال موتورز الكهربائية لهذه الأسباب

ومع ذلك، أفادت أوتوموتيف نيوز أن متحدثًا باسم جنرال موتورز قال يوم الثلاثاء إن بدء إنتاج شيفروليه سيلفرادو الكهربائية وجي إم سي سييرا الكهربائية في الموقع سيتم تأجيله حتى أواخر عام 2025، وهذا يعني عامين تقريبًا من الإنتاج الصفري.

وتوضح الشركة أن القرار لا يرتبط بإضراب UAW المستمر، ولكنه يرتبط بدلاً من ذلك ببعض الأسباب الأخرى، مثل “الطلب على السيارات الكهربائية..، والحاجة إلى ترقيات هندسية” لتعزيز ربحية المركبات و”إدارة رأس المال بشكل أفضل”، الاستثمار مع التوافق مع الطلب المتطور على السيارات الكهربائية.”

وإن الجمع بين الأسباب المذكورة يوحي لنا بأنه من المتوقع أن يكون الطلب منخفضًا جدًا بالأسعار الحالية/تكاليف الإنتاج، ولزيادة الحجم وتبرير الاستثمار في المصنع، يجب أن تكون الأسعار أقل، مما يؤدي إلى ضرورة خفض التكاليف، وهذا سيتطلب تحسينات هندسية (ووقتاً)، على الأقل هذا احتمال لما يحدث.

وتنتج شركة بالفعل بيك أب كهربائية بالكامل – جي إم سي هامر الكهربائية بيك أب (وسيارات الدفع الرباعي) وشفروليه سيلفرادو الكهربائية في مصنعها زيرو في ديترويت، ظهرت أول 18 سيارة سيلفرادو الكهربائية (إصدار WT للأساطيل) مؤخرًا في إحصائيات المبيعات للربع الثالث، سنرى مدى تقدم الإنتاج لأنه كان منخفضًا جدًا حتى الآن (تم بيع أقل من 1200 وحدة في الربع).

وفي الختام، كما نفهم، على مدى العامين المقبلين، سيعتمد إنتاج البيك اب الكهربائي من جنرال موتورز على هذا المصنع بالذات، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج سيارة جي إم سي سييرا الكهربائية في عام 2024 وإضافة وردية عمل ثانية، وفي الوقت نفسه، ستتاح الفرصة لنحو 1000 موظف في Orion Assembly (بولت الكهربائية/بولت EUV) للانضمام إلى مصانع جنرال موتورز الأخرى في الولاية، وبالمناسبة، وعدت لوحة شيفروليه بولت بالعودة يومًا ما مع تقنية Ultium بداخلها.

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