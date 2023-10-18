الوعلان توقع شراكة استراتيجية 2030 مع زيكر للسيارات الكهربائية

دبي - كتب محمد فتوح - وقعت “شركة الوعلان للتجارة“، وهي أبرز الكيانات في قطاع السيارات بالمملكة عقد شراكة استراتيجية مع “زيكر للسيارات“، الشركة الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية. حيث يتماشى هذا التعاون الرائد مع مستهدفات مع رؤية السعودية 2030، والتي حددت أهدافًا طموحة ضمن خططها للسيارات الكهربائية، من ضمنها أن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في العاصمة الرياض كهربائية بحلول عام 2030. كما يهدف التعاون بين شركة الوعلان للتجارة وشركة زيكر إلى إحداث ثورة في المشهد العام لسوق السيارات في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم سيارات تمزج بين أحدث التقنيات والتصاميم الفاخرة ، وبالتالي المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية والتحوّل أكثر نحو مستقبل الطاقة الخضراء .

الوعلان توقع شراكة استراتيجية مع زيكر للسيارات الكهربائية

وفي هذه المناسبة ، أعرب فهد بن سعد الوعلان ، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوعلان عن اعتزازه بهذه الشراكة وقال : “باعتبارنا شركة رائدة في قطاع السيارات ، نسعى في شركة الوعلان للتجارة باستمرار إلى التعاون مع العلامات التجارية التي ترمز إلى الابتكار والجودة وتهدف إلى التركيز على العملاء.” وأضاف: “تمثل شركة زيكر للسيارات هذه القيم التي نبحث عنها ونسعى للتعاون معها، فهذه الشراكة لا تعمل على دفع رؤيتنا إلى أقصى الحدود فحسب، بل تدعم أيضًا أهداف المملكة العربية السعودية من ناحية تنويع الاقتصاد، والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبني حلول الطاقة الخضراء.”

سيارات زيكر لمحة من المستقبل وخطوة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

تأسست شركة زيكر، المملوكة لشركة جيلي أوتوموبيل القابضة، في عام 2021 لتكون ذراع المجموعة المتخصصة في قطاع التنقّل الكهربائي، والتي ترتكز في استراتيجية التصنيع على المفهوم الثوري للهندسة المستدامة. ومن خلال الشراكة مع رواد التقنية مثل شركة Mobileye وشركة Waymo، تسعى شركة زيكر إلى تمثيل أعلى المستويات في مجال التنقّل الكهربائي والالتزام بالطاقة الخضراء، وهو ما جعل قيمة الشركة تصل لنحو 13 مليار دولار أمريكي في شهر فبراير لعام 2023.

ومن ناحية مواصفات سيارات زيكر الكهربائية، يتم تجهيز هذه المركبات الحديثة ببطاريات من فئة Qilin طويلة المدى والتي يتم تصنيعها من قِبل شركة CATL، مما يوفر نطاقًا كهربائيًا للسير يتجاوز 1,000 كيلومتر، ويجعلها اختياراً مثالياً للطرقات في المملكة، حيث تسعى البلاد جاهدة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتحويل الرياض والمدن الرئيسية الأخرى إلى مراكز لتمكين مفهوم التنقّل الكهربائي والطاقة الخضراء.

وفي هذا الصدد، يضيف فهد بن سعد الوعلان: “إن فلسفة الإتقان التكنولوجي والالتزام بالطاقة الخضراء التي تتمتع بها شركة زيكر ما هي إلاً انعكاس لالتزامنا المستمر من أجل تقديم أفضل تجارب السيارات إلى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن الموائمة مع أهداف الاستدامة الرئيسية في البلاد.”

سيارات زيكر الكهربائية هي الخيار الأنسب لطموحات مبادرة السعودية الخضراء

أوضح فهد بن سعد الوعلان بقوله : ” أن تحليل السوق كشف عن أن المستهلكين السعوديين لا يميلون نحو اقتناء المركبات الفاخرة فحسب، بل أيضًا يطمحون إلى اقتناء مركبات تعكس مفهوم الاستدامة والتقدم التكنولوجي والمساهمة في مبادرات الطاقة الخضراء. وهنا يأتي دور سيارات زيكر الكهربائية لتلبي تلك التطلعات تمامًا، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المستهدفات الحكومية للعاصمة الرياض ورؤية السعودية 2030.”

ستعمل شركة الوعلان للتجارة على الإعلان قريباً عن افتتاح صالات عرض سيارات زيكر الكهربائية في المدن الرئيسية، بما في ذلك الرياض وجدة والخبر. حيث ستوفر صالات العرض الحديثة هذه للعملاء تجربة غامرة حول المعنى الحقيقي للسيارات الكهربائية الفخمة.

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