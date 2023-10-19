دبي - كتب محمد فتوح - دشنت شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا، المقر الرئيسي، سيارتها الجديدة بالكامل هيونداي سوناتا 2024 ، التي تم إعادة تصميمها بشكل جذري، كإحدى سيارات هيونداي الأكثر شعبية في المنطقة، حيث تتميز السيارة الجديدة بقدر مثالي من لمسات التصميم الرياضي وتفاصيل عالية التقنية وأداء وكفاءة مثبتين، تلهم أولئك الذين لا يهابون التعبير عن شخصيتهم القوية.

سيارة السيدان متوسطة الحجم الشهيرة ظهرت بمظهر كوبيه أنيق بأربعة أبواب يسلط الضوء على فلسفة التصميم “الرياضية الحسية” لشركة هيونداي ، تاتي سوناتا الجديدة، المبنية على منصة عجلات الجيل الثالث من هيونداي، تجربة قيادة غير مسبوقة.

هيونداي سوناتا 2024 الجديدة بالكامل عصرية بلمسات رياضية

هيونداي سوناتا 2024 الجديدة كلياً تدمج التصميم الأفقي أضواء الأفق السلس المميز من هيونداي والمصابيح الأمامية المخفية واسعة النطاق للحصول على مظهر مستقبلي. تخلق الشبكة الجديدة ومداخل الهواء الأكبر مظهرًا أكثر ديناميكية وعدوانية. استمرارًا للتصميم الخلفي، تؤكد المصابيح H الخلفية الجديدة على وقفة سوناتا العريضة وشخصيتها ذات التقنية العالية. يعد غطاء الصندوق على شكل جناح والجزء الخلفي على شكل عادم بأداء رياضي.

أما فئة سوناتا إن لاين الرياضية، المقرر إطلاقه في منطقتنا قريبًا، فقد أضحت أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، مع عناصر مميزة مثل منطقة شبكة المصد الأمامي الكبيرة، والعجلات الحصرية مقاس 19 بوصة، والجناح الخلفي، فإنها تعبر عن المظهر الجريء، بينما يعمل العادم المزدوج ثنائي الأطراف على تضخيم الطابع الرياضي الخالص لسيارة N Line.

هيونداي سوناتا 2024 الجديدة من الداخل

تماشيًا مع مظهرها الرياضي، توفر مقصورة سوناتا الجديدة تصميمًا يتمحور حول السائق مع تفاصيل عالية التقنية تدعم أنماط الحياة الحديثة. يوفر التصميم الداخلي “العائم” الجديد لسوناتا بيئة مستقبلية، مع عجلة قيادة ثلاثية الأضلاع، وشاشة منحنية بانورامية، وجهاز تحكم كامل في مكيف الهواء يعمل باللمس، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وإضاءة الحالة المزاجية المحيطة، من بين العديد من الميزات الجديدة الأخرى.

تجتمع العناصر المرئية لتخلق تأثيرًا جليا، تبرزه ميزات التصميم التي تزيد من الإحساس بالمساحة الداخلية. أحد التطبيقات الجديرة بالملاحظة لعصا أو عتلة تبديل التروس الأنيقة ذات النقل السلكي من النوع العمودي (SBW)، والتي تعتبر أكثر ملاءمة بكثير من أداة اختيار التروس التقليدية.

يتم ضمان الاتصال أثناء الحركة من خلال تكامل تطبيقات Apple CarPlay® وAndroid Auto®، وتتوفر لوحة شحن لاسلكية Qi لإبقاء الهواتف الذكية مشحونة. تضيف سوناتا الآن منفذ شحن USB للصف الثاني، في إشارة إلى ركاب المقعد الخلفي المتصلين اليوم. يوجد في قلب نظام AVN نظام صوتي استثنائي من Bose Premium مزود بـ 12 مكبر صوت.

أداء هيونداي سوناتا 2024

تشمل المواصفات الفنية مجموعة مختارة من محركات البنزين التي سيتم تقديمها لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيضيف خيار الهجين Hybrid G2.0 GDi HEV المزيد من الكفاءة والصداقة للبيئة إلى خيارات توليد القوة.

تتضمن خيارات مجموعة نقل الحركة الجديدة هذه محرك Smartstream G2.5 GDi بقوة 194 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 246 نيوتن متر. والنسخة الهجينة G2.0 GDi HEV بقوة 152 حصانًا و188 نيوتن متر من عزم الدوران. سيفتخر N Line بمحرك Smartstream G2.5 T-GDi بقوة 290 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 422 نيوتن متر.

تتمتع سوناتا بهيكل محسّن مع قيادة وتحكم محسّنين، مع تصميمات محدثة لنظام التعليق الأمامي والخلفي، وتوجيه منقح للتركيز على الاستجابة. والنتيجة هي سيارة سيدان تتميز بالتواصل والرشاقة والراحة.

أنظمة هيونداي سوناتا 2024 لمساعدة السائق والسلامة

سوناتا الجديدة تميزت بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة، وتوفر حماية للركاب، وتقدم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) كجزء من أحدث تقنيات SmartSense من هيونداي. اعتمادا على المواصفات التالية :

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي

مساعدة الخروج الآمن (SEA)

نظام تثبيت السرعة الذكي (SCC)

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA)

نظام المساعدة على تتبع المسار (LFA)

نظام تجنب الاصطدام الخلفي بحركة المرور (RCCA)

المساعدة على الخروج الآمن

مساعدة الضوء العالي العالي (HBA)

شاشة عرض محيطية

تحكم نافذة كهربائية للسلامة

شاشة عرض النقاط العمياء

نظام المساعدة الذكية على ركن السيارة عن بعد (RSPA)

شاشة عرض النقاط العمياء

تنبيه الراكب الخلفي

رئيس شركة هيونداي موتور في الشرق الأوسط وأفريقيا ، برين بارك، علق قائلاً : “سوف تفي هيونداي سوناتا 2024 الجديدة بالتأكيد بوعدها بتوفير تجربة رياضية متميزة للسائقين والركاب. لقد ولدت سوناتا الجديدة بشكل كبير لتسمو من جديد، فقد أعيد بناؤها بتصميم جريء وتفاصيل دقيقة عالية التقنية، مما يجعلها أكثر رياضية من أي وقت مضى”.

تتوفر الآن سيارة سوناتا الجديدة حاليًا في جميع أنحاء المنطقة في جميع صالات عرض هيونداي.

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