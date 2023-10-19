8000 شاحنة فورد F-150 لايتنينج بالمخازن تنتظر الوكلاء

دبي - كتب محمد فتوح - أدى ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى إلى وجود أكثر من 8000 فورد اف 150 لايتنينج في انتظار الوكلاء. ظهر تقرير مثير للاهتمام هذا الأسبوع، يشير إلى أن هناك عددًا كبيرًا نسبيًا من شاحنات البيك أب Ford F-150 Lightning الكهربائية بالكامل متاحة للشراء على الفور من التجار في الولايات المتحدة. وفقًا لـ CarEdge ، يوجد أكثر من 8000 سيارة فورد اف 150 لايتنينج مدرجة – 8128 حتى وقت كتابة هذا المقال – في إصدارات مختلفة تم تصنيفها على أنها جديدة ، علما بأن عدد المركبات المباعة ” المستعملة” أقل من 400 (398 على وجه الدقة).

مبيعات فورد لايتنينج اف 150

حتى نهاية شهر سبتمبر، باعت فورد 12,260 سيارة F-150 لايتنينج في الولايات المتحدة (بزيادة قدرها 40 بالمائة على أساس سنوي)، بما في ذلك 3,503 سيارة في الربع الثالث (بانخفاض بنسبة 46 بالمائة على أساس سنوي) . العدد التراكمي هو 27877 وحدة.

حقيقة حصة فورد من المبيعات

إذا جمعنا الأرقام – المركبات المباعة (27,877) والمدرجة من قبل التجار (8,128) – يتبين أن المجموع يزيد عن 36,000. وهذا يزودنا بأرقام الإنتاج منذ بداية عام 2022، ويشير إلى أن المركبات غير المباعة تمثل 22 بالمائة من إجمالي المركبات المنتجة. حسنًا، قد تكون الحصة أقل إذا كانت هناك مركبات في ساحة انتظار الشركة المصنعة/في طريقها إلى التجار.

تمت مشاركة التقرير حول تلك الأرقام على منصة X ، المملوكة لرئيس شركة تسلا ايلون ماسك Elon Musk، الذي نشر تعليقًا لافتا ومفاجئا سنعود إليه لاحقا . على أي حال، إنها نقطة بيانات مثيرة للاهتمام، ومن المحتمل أن تشير إلى مشكلات الطلب على سيارات البيك أب الكهربائية بالكامل بالأسعار المعروضة. تعد سيارة Ford F-150 Lightning طرازًا جديدًا به طابور طويل من الحجوزات، لذلك لا نتوقع آلاف المركبات في انتظار العملاء.

تغريدة ماسك حول فورد

دعونا نلاحظ أن شركة فورد خفضت السعار خلال الصيف الماضي الى حد كبير . هنا علق ايلون ماسك بأن سيارة فورد اف 150 لايتنينج مركبة جيدة ولكنها باهظة الثمن . في وقت لاحق تم الإعلان من قبل فورد عن سلسلة خصومات وتخفيضات وصلت الى 15 الف دولار في أكتوبر الجاري . في الوقت نفسه تواجه شركة فورد مشكلات كبيرة في مركز روج لانتاج سيارتها في ديربورن بولاية ميتشيجان .

مشاكل جنرال موتورز

وعلى الصعيد نفسه كشفت شركة جنرال موتورز امس عن تأجيلها لبدء انتاج سيارة البيك أب الكهربائية بالكامل في مصنعها الثاني للسيارات الكهربائية ” أوريون اسيمبلي ” لأسباب إنتاجية بحتة . لا يمكننا أن نكون متأكدين، ولكن ربما يكون هناك السؤال الجوهري حول ما إذا كان مصنعو السيارات قادرين على جذب عدد كبير من العملاء عند نقطة سعر متوقعة أم لا ..

حكاية ماسك مع فورد

بدأت الملاسنات من قبل ايلون ماسك حول سيارة فورد لايتنينج اف 150 عندما أعلنت الشركة عن تخفيضا كبيرة بسعرها – ربما لتشجيع الطلب عليها لمواكبة الإنتاج – المهمان ايلون ماسك كتب قبل ثلاثة أشهر أن سعر سيارة فورد مرتفع جدا ن وانهم ربما يوهمون البعض انها ارخص من شاحنة سايبر ترك .

وقد شهد سعر الشاحنة الكهربائية اف 150 لايتنينج انخفاضًا يتراوح بين 6000 دولار و10000 دولار، اعتمادًا على الطراز، ويبدأ الآن بسعر 50000 دولار – وهو أقرب بكثير إلى سعره الأصلي قبل زيادة الأسعار بشكل كبير في العام الماضي.

صراع سيبرترك واف 150 لايتنينج

تعليق ايلوم ماسك مثير للاهتمام إلى حد ما في سياق استعداد شركة Tesla لطرح شاحنتها الصغيرة الكهربائية في السوق، Cybertruck . عند الكشف عن تسلا سايبرترك عام 2019 ، أعلنت Tesla أنه سيتم تقديم الشاحنة الكهربائية في ثلاثة تكوينات مختلفة:

– محرك واحد للدفع الخلفي مع نطاق يزيد عن 250 ميلاً، و0-60 ميلاً في الساعة في 6.5 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 110 ميلاً في الساعة، وسعر يبدأ من 39,900 دولار

– محرك مزدوج AWD مع نطاق يزيد عن 300 ميل، و0-60 ميل في الساعة في 4.5 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 120 ميلاً في الساعة، وسعر يبدأ من 49,900 دولار ، Tri Motor AWD بمدى يزيد عن 500 ميل، و0-60 ميل في الساعة خلال 2.9 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 130 ميلاً في الساعة، وسعر يبدأ من 69,900 دولار.

تسلا قامت منذ ذلك الحين بإزالة هذا السعر من موقعها على الإنترنت وأشارت إلى أن الأسعار ستتغير عندما يتم طرح نسخة الإنتاج في السوق.

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