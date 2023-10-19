10 أسباب ستجعل خليفة أودي R8 الكهربائية رياضية خارقة

دبي - كتب محمد فتوح - مع التقارير التي تفيد بتطوير أودي لبديل R8 الكهربائي، يعتبر الجيل التالي من أودي R8 هو الأقوى في تشكيلة العلامة التجارية الألمانية.تم طرح سيارة R8 في عام 2006، وكانت واحدة من أكثر سيارات أودي الخارقة نجاحًا وشعبية في الآونة الأخيرة. لقد فازت تقريبًا بكل سباقات التحمل الرئيسية حول العالم وحصلت على العديد من الجوائز. خلال عمرها الافتراضي، شاركت R8 المحركات مع غالاردو وهوراكان في الوقت الحاضر .

بينما تطلق لامبورجيني خليفة هجينًا لهوراكان، تتجه أودي إلى استخدام السيارة الكهربائية مع R8 ونتيجة لذلك، سيتم إيقاف إنتاج سيارة R8 بعد عام 2023 بنسختها النهائية – Audi R8 GT RWD.

وقد صرح أحد مسؤوليAUDI أن خليفة R8 الكهربائي قيد التطوير بالفعل . على الرغم من أن اسمها الرسمي لا يزال غير متاح، إلا أن بعض الأسماء يتم تداولها على أنها شائعات. ذكرت مجلة Car البريطانية أنها ستحصل على اسم ” E-Tron GTR ” وتدعي شركة Car and Driver أنه يمكن أن يكون الاسم الجديد ” RNext ” أما الاسم الرمزى فهو : Audi AU634/0) ومن الواضح أنه مهما كان الاسم الذي تختاره AUDI، فإنه لن يحمل علامة R8 بعد الآن.

وستكون أقوى من سيارة E-Tron GT RS الحالية، لتصبح أقوى سيارة AUDI على الإطلاق. على الرغم من أن التفاصيل الفنية لا تزال غير متاحة، فسنقدم لقرائنا عشرة أشياء نتوقع رؤيتها في خليفة AUDI R8 الكهربائية.وجدير بالذكر أنه يتم الحصول على المعلومات من المواقع الإلكترونية الرسمية لشركات صناعة السيارات والنشرات الصحفية، ومنشورات الأخبار الدولية المشهورة مثل Reuters وUS News & World Report، ومواقع السيارات الموثوقة مثل Formula1، وغيرها من منشورات السيارات المشهورة.

1 – اعتماد كهربائية اودي على منصة بورشة

تعمل AUDI على تطوير ” هندسة مركبة كهربائية مخصصة للسيارات الرياضية والسيارات الفخمة ذات الحجم المنخفض والمخصصة لهذا الغرض ، و صرح أحد مسؤولي أودي قائلاً: ” سوف نستخدم أنظمة ووحدات من منصة [SSP]، أو مجموعة الأدوات، وهناك بعض المساحة لإخراج السيارات من المنصة. بالنسبة لهذه السيارات، سنستخدم وحدات أو أنظمة من المنصات “.

تسمي بورش هذه المنصة المعاد تصميمها باسم SSP Sport. ستدعم SSP Sport الجيل التالي من باناميرا وتايكان وبورشه K1 الفاخرة. ستدعم هذه المنصة المحركات التي تصل قوتها إلى 1700 حصان. وستوفر نظامًا كهربائيًا يتراوح بين 400 فولت إلى 800 فولت وشحن يصل إلى 350 كيلووات. ومن المحتمل أن تكون متاحة بعد عام 2026. وقد تتميز سيارة Audi R8 القادمة بمنصة SSP Sport هذه، إلى جانب Aventador التالي و Bentley EV المستقبلية .

2 – خليفة أوديR8 خفيفة الوزن

قامت شركة صناعة السيارات ببناء سيارة R8 بتقنية خفيفة الوزن للغاية باستخدام مواد مبتكرة. تتميز سيارة R8 الحالية بألمنيوم من فئة الطائرات في الإطار وألواح الجسم. كما أنها تستخدم مسامير بوليمر خفيفة الوزن، بدلاً من البراغي الفولاذية. يحمل هيكل Audi Space Frame الطرازين الحاليين A8 وR8 ، ويستخدم هذا الإطار مزيجًا متعدد المواد مع ثلاث مواد خفيفة الوزن. يستخدم جسم R8 أيضًا البوليمر المقوى بألياف الكربون (CFRP) في بنائه. وستستفيد سيارة R8 المستقبلية أيضًا من هذه المواد خفيفة الوزن للغاية، أو حتى مواد أخف بكثير.

3 – أودي R8 بمجموعة نقل حركة كهربائية

مع سيارة R8 الكهربائية المؤكدة، ستقوم أودي باستبدال نظام نقل الحركة المعتمد على محرك ICE بمحرك كهربائي. ولا تزال التفاصيل الفنية غير متاحة، بما في ذلك تكوينات المحرك وتكنولوجيا البطارية. ستسمح منصة SSP بتكوين إعدادات مختلفة تدعم الطرازات من VW إلى Audi. من غير المعروف ما إذا كانت سيارة R8 ستحتوي على تصميم ثنائي المحرك للدفع الخلفي (مثل e-Tron القديم) أو إعداد الدفع الرباعي بمحرك مزدوج.

قد تستخدم AUDI أيضًا إعداد الدفع الرباعي الإلكتروني (eAWD). لا يزال من السابق لأوانه التكهن بالتخطيط النهائي لمجموعة نقل الحركة. لكنها ستكون بالتأكيد محركًا كهربائيًا. وفقًا لاتفاقية أودي مع ساوبر، ستصبح مطورًا لوحدة الطاقة في الفورمولا 1 بحلول عام 2026. وقد تختبر هذه التكنولوجيا الكهربائية في أول موسم لها في الفورمولا 1 عندما تصبح المنافسة كهربائية بنسبة 50 بالمائة .

4 – أودي الكهربائية سيارة سباق ببابين

ذكر المطلعون على شؤون أودي أيضًا أن خليفة R8 الكهربائي هو ” … البقاء وفيًا لصيغة السيارة الفائقة الموقرة ببابين، وخصائص مستوحاة من السباق، وقوة أكبر من أي شيء آخر في تشكيلة العلامة التجارية الألمانية “. ويشير هذا إلى أن الجيل القادم من R8 سيكون أقوى سياراتAUDIعلى الإطلاق. تعد سيارة R8 GT الحالية أقوى سيارة AUDI ذات الدفع الخلفي على الإطلاق ، حيث تبلغ قوتها 602 حصانًا وتتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.3 ثانية.

توفر سيارة RS e-Tron GT قوة 637 حصانًا، وتتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.2 ثانية.ومن الواضح أن سيارة R8 القادمة يجب أن تولد ما يزيد عن 637 حصانًا لتكون الأقوى على الإطلاق. يشير تقرير آخر إلى أنها قد توفر ما يصل إلى 1000 حصان وزمن 0-60 ميل في الساعة لمدة ثانيتين تقريبًا.

5 – تقنية بطاريات الحالة الصلبة خليفة أودي R8 الكهربائية

قررت AUDI عدم استخدام بطاريات الليثيوم أيون في طراز R8 القادم، بسبب عيوبها المختلفة . وبدلاً من ذلك، تنتظر شركة صناعة السيارات انطلاق بطاريات الحالة الصلبة. حاليًا، تتعاون بورشه وكوانتومسكيب في تطوير بطاريات الحالة الصلبة لدمجها في السيارات الكهربائية. توفر بطاريات الحالة الصلبة نطاقات أطول وأوقات شحن أسرع وأمانًا أكبر للمركبات الكهربائية.

ولكن يجب التغلب على العديد من التحديات قبل أن يصبح جاهزًا للإنتاج الضخم. تتوقع شركات صناعة السيارات الكبرى أن السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات الحالة الصلبة ستكون متاحة في عام 2025 تقريبًا . ومع مشاركة أودي وبورشه في نفس المنصة، قد تستفيد سيارة R8 من بطاريات الحالة الصلبة.

6 – تصميم أودي الكهربائية مستوحي من عالم السباقات

في مقابلة صحفية سابقة ، قال رئيس AUDI لن يكون خليفة R8 مجرد R8 بمحرك كهربائي. يجب أن يكون R8 ولكنه مختلف “. وأضاف المسؤول أيضًا: ” لطالما قدمت AUDI نماذج عاطفية. شاهد مفهومنا ورؤيتنا للسيارات. لدينا الكثير من الأفكار “. ويشير هذا إلى أن سيارة R8 الجديدة ستواصل خصائصها المستوحاة من عالم السباقات بتصميم مختلف.

في الواقع، تُظهر مفاهيم Skysphere و PB18 e-Tron الشكل الذي قد يبدو عليه تصميم R8 المستقبلي. سيتعين على AUDI إجراء تعديلات خارجية لتحسين الديناميكيات الهوائية وتوزيع الوزن. وفقًا لموقع Car and Driver، ستوفر سيارة R8 الكهربائية ثلاثة أنماط للهيكل: كوبيه، وSpyder المكشوفة، وتصميم 2+2 جديد.

7 – ثورة تصميمية داخلية لخليفة أودي R8 الكهربائية

كشفت أودي أن التصميم الداخلي لنماذجها المستقبلية سيكون على رأس أولوياتها. سوف يقومون بتصميم الجزء الداخلي قبل التصميم الخارجي، وهو ما يطلق عليه أحد مسؤولي أودي التنفيذيين اسم ” التمحور حول الإنسان “. أثناء معاينة مفهوم Activesphere ، صرح أحد مسؤولي أودي أنه ” في الماضي، كانت العملية دائمًا هي نفسها: في البداية، كان هناك محرك الاحتراق والمنصة. ثم، جنبًا إلى جنب مع المبيعات والتسويق، قررنا إجراء عملية ثنائية- “مقاعد، أو أربعة مقاعد، أو ستة أو سبعة مقاعد، ثم بدأنا بتصميم التصميم الخارجي وفي النهاية التصميم الداخلي. المستقبل هو عكس ذلك تماما “.

مسؤول آخر يطلق عليه ” دورة 180 درجة ” حيث يتم إنشاء الواجهة أولاً. ثم يقوم بتصميم الجزء الداخلي المحيط به، ثم التصميم الخارجي، وهكذا. ويشير هذا إلى أن مفهوم Activesphere يوضح الشكل الذي قد تبدو عليه التصميمات الداخلية لأودي في المستقبل. إذا كان هذا هو الحال، فقد تتميز سيارة R8 القادمة بهذا التصميم الداخلي.

8 – نظام ترفيهي معلوماتي متطور

تمتلك أودي أحد أنظمة المعلومات والترفيه الأكثر تقدمًا في الصناعة وهو واجهة الوسائط المتعددة (MMI). يستخدم نظام MMI الحالي جهاز الجيل الثالث، MIB3، وهو أسرع بعشر مرات من النظام السابق. تستخدم شاشتين كبيرتين تعملان باللمس ومزودتين بنظام صوت Bang and Olufsen المتميز. فهو يوفر إمكانية الوصول إلى الميزات التقنية المهمة، مثل مساعدة السائق والسلامة وميزات التنقل وما إلى ذلك.

قدمت أودي مؤخرًا تقنية الواقع الافتراضي (VR) في معرض CES 2023. ميزة الواقع الافتراضي المبتكرة هذه متاحة بالفعل في نماذج مختارة. وسيصبح نظام المعلومات والترفيه هذا أكثر تقدمًا بمرور الوقت. نظرًا لأن إطلاق سيارة R8 الكهربائية لا يزال على بعد سنوات، فإنها ستتلقى نظامًا ترفيهيًا متطورًا بشكل لافت .

9 – منصة برمجيات E3 2.0

تلتزم شركة فولكس فاجن بالتركيز على تطوير البرمجيات أكثر من أجهزة السيارة. تعمل وحدة برمجيات شركة فولكس فاجن، CARIAD، على توسيع تكنولوجيا التنقل الإلكتروني للشركة. ولهذا السبب، تعمل CARIAD على تطوير أحدث منصة برمجية E3 2.0. أفادت رويترز أن برنامج E3 2.0 سيكون متاحًا في عام 2027 أو 2028 بعد إطلاق سيارات بورشه وأودي EVs الرئيسية.

بالنسبة لأودي وفولكس فاجن، فهو يمثل الأساس لابتكاراتهم الرقمية المستقبلية. وسوف “يتيح التآزر والابتكارات المستقبلية لأودي، بما في ذلك القيادة الذاتية “. علاوة على الميزات الرقمية المتقدمة، ستتميز أيضًا بالقيادة الذاتية من المستوى الرابع. وفقًا للتقارير، من المحتمل أن يكون المستوى الرابع من القيادة الذاتية متاحًا بحلول عام 2030 . قد يتميز الجيل التالي من R8 بالقيادة الذاتية L4 من خلال منصة E3 2.0.

10 – سعر خليفة اودي R8 الكهربائية يتجاوز 300 ألف دولار

ستقوم اودي بدمج التقنيات المتقدمة الجديدة في الجيل الثالث من R8. من منصة SSP Sport إلى بطاريات الحالة الصلبة، سيكون معظمها ” لأول مرة” في R8. لكن هذه لا تزال قيد التطوير. ونتيجة لهذا، فإن التكاليف النهائية للإنتاج الضخم قد تزيد مع مرور الوقت. ستضيف الترقيات الفنية والعناصر المعاد تصميمها المزيد من النفقات. المظهر الجديد والطاقة الأعلى وتقنية البطارية المحدثة يعني فقط أن سيارة R8 القادمة ستكون باهظة الثمن. وربما تكون أغلى من سيارة R8 GT كوبيه الحالية. كما سيلعب التضخم دوراً كبيراً في تحديد السعر النهائي.

مع سعر 2023 R8 GT كوبيه بسعر 250 ألف دولار، قد يتكلف الجيل التالي من R8 ما بين 250 ألف دولار إلى 300 ألف دولار ، أو حتى أكثر من 300 ألف دولار .

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