ريفيان تؤكد جاهزية غطاء الصندوق الكهربائي مطلع 2024

دبي - كتب محمد فتوح - استكملت ريفيان الاختبارات الميدانية لغطاء الصندوق الكهربائي الذي يعمل بالطاقة، وستبدأ التركيبات قبل نهاية أكتوبر الجاري . يأتي ذلك بعد أن أكدت ريفيان Rivian مؤخرًا أن القدرة على تركيب صندوق كهربائى لسيارة ريفيان البيك اب ستكون ممكنة العام المقبل ، سواء كان لدى مالكي Rivian الحاليين غطاء يدوي أو لا يوجد غطاء على الإطلاق.

ريفيان تؤكد جاهزية الغطاء الكهربائي

تم تأكيد هذا التحديث الأخير للتثبيت والاختبار من خلال رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى العملاء والتقارير التي تفيد بأن الوحدات الجديدة “تعمل بشكل جيد من حيث المتانة والتكرار”. تم إيقاف غطاء tonneau المزود بالطاقة العام الماضي بسبب مخاوف بشأن المتانة.

الغطاء الكهربائي لصندوق ريفيان R1T

من المؤكد أنه سيكون من دواعي سرور مشتري ريفيان R1T معرفة أن انتظار الغطاء المزوّد بالطاقة قد انتهى تقريبًا، ولكن لا يمكن تجاهل المدة التي استغرقها هذا الانتظار. في أكتوبر من العام الماضي، أبلغت شركة Rivian المشترين أن السيارة الكهربائية لن تكون متاحة مؤقتًا بينما كانت الشركة الناشئة تبحث عن حل لمشكلة المتانة. لكن هذا الإصلاح لم يحدث أبدًا، واقترح Rivian أن يكتفي العملاء بغلافه اليدوي في الوقت الحالي.

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الآن بعد أن عاد الغطاء وأصبح جاهزًا للمهمة، تستطيع Rivian أن تتنفس الصعداء قليلاً. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي ينتظره عشاق Rivian بفارغ الصبر.

ريفيان رباعية المحركات

سيشهد التكوين الذي طال انتظاره لـ R1T وشقيقها R1S SUV إعدادًا رباعي المحرك مقترنًا ببطارية Max Pack، ولكن تم إلغاء ذلك في أواخر العام الماضي، وإن كان مؤقتًا (يقول Rivian أن التطوير الجديد سيصبح متاحًا في وقت ما في المستقبل). . عرضت شركة صناعة السيارات سيارة R1S رباعية المحركات وهي تغزو مسار روبيكون في وقت سابق من هذا العام – أول سيارة كهربائية للإنتاج تحقق هذا الإنجاز – وهذا يشير إلى أنه تم إحراز بعض التقدم. ونأمل أن يتم توفير معلومات جديدة قريبا.

تعمل شركة ريفيان على الحد من خسائرها بسرعة ، ومع توفر المزيد من المكونات والتكوينات المرغوبة، يبدو الطريق إلى النجاح أكثر وضوحًا. دعونا نأمل فقط أن الإعلان عن عودة غطاء الصندوق المزوّد بالطاقة سيتحقق على أرض الواقع قريبا

بدايات ريفيان مع الغطاء الكهربائي

قامت Rivian في البداية بشحن سيارتها R1T القوية بغطاء كهربائي. ومع ذلك، بدأ معظم المالكين في الإبلاغ عن أنه سيتعطل بعد عدة عمليات تنشيط. لقد بحثت شركة صناعة السيارات في الأمر واكتشفت عيبًا في التصميم لم يتمكن حتى الاستدعاء على مستوى الأسطول من إصلاحه. لذا، فقد ألغت الجزء تمامًا حتى يتم توفير غطاء جديد للصندوق. الخبر السار: إنه قادم، ويمكنه العمل مع نظام الدعم الحالي!

في البداية، قالت شركة Rivian إنها ستبدأ في إصلاح غطاء الصندوق الكهربائي من خلال إعادة تصميم مكون فرعي واحد. ستحصل المتاجر بعد ذلك على الجزء المعيب وتستبدله دون أي تكلفة على المالكين.

لا رسوم إضافية على استبدال غطاء ريفيان

وبعد النظر بشكل أكثر شمولاً في هذه المشكلة، اكتشفت شركة صناعة السيارات أنه يجب استبدال المجموعة بأكملها. لذا، فقد سلكت هذا الطريق وأزالت غطاء صندوق الأمتعة الكهربائي من قائمة ملحقات متجرها ومركباتها لضمان عدم طلب أي شخص له بعد الآن. وقد وعدت شركة صناعة السيارات بعدم فرض رسوم إضافية عند وصول التصميم الجديد. تم تصور ذلك على أنه ميزة مخصصة للأشخاص الذين طلبوا واحدًا بالفعل ولم يتلقوه أو قاموا بتثبيته ولكنه لا يعمل.

مشاكل الغطاء اليدوي

لقد مر عام واحد منذ أن اعترفت Rivian بوجود مشكلة في غطاء الصندوق الكهربائي، والحل الوحيد المتاح حاليًا هو الاستبدال اليدوي الذي يشتمل على أربع لوحات متشابكة تنزلق داخل وخارج القضبان الجانبية المدمجة للسرير. ومع ذلك، فإن النسخة اليدوية من غطاء الصندوق لا ترضي الجميع. يجب إزالة الألواح الأربعة ووضعها في كيس وتخزينها في نفق التروس لتحرير مساحة السرير. ومن المتوقع أن يصل الخيار الأفضل الذي يسحب نفسه إلى حجرة مخصصة مدمجة في قاعدة الجدار الخلفي في غضون شهرين (أوائل عام 2024 على الأكثر).

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