إدارة المرور: 4 خطوات لفحص ضغط الإطارات للمركبة لمزيد من الأمان

دبي - كتب محمد فتوح - قالت الإدارة العامة اللمرور: أن فحص ضغط إطار المركبة دوريا يرفع مستوى الأمان، ويحافظ على سلامة المركبة على الطريق. الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور قالت مسبقا وعلى حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن انفجار كفر السيارة من مسببات الحوادث المرورية. خطوات فحص الإطارات وطالبت بفحص الكفرات بشكل دوري، وقالت إدارة المرور أنه لتفادي آنفجار الإطارات. اتباع الخطوات التالية: التحقق من مستوى ضغط كفرات المركبة التأكد من سلامة الكفرات وفحصها بشكل دوري تجنب زيادة حمولة المركبة اختيار كفرات المركبة ذات الجودة الممتازة إعلان

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