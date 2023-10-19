جي إيه سي إم زووم موديل 2024

دبي - كتب محمد فتوح - شاهد هذا الفيديو الذي نستعرض فيه السيارة الجديدة جي إيه سي GS3 إم زووم موديل 2024، وهي سيارة كروس أوفر صغيرة، تملك الكثير من التجهيزات والتقنيات المتطورة والطرازات المختلفة، ولتعرف على تفاصيل السيارة وأسعارها وطرازاتها شاهد هذا الفيديو.

يمكنكم تجربة السيارة أو التعرف أكثر على طرازاتها ومزاياها وأسعارها أو العروض المتوفرة عليها عبر تعبئة بياناتكم بعد الضغط على الرابط. https://bit.ly/2024GACGS3Emzoom-TestDrive

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سيارة كروس أوفر صغيرة الحجم

سيارة كروس أوفر SUV صغيرة الحجم تنتجها شركة جي إيه سي عالميا وتنافس سيارات مثل إم جي ZS ، وهافال جوليان وشانجان CS35 بلس وكيا سونيت وبيستون T33 وجيلي كولراي . المؤكد أن الكروس أوفر جي إيه سي GS3 إم زووم هي المنافس الحقيقى للسيارة جيلي كولراي التي اكتسبت حصة سوقيه جيدة لشكلها الخارجي وتجهيزاتها الداخلية

مقصورة جي إيه سي GS3 إم زووم موديل 2024

تصميم المقصورة الداخلية يعتبر مثاليا ونموذجا للدقة والذوق والجاذبية، معظم الأسطح والألواح ملمسها ناعم ومصنوعة من الجلد الذي يأتي بخلطة ألوان تعطي استمرارية مع بعض القطع داخل المقصورة وخارجها، ومن مزايا المقصورة أن الخامات المستخدمة جودتها عالية، والمقاعد جلد PVC ويعدل مقعد السائق في ستة اتجاهات أو وضعيات يدويا في الطراز الاستاندرد الـ GB لكن في الطرازين أو الفئتين الوسط GL بلس وسبورت بلس.

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