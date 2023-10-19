المجدوعي بيجو تعقد إتفاق استراتيجي مع هرتز و بيبسيكو الشرق الأوسط

دبي - كتب محمد فتوح - عقدت شركة المجدوعي بيجو إتفاقية تعاونها مع شركة هرتز لتعزيز أسطول مركبات شركة بيبسيكو الشرق الأوسط بسيارات تجارية كهربائية ، و توفر علامة بيجو التجارية تشكيلة كاملة من المركبات الكهربائية الحديثة، وذلك من منطلق سعي مجموعة ستيلانتس بأن تصبح أكبر شركة لتكنولوجيا التنقل المستدام ، وتأتي هذه الإتفاقية متماشيه مع التوجهات الوطنية والمواكبة لمبادرة السعودية الخضراء ، لدعم الوصول إلى أهداف تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات .

شركة المجدوعي بيجو تعقد إتفاق استراتيجي مع شركتي هرتز و بيبسيكو الشرق الأوسط

تدعم المملكة العربية السعودية حاليًا تصنيع السيارات الكهربائية تماشيًا مع رؤية 2030 بهدف تعزيز جودة الحياة، وتقليل انبعاثات الكربون، والتشجيع على استخدام النقل المستدام، وعيًا منها بحجم ومستقبل السيارات الكهربائية عالمياً ومحلياً. ومن هذا المنطلق، تدعم شركة المجدوعي للسيارات وعلامتها التجاربة بيجو هذا التحول النوعي، تبعًا لأعلى المعايير الدولية للمساهمة في معالجة مشكلة ارتفاع التلوث والاحتباس الحراري، وحفظ الموارد الطبيعية .

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المجدوعي بيجو نحو تحقيق الحياد الصفري للإنبعاث

تم توقيع اتفاقية التعاون في قلب العاصمة الرياض، خلال انعقاد معرض السيارات الكهربائية والذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 9-11 أكتوبر 2023. حضر حفل التوقيع كلاً من الأستاذ أحمد سعود عباسي، الرئيس التنفيذي للمجدوعي للسيارات، والأستاذ عبدالله الرفاعي، المدير التنفيذي للمجدوعي بيجو، والأستاذ أسعد العطياني، المستشار والرئيس التنفيذي لشركة الوسيلة لتأجير السيارات ممثلي شركة هرتز العالمية، والأستاذ نضال البنّا، مدير النقل في شركة بيبسيكو الشرق الأوسط .

صَرّح الأستاذ عبدالله الرفاعي تعليقًا على هذا التعاون قائلًا : “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية. ولطالما التزمت شركة المجدوعي للسيارات بدعم رؤية مملكتنا الحبيبة، التي يأتي ضمن أهدافها تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة، وهذا التعاون مع شركتي هرتز وبيبسيكو الشرق الأوسط هو دليل على ذلك ، كما نفتخر بشراكتنا مع مجموعة ستيلانتس وملتزمون بتقديم الأفضل للسوق السعودي والنهضة بقطاع السيارات في المملكة، ونحن أيضًا ملتزمون بمواصلة ذلك من خلال تقديم أفضل المنتجات والحلول والخدمات التي ستغير تجربة اختيار السيارة وشرائها وامتلاكها كليًا إن شاء الله”.

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