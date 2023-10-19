سيباستيان لوب يضيع صدارة رالي المغرب على فريق البحرين رايد اكستريم

دبي - كتب محمد فتوح - لم يوفق سيباستيان لوب في منح فريق البحرين رايد إكستريم فوزًا لا يُنسى في رالي المغرب بعد تقدم رائع في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات.

حقق لوب بمساعدة فابيان لوركين في سيارته BRX برودرايف هنتر، وتيرة سريعة ليقود المرحلة قبل الأخيرة من الرالي بعد منتصف الطريق، حيث استغرق 5 دقائق و52 ثانية، ليسبق السائق القطري ناصر العطية بفارق 29 ثانية.

ومع الفوز وتحقيق نجاح آخر في الراليات، انتهى تحدي بطل العالم للراليات تسع مرات عندما انزلقت سيارته في حفرة بعد مسافة 230 كيلومترًا.

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تلا ذلك توقف سيارة العطية التويوتا في الكثبان الرملية، مما جعله يتخلف هو الأخر عن تصدر البطولة والدفاع عن اللقب في محاولة لإصلاح السيارة مع ملاحه ماتيو بوميل على بعد 11 كيلومتراً من النهاية.

فاز ستيفان بيترهانسل على متن سيارة أودي بالمرحلة التي يبلغ طولها 343 كلم من زاكورة إلى مرزوقة متفوقاً على أورلي تيرانوفا وبرناردو جراو على متن سيارة BRX برودرايف هنتر الأخرى، اللذين واصلا تعافيهما من مشكلة التعليق في المرحلة الثانية بقيادة رائعة ليسجلا ثاني أفضل زمن.

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كان المركز الخامس في ذلك اليوم كافياً لجعل السعودي يزيد الراجحي قائداً جديداً للرالي في سيارة تويوتا، وسيدخل المرحلة الأخيرة متقدماً بفارق 3 دقائق و49 ثانية على بيترهانسل.

بعد انتهاء السباق على منصة التتويج في الأيام الثلاثة الأولى، كان لوب وبروديف هانتر في أفضل مراحل الرالي وأكثرها تنوعًا وصعوبة، حيث اجتازوا المنطقة العشبية لمسافة 10 كيلومترات قبل قسم صخري ونهاية بين كثبان مرزوكة.

المهمة التي بدت مستحيلة للقضاء على العطية التي بلغت 6 دقائق و16 ثانية بين عشية وضحاها، أصبحت محتملة عند منتصف الطريق، قبل أن يكون للتضاريس الصحراوية المغربية الوعرة كلمتها.

أما الضحية الكبرى الأخرى في ذلك اليوم فكان الإسباني كارلوس ساينز، الذي توقف تماماً في الكثبان الرملية بعد وقت قصير من تعطل العطية، بينما كان يتصدر المرحلة.

وصل الرالي إلى نهايته بعد ظهر الأمس بعد قطع مسافة 152 كلم تبدأ وتنتهي في مرزوكة.

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