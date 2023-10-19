فريق جاكوار TCS للسباقات يبدأ موسمه الثامن في الفورمولا إي بأقوى تشكيلة من السائقين

دبي - كتب محمد فتوح - يتجه فريق جاكوار TCS للسباقات إلى موسم 2024 من البطولة بعد أفضل موسم له حتى الآن ومع تشكيلة سائقين تعتبر واحدة من ضمن الأقوى على الانطلاق.

حقق ميتش إيفانز ونيك كاسيدي، 15 فوزًا و37 منصة تتويج و11 انطلاقا من المركز الأول، وحصدا معاً 1076 نقطة في البطولة، بالإضافة إلى تشاركهما بذكريات الطفولة، إذ نشأ الثنائي معًا في نيوزيلندا.

يبدأ فريق جاكوار TCS للسباقات الموسم الجديد كمنافس قوي، بعد أن أكمل موسم 2023 مع سجل ضم أربع انتصارات، و11 منصة تتويج، وثلاث مرات للانطلاق من المركز الأول، وتحقيق 292 نقطة، متجاوزا كل النتائج التي حققها في المواسم السابقة للفورمولا إي، ومنافسا على ألقاب الفريق أو السائقين حتى السباق الأخير من الموسم للسنة الثالثة على التوالي.

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واحتلت سيارة جاكوار I-TYPE 6 المركزين الأول والثاني في بطولة العالم للفرق، بعد فوز فريق ”إنفيجن راسينج“، وهو أحد عملاء جاكوار بلقب الفرق. هذا الأمر أظهر تماما سرعة وتنافسية جاكوار I-TYPE 6 التي فازت مع فريق ”إنفيجن رايسينج“ بنصف السباقات في الموسم (ثمانية)، وحصلت على 20 منصة تتويج وستة مرات انطلقت من المركز الأول، وحققت 596 نقطة. وبفضل هذا السجل المميز، رسخت سيارة جاكوار I-TYPE 6 نفسها كواحدة من أنجح سيارات السباقات لدى جاكوار عبر تاريخها المجيد.

يبدأ فريق جاكوار TCS للسباقات وسائقوه بطولة العالم للفورمولا إي في الاختبار الرسمي في فالنسيا الأسبوع المقبل، حيث سيعود الجنوب أفريقي شيلدون فان دير لينده ليأخذ مكانه في اختبار المبتدئين. وهذه هي المرة الثالثة التي يقود فيها بطل بطولة DTM لعام 2022 اختبارًا للفريق بعد أن قام باختبارات ناجحة في برلين وروما في وقت سابق هذا العام.

فريق جاكوار TCS يعتبر السباقات ساحة للابتكار واختبار التكنولوجيا

بالنسبة لفريق جاكوار TCS للسباقات، لاتزال بطولة الفورمولا إي ساحة اختبار حقيقية، حيث يبتكر الفريق ويطور تقنيات جديدة تهدف إلى تحسين الكفاءة والأداء، وطبعا تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق النجاح في بطولة العالم.

ينظر الفريق إلى المشاركة في السباقات كساحة للابتكار ستسمح بنقل التكنولوجيا التي يتم اختبارها إلى أقصى الحدود في جاكوار I-TYPE 6، من الحلبات إلى الطرق العامة، لتعزز عملية إعادة تصور جاكوار كعلامة تجارية فاخرة وحديثة متخصصة بالسيارات الكهربائية بالكامل اعتباراً من عام 2025.

ينضم إلى الفرق مجموعة من الشركاء العالميين الذين يوفرون الدعم ويساهمون في إنجاح مهمة الفريق، ويشاركونه في السعي المستمر لابتكار تقنيات جديدة لرفع الأداء وتطوير تقنيات السيارات الكهربائية. هؤلاء الشركاء يضمون شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) وشركات وولفسبيد، و دو، وكاسترو، و أوبن تكست. كذلك يواصل الفريق تعاونه مع مورديه الرسميين، ايرو وألبين ستارز.

تتوافق أول بطولة للسيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية مع التزام مجموعة جاكوار لاند روفر بخفض انبعاثات العوادم إلى الصفر وتحقيق صافي انبعاثات كربونية عبر سلسلة التوريد والمنتجات والعمليات الخاصة بها بحلول عام 2039 كجزء من استراتيجية إعادة التصور الخاصة بها.

فريق جاكوار TCS للسباقات شحنوا طاقتهم وجاهزون للتسابق مرة أخري

قال جيمس باركلي، المدير الإداري لشركة جاكوار لاند روفر موتورسبورت ومدير فريق جاكوار TCS للسباقات ”يتمتع كل فرد في فريق جاكوار TCS للسباقات بدافع كبير وأعاد أفراد الفريق جميعا شحن طاقاتهم وهم جاهزون للتسابق مرة أخرى في بطولة العالم للفورمولا E لعام 2024. شهد الموسم الماضي منافسات لا تصدق، ونحن جميعًا فخورون جدًا بالسيارة التي صنعناها وبأدائنا في أفضل مواسمنا حتى الآن.“

”كفريق، نسعى دائمًا للتطور والانتقال إلى المستوى التالي، ونحن جاهزون ومتشوقون للتنافس مرة أخرى على لقب بطولة العالم لعام 2024 بعد أن اقتربنا من ذلك خلال المواسم الثلاثة الماضية، وهذا الثبات في الأداء هو شهادة على أداء كل فرد في الفريق.“

”مع انضمام كاسيدي إلى الفريق إلى جانب ميتش، أعتقد أن لدينا تشكيلة السائقين المطلوبة لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف. وهذا الموسم العاشر من بطولة الفورمولا إي سيشهد إضافة سباق جديد في طوكيو، وهي مدينة بارزة ومهمة تعزز مكانة بطولة العالم للفورمولا إي كقمة سباقات السيارات الكهربائية، ونحن نتطلع إلى التحديات الجديدة التي سيجلبها هذا السباق، ورؤية المشجعين اليابانيين يستمتعون بسباق الفورمولا إي“.

قال ميتش إيفانز، سائق فريق جاكوار TCS للسباقات، في السيارة رقم 9 ”في الموسم الماضي، عرفت أنا والفريق بعض النجاحات الرائعة، ولكن اختبرنا بعض الإخفاقات معاً، وهذا أمر طبيعي في عالم رياضة السيارات. كان تحقيق أربع انتصارات أمراً رائعاً، وحصولي على المركز الثالث مرة أخرى في بطولة السائقين أمر يشعرني بالفخر. كان عام 2023 موسماً جيداً، لكن من الواضح أننا نريد نجاحاً أكبر كفريق، وحافز أكبر لنا للموسم المقبل، للتنافس على لقب البطولة مرة أخرى، بعد أن كان قريباً أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة. “

قال نيك كاسيدي، سائق فريق جاكوار TCS للسباقات، في السيارة رقم 37 ”الموسم الماضي كان الأفضل لي في بطولة الفورمولا إي، وكانت المنافسة رائعة وقوية على لقب البطولة حتى الأسبوع الأخير. الانضمام إلى فريق جاكوار TCS للسباقات خطوة مهمة بالنسبة لي، إذ أنني متعطش للانتصارات أكثر من أي وقت مضى، وأتشوق لأرى ما يمكننا تحقيقه أنا وميتش والفريق معًا عندما تنطلق البطولة في يناير“.

تبدأ الاختبارات الرسمية في فالنسيا، إسبانيا، في 23 أكتوبر 2023، قبل أن ينطلق الموسم في مكسيكو سيتي حيث الجولة الأولى من بطولة العالم ABB للفورمولا إي، في 13 يناير 2024.

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