شاهد بي إم دبليو M3 بمحرك V10 تنطلق بسرعة 300 كم في الساعة

دبي - كتب محمد فتوح - اختبرت قناة أوتو توب إن إل، سيارة بي إم دبليو M3 المعدلة على الطريق السريع، بعد أن قام مالكلها باستبدال المحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.2 لترًا، بمحرك S54 V10 الأسطوري سعة 5.0 لترًا.

قد لا يكون المحرك الذي تبلغ قوته 500 حصانًا معروفًا بموثوقيته، لكنه قوي بشكل ملحوظ ويصدر أصواتًا جميلة.

يتم إرسال القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة مزدوج القابض، والذي لم يتم تقديمه مطلقًا في جيل E46، حيث كان لدى المشترين خيار ناقل الحركة اليدوي أو الآلي SMG-II.

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كما هو متوقع، فإن سيارة M3 ذات العشر أسطوانات تتمتع بسرعة دوران هائلة. في جزء من الطريق السريع، تتسارع سيارة بي إم دبليو من 120 كم في الساعة إلى 233 كم في الساعة، ويصدر محرك V10 صوتًا رائعًا مع ارتفاع عدد الدورات. جزء من هذا التقدم السريع هو علبة التروس DCT، التي تقوم بتبديل التروس بسلاسة. على الرغم من أنه لم يتم إعلان وقت التسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة، إلا أن المركبة يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تزيد عن 300 كم في الساعة.

بي إم دبليو M3 المعدلة بمحرك V10 قوة لا يُستهان بها

قامت شركة بروكار، وهي شركة متخصصة في تعديل سيارات بي إم دبليو ومقرها هولندا، ببناء السيارة. في حين أن هناك العديد من سيارات E46 M3 المزودة بمحرك V10، يُعتقد أن هذه هي السيارة الوحيدة في العالم التي تحتوي على علبة تروس DCT.

إن إدخال محرك V10 في E46 يمثل تحديًا بالفعل، كما أن إقرانه مع علبة تروس جديدة يتطلب الكثير من الصبر والخبرة.

تشمل التعديلات مكابح ايه بي ريسينج وإطارات نانكانج AR1 265/35 شبه الملساء، مما يوفر للمحرك M3 ذو العشر أسطوانات التحكم الذي يحتاجه للسيطرة على كل تلك القوة. في الخلف، يوجد جناحًا خلفيًا قابلاً للتعديل من ألياف الكربون مرفوعًا مباشرة عن سيارة E93 M3 GTS. يوجد أيضًا نظام عادم مخصص مع كاتمات صوت إم بيرفورمانس.

كل شيء يتناسب ويعمل بشكل مثالي، كما لو أن بي إم دبليو هي التي صنعت السيارة بنفسها، على سبيل المثال، اعتمد المالك نظام الحوض الجاف بحيث يمكن للمحرك V10 أن يجلس.

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