شيفروليه سيلفرادو 2024 معدلة بقوة 800 حصان ونظام تحكم معزز بواسطة SVE

دبي - كتب محمد فتوح - قدمت شيفروليه في وقت سابق من هذا العام تعديلات دقيقة على سيلفرادو 2024، وكان التغيير الأكثر أهمية هو إضافة محرك ديزل إلى طراز ZR2. استمرت بقية مجموعة المحركات، بما في ذلك محرك توربو رباعي سعة 2.7 لتر، بالإضافة إلى محرك V8 سعة 5.3 لتر و6.2 لتر، بدون أي ترقيات.

لم يمنع ذلك موالفي السيارات من تعزيز القوة الحصانية والعمل على حزمة ترقية جديدة لشاحنة سيلفرادو 2024، مما يعزز الإنتاج إلى مستويات خطيرة.

تعد حزمة ينكو/SC سيلفرادو للطرق الوعرة من SVE أحدث حزمة أداء للشركة لشاحنة شيفروليه، وهي تأتي مزودة بخيارين للمحركات. تتوفر الترقية فقط في طرازات 2024 بمقصورة الطاقم والمقصورة المزدوجة في فئات LTZ، وRST، وZR2، وLT، وZ71 المجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات. يمكن طلب مجموعة الشاحن الفائق إما لمحرك V8 سعة 5.3 لتر أو محرك V8 الأكبر سعة 6.2 لتر.

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عدد محدود من شيفروليه سيلفرادو 2024 المعدلة من SVE

ينتج الخيار الأقل تكلفة 700 حصان، في حين أن الخيار الأقوى جيد لقوة 800 حصان. عند تعديلها بواسطة SVE، تحصل المحركات على هيكل من الألومنيوم، وعمود مرفقي جديد ملتوي من الفولاذ، ومكابس من الألومنيوم، ورؤوس أسطوانات مطورة، ومجموعة الشاحن الفائق الخاصة بـ SVE. يوجد أيضًا نظام عادم مخصص من الفولاذ المقاوم للصدأ.

أرقام القوة هذه مثيرة للإعجاب وربما لا يستطيع الجميع التحكم بشكل مريح في مثل هذا القدر من الطاقة. تقول SVE أن الطاقة تصل بمجرد الضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف وفي مواقف معينة من الصعب التحكم في السيارة. الحل الذي تقدمه الشركة هو نظام تسميه بوست-باي-واير أو تعزيز عن طريق الأسلاك، والذي يسمح بالتحكم في تعزيز الشاحن الفائق باستخدام دواسة الوقود. كلما ضغطت على الدواسة أكثر، كلما زاد تعزيز الشاحن الفائق بطريقة يمكن التحكم فيها. تقول SVE أن هذا النظام يجعل قيادة الشاحنة أكثر متعة.

التحسينات المرئية المكملة لترقية الطاقة ليست كثيرة وتتضمن رسومات جديدة على لوحة الربع الخلفي وعجلات فريدة وشارات خاصة على غطاء المحرك المصنوع من مادة مركبة عالية التأثير. بالنسبة لعام 2024، تخطط SVE لإنتاج 50 نموذجًا من كل من إصدارات الشاحنة بقوة 700 و800 حصان.

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