ستيلانتس تنسحب من معرض CES بعد إعلانها بيع 18 منشأة صناعية

دبي - كتب محمد فتوح - بعد إعلانها عن احتمال بيع 18 منشأة صناعية بأمريكا ، أعلنت شركة ستيلانتس Stellantis أنها لن تحضر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في أوائل عام 2024، مشيرة إلى أنها جزء من خطة طوارئ تم تنفيذها منذ بداية إضراب UAW. ووفقا لستيلانتس، فإنها “تنفذ إجراءات مضادة شاملة” للحد من مشاكلها المالية والحفاظ على رأس مالها.

أصبح معرض CES واحدًا من أهم المعارض في تقويم السيارات، حيث يستخدم العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى المنصة للإعلان عن التقدم التكنولوجي الكبير الخاص بطرازاتها الجديدة . من معرض الإلكترونيات، أصبح معروفًا بأنه حدث مميز لعشاق السيارات حيث يتم عرض مفاهيم جديدة كل عام مثل BMW I و فيجن DEE اللذين سيعرضان لأول مرة.

ستيلانتس تنسحب من معرض CES

قالت ستيلانتس إنها ستستمر في عرض أحدث تقنياتها عبر وسائل أخرى ولكن تركيزها الأساسي الآن هو “الحفاظ على أساسيات العمل وبالتالي حماية مستقبل الشركة”.ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن ستيلانتس تعمل حاليًا على الحصول على إذن لبيع 18 من منشآتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وفقًا لتقرير من ديترويت نيوز ، لا ترغب شركة Stellantis في مغادرة مقرها الرئيسي في أوبورن هيلز أو أي من مرافق التجميع الخاصة بها، لكن بيع هذه التسهيلات من شأنه أن يسمح لشركة Stellantis بإضافة المليارات إلى حسابها المصرفي، مما يحافظ على استقرار الشركة.

ستيلانتس تستغني عن بعض منشئاته ا

سيكون من الأفضل لستيلانتس استئجار المرافق ذات الأداء العالي، مثل المصنع الموجود في توليدو بولاية أوهايو. تقوم هذه المنشأة ببناء سيارات جيب جلاديتور ، ورانغلر 4xe. ، علما أن هذا الأخير هو الإصدار الهجين الأكثر مبيعا بالسوق الأمريكي ، وهذا ماسيبرراستمرار ستيلانتس في استخدام هذه المنشأة.

وعلى نفس المنوال، يمكنها قطع الاستغناء عن المنشآت التي تنتج محركات لم تعد ذات صلة بالعلامة التجارية مع دخولها عصر السيارات الكهربائية. ومع ذلك، يبدو أن السيارات العضلية (وغيرها) التي تعمل بالاحتراق موجودة لتبقى في المستقبل المنظور. وبغض النظر عن ذلك، فإن ستيلانتيس ليس الوحيد الذي يشعر بضغط إضرابات اتحاد نقابات عمال السيارات .

مواجهة نقابات العمال وشركات السيارات

يبدو أن رئيس اتحاد عمال السيارات شون فاين مستعد لمزيد من المواجهات الحادة مع شركات السيارات . وكان الزعيم الجديد لاتحاد نقابات العمال قد تعهد مراراً وتكراراً بالتوصل إلى صفقة صعبة مع شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات في ديترويت ، وفورد موتور وستيلانتس بحلول 14 سبتمبر الماضي ، وهو ما لم يحدث بعد

لقد أكد أن هذا موعد نهائي صعب لا يخطط فريق قيادته لتمديده، كما فعلت النقابة في الماضي، وأنه لا يخشى إخراج ما يقرب من 150 ألف عامل سيارات من المصانع إذا لزم الأمر.وقد تم الكشف في وقت لاحق عن قيام فاين والنقابة بتقديم اتهامات لشركات السيارات الأمريكية تتعلق بعدم عدالتها خاصة جنرال موتورز وستيلانتس بزعم أن الشركتين لم تتفاوضا بحسن نية – مما أدى إلى إضراب ضدهما ، ليتسع ويشمل كل شركات السيارات الأمريكية .

رئيس نقابة عمال السيارات

على عكس قادة النقابات السابقين، يحاول فاين التفاوض مع شركات صناعة السيارات الثلاث في وقت واحد، رافضًا اختيار شركة ”مستهدفة” للتركيز عليها أثناء توسيع الصفقات مع الشركات الأخرى.

لقد كان أيضًا أكثر تصادمًا مع شركات صناعة السيارات مقارنة بقادة النقابات السابقين، وفي بعض الأحيان شن هجمات شخصية على المديرين التنفيذيين. هناك اعتقاد بين بعض المحللين والخبراء في الصناعة بأن الإضراب، أو عدة إضرابات، قد يكون ضروريًا لإقناع أعضاء UAW بأن قادة النقابات بذلوا قصارى جهدهم للوصول إلى المطالب.

تصاعد المواجهه مع شركات السيارات

وقال آرت ويتون، أستاذ العمل في معهد العمال بجامعة كورنيل: ”أتوقع أن يكون هناك إضراب”. ″أعتقد أن هناك فرصة معقولة أن يضربوا ستيلانتيس أولاً ثم يمنحوا فورد وجنرال موتورز بضعة أيام أخرى لتقديم عرض أفضل.” يعتقد ويتون أن الضربة على ستيلانتيس تكاد تكون مضمونة مع تباعد الجانبين كما هو الحال الآن. وقال إن النقابة يمكن أن تستخدم هذا التوقف عن العمل كتحذير لجنرال موتورز وفورد لوضع اللمسات الأخيرة على صفقاتهما.

قال ويتون: ”أعتقد أن الإضراب يكاد يكون ضروريًا في Stellantis وإلا فلن يتم الوصول الى اتفاق يحقق مطالب العمال . يمكن أن تتخذ الإضرابات أشكالا مختلفة، بما في ذلك الإضراب الوطني، حيث يتوقف جميع العمال بموجب العقد عن العمل، أو التوقف عن العمل في مصانع معينة بسبب قضايا العقد المحلية.

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