رصد تويوتا سوبرا GMRN مع فرامل ومحرك BMW M4

دبي - كتب محمد فتوح - سيكون لسيارة تويوتا سوبرا GR قريباً اصدار جديد أكبر وعالي الأداء، وتكشف أولى اللقطات التجسسية لهذه السيارة، والتي من المتوقع أن يطلق عليها اسم ج GRMN سوبرا، أنها ستتمتع بشخصية بصرية مميزة لتتناسب مع إنتاجها المحسن. هذا هو أقرب تأكيد رسمي للمشروع القادم، الذي لم تؤكد تويوتا مطلقًا أو حتى التشويق لـ GRMN Supra .

معظم الشائعات التي انتشرت على مدار العام الماضي أو نحو ذلك أن GRMN سوبرا ستحتوي على محرك من سيارة BMW M حقيقية، وتحديدا M4 . لم تؤكد تويوتا بعد وجود مثل هذا المحرك ولم تقدم أي تعليقات رسمية حول النموذج الأولي الذي نتناوله بمقالنا ، ولكن هناك دليل على أن هذه الشائعات الكثيرة كانت صحيحة بالفعل.

محرك سوبرا GRMN

تاريخيًا، لم تسمح BMW M مطلقًا لأي جهة خارجية باستعارة محركات M المستخدمة، والمشار إليها بالرمز “S”. في حالة M4، هذا المحرك هو S58، وهو محرك سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 3.0 لتر تم تطويره من محرك B58، الذي يعمل على تشغيل محرك GR Supra 3.0 الحالي. لكن كل ذلك تغير عندما كشفت رينج روفر عن سيارة Sport SV الجديدة، والتي تحتوي على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر S68 والذي يشغل سيارتي X6 وM5، من بين سيارات أخرى. من الواضح أنه ، ربما تكون BMW M قد فتحت الباب أمام تويوتا لإنشاء واحدة من أكثر السيارات الرياضية اليابانية إثارة في العصر الحديث.

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مواصفات سوبرا GRMN

أشارت الشائعات إلى أن هذه ال Supra الخارقة القادمة يمكن أن توفر ما يصل إلى 530 حصانًا، مما يجعلها أكثر قوة من M3 وM4 الحاليين. لكن القوة الكبيرة وحدها لا تصنع سيارة رياضية جيدة.

في المقدمة، لا يتغير الشكل الخام للمصد، ولكن هناك إضافات على شكل فاصل مكتنز وأغطية جانبية، من المحتمل أن تكون مستوحاة من تلك الموجودة في سيارة السابق GT4 ايفو وفي الخلف، يظهر جناح ثابت (لكن قابل للتعديل يدوياً)، ولكن لا يمكن رؤية أي عتبات جانبية أو عناصر ناشر هواء جديدة. ربما ستصل هذه الأمور لاحقًا، أو ربما تكون التغييرات التي نراها هنا كافية.

تجهيزات سوبرا GRMN

كما تظهر أيضًا أقراص مكابح محفورة مطورة مع مساميك مستعارة من سيارة M. ويبدو أنها مأخوذة من X3 M/X4 M. ومن الواضح أيضًا أن العجلات الأمامية مقاس 19 بوصة مغلفة بمطاط ميشلان بايلوت سبورت كوب 2 بقياس 265/35. في الخلف، يرتدي GRMN Supra 20s ملفوفًا بمطاط 285/30. حاليًا، تتميز سوبرا 3.0 بإطارات مقاس 255/40 و275/40 على عجلات مقاس 18 بوصة في الأمام والخلف. من الواضح أن هذا الإصدار الخاص سيكون أكثر من مجرد مجموعة أدوات للجسم وبعض الشارات، ولكن فيما يتعلق بموعد وصوله، فلا أحد يستطيع تخمينه.

اختبار سوبرا GRMN

تم التجسس على ما يبدو أنها سيارة تويوتا GRMN Supra 2025 أثناء اختبارها في مضمار سباق نوربورغرينغ في ألمانيا. يرتدي نموذج Supra التمويه المخصص لنماذج Gazoo Racing (GR)، وقد قام بترقية الأجزاء الهوائية والمكابح الأكثر قوة مقارنة بالنماذج العادية. تعود التقارير عن سيارة GRMN Supra التي تركز على المسار – كما أشرنا أعلاه – إلى عام 2020،

يبدو أن تويوتا تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Supra مصممة خصيصًا للتغلب على ما يمكن القول أنه أعظم مضمار سباق في العالم في أسرع وقت ممكن. الصور المرفقة لنموذج أولي مموه جزئيًا وهو يتسابق حول حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه الأسطورية في ألمانيا. ويعتقد أنها تويوتا GRMN Supra 2025.

في حين أن معظم مشجعي Supra على دراية بقسم Gazoo Racing (GR) من تويوتا، إلا أنه ربما لم يسمع الجميع عن GRMN. يرمز هذا الاختصار إلى “Gazoo Racing الذي تم ضبطه بواسطة سائق الاختبار الرئيسي الراحل لشركة تويوتا، هيرومو ناروسي.

أجهزة GRMN سوبرا

تتميز Supra الاختبارية تتميز بشفة أمامية معدلة وأغطية كاذبة وبالخلف، هناك جناح خلفي بارز. تكشف التفاصيل الواضحة الأخرى أن السيارة التي شوهدت في نوربورغرينغ ليست سيارة Supra العادية وانها تأتي مع الفرامل المحسنة وما يبدو أنه ارتفاع منخفض للركوب. من المحتمل أن يكون لمتغير GRMN نظام تعليق منقح أقل وأكثر صلابة للمساعدة في تحسين التعامل الحاد بالفعل مع الكوبيه. على عكس GR Supra العادية، يبدو أن النموذج الأولي يحتوي على مساميك مكابح أكبر .

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