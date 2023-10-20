بدء تسليم تيسلا سايبرتراك في وقت أبكر مما كان متوقعًا

دبي - كتب محمد فتوح - بعد أربع سنوات من الكشف عنها في عام 2019، سيتم تسليم تيسلا سايبرتراك التي طال انتظارها بعد أن تخرج من خطوط الإنتاج، خلال مكالمة أرباح تيسلا للربع الثالث من عام 2023، شاركت الشركة التي يقع مقرها في تكساس أنه من المقرر أن يتم التسليم الأول للبيك أب الكهربائية ذات المظهر المستقبلي في 30 نوفمبر.

بدء تسليم تيسلا سايبرتراك للعملاء سيكون في هذا الموعد

في حين أن هذه علامة جيدة لأولئك الذين انتظروا لفترة طويلة، إلا أن

Q3 2023 Earnings Call https://t.co/eSwixzYTJD — Tesla (@Tesla) October 18, 2023

تظل صامتة بشأن المواصفات والأسعار، تشير التقارير إلى أن السعر سيرتفع عن السعر الأساسي الأصلي الذي يقل عن 40 ألف دولار قبل أربع سنوات، ومن المتوقع أيضًا أن تكون سايبرتراك متاحة بمحرك ثلاثي من موديل S بلايد.

إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون النموذج على قدم المساواة مع جمس همر الكهربائية من حيث أرقام الأداء التي تزيد عن 1000 حصان، بناءً على المواصفات الأولية، يُزعم أن سايبرتراك تقدم أكثر من 805 كلم من نطاق السيارات الكهربائية، وهو ما سيكون رقمًا رائدًا في فئتها، حاليًا، تتصدر ريفيان R1T الفئة بنطاق يصل إلى 660 كلم من تصنيف وكالة حماية البيئة (EPA) مع حزمة Max الاختيارية.

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تقول تيسلا إنها تهدف إلى إنتاج 250 ألف وحدة من سايبرتراك سنويًا بحلول عام 2025، ومع وجود أكثر من مليون طلب مسبق، يمكن لبعض المشترين أن يتوقعوا استلام وحداتهم في غضون خمس سنوات من الآن، واعترفت الشركة أيضًا أن الأمر سيستغرق 18 شهرًا لتحقيق أرباح كبيرة.

سأل أحد المستثمرين أيضًا عن التوقعات للنموذج في العام المقبل، وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إنه من الصعب التنبؤ بالأمر، خاصة وأن سايبرتراك فريدة من نوعها، من التصميم وحده، لا تبدو البيك أب الكهربائية مثل منافسيها، مثل فورد F-150 لايتنينج وشيفروليه سيلفرادو الكهربائية، قال ” ماسك “: “كلما كانت المنطقة غير مأهولة، قلّت إمكانية التنبؤ بالنتيجة”.

وبصرف النظر عن سايبرتراك، كشفت مكالمات أرباح الربع الثالث من عام 2023 عن انخفاض في أرباح الربع الثالث وسط تخفيضات الأسعار، ويتقدم إنتاج الخلية 4680 ذات الكثافة العالية أيضًا كما هو مخطط له، في حين زادت عمليات نشر الطاقة بنسبة 90% على أساس سنوي إلى 4 جيجاوات في الساعة، وهو ما يُقال إنه أعلى تطور ربع سنوي.

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