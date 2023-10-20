فيراري 812 كومبتزيوني تباع بسعر 19.1 مليون ريال

دبي - كتب محمد فتوح - قد تتميز سيارة فيراري 812 كومبتزيوني الصفراء التي رأيناها في أغسطس الماضي برسومات مشكوك فيها، ولكن تلك السيارة بيعت للتو مقابل 19.1 مليون ريال، وكما وعدنا، ستذهب العائدات إلى الأعمال الخيرية، وخاصة إلى المشاريع التي تدعم التعليم – وهو التزام طويل الأمد للعلامة التجارية.

ما المميز في سيارة فيراري 812 كومبتزيوني لتباع بهذا السعر

تم بيع السيارة 812 الفريدة في مزاد علني في حفل فيراري في نيويورك، إلى جانب سبع قطع أخرى جمعت ما مجموعه 26 مليون ريال، ومن بينها إصدار أمالغام المصغر لـ 812 كومبتزيوني، وMontblanc Stilema SP3، وتجربة الفورمولا 1 الفريدة، بالحديث عن ذلك، حضر الحفل سائقي فريق سكوديريا فيراري F1 كارلوس ساينز وتشارلز لوكلير.

يحصل الفائز بالمزايدة على واحد من النسخ الـ 999 الوحيدة للوحة الاسم، ما يميزها عن غيرها من سيارات 812 الخارقة هو كسوتها، التي تم تشطيبها برسومات تخطيطية وملاحظات مكتوبة بخط اليد من تأليف فلافيو مانزوني، كبير مصممي فيراري الذي عمل على سيارات مثل فيراري SF90 سترادال وبوروسانغيو.

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ونظرًا لعدم ذكر أي تعديلات على مجموعة نقل الحركة، فمن المفترض أن تنتج السيارة 819 حصانًا من محرك V12 سعة 6.5 لتر بسحب الهواء الطبيعي، يرسل ناقل الحركة ثنائي القابض (DCT) ذو السبع سرعات القوة حصريًا إلى العجلات الخلفية.

وقال جون إلكان، رئيس مجلس إدارة فيراري: “كانت أمسيتنا في نيويورك مميزة للغاية بالنسبة لفيراري، حيث عززت قصة الحب بين شركتنا وأمريكا”، وأضاف: “إن شغف عملائنا ومعرفتهم بالحصان القافز وتاريخها لا مثيل لهما، نحن نحمل العديد من القيم المشتركة – حب الابتكار، والإرادة للتقدم، والدافع التنافسي، لدينا أيضًا شعور مشترك المجتمع ونحن نشارك نجاحاتنا من خلال رد الجميل”.

وفي الختام، حضرت سيارة فيراري 499P أيضًا حفل فيراري غالا، وهي سيارة خارقة أنهت سلسلة انتصارات تويوتا التي استمرت خمس سنوات في سباق لومان 24 ساعة، السيارات الأخرى التي شرفت هذا الحدث كانت أيقونات كلاسيكية مثل 166 MM موديل 1948 وأساطير السيارات الخارقة مثل F40، F50، Enzo، وLaFerrari.

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