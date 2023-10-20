مجموعة ستيلانتيس تقول أنها ستقدم أربع شاحنات كهربائية اعتباراً من 2024

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت مجموعة ستيلانتيس أنها ستقدم أربع شاحنات كهربائية اعتبارًا من عام 2024، إحدى هذه المركبات هي رام 1500 REV، لكن تبقى المركبات الأخرى سرًا في الوقت الحالي، ومن المثير للاهتمام أن إحداها ستكون تعمل بالهيدروجين، وهو ما يتماشى مع نوايا الشركة الأخيرة للاستثمار في تكنولوجيا الهيدروجين، سيتم تصميم جميع هذه المركبات لسوق أمريكا الشمالية، مما يدل على أن العلامة التجارية تأخذ أخيرًا مسألة الكهرباء في الولايات المتحدة على محمل الجد.

تفاصيل هامة عن شاحنات كهربائية قادمة من مجموعة ستيلانتيس

يشكل هذا جزءًا من استراتيجية Pro One التي طرحتها الشركة حديثًا، ستعمل هذه الخطة الجديدة على تعزيز أعمال المركبات التجارية لـ مجموعة من خلال نماذج وخدمات جديدة من رام وخمس علامات تجارية أخرى، مثل فيات وفوكسهول وبيجو، وبصرف النظر عن الشاحنات الصغيرة والشاحنات الصغيرة الجديدة، تقول ستيلانتيس إن Pro One ستوفر تقنيات المركبات المتصلة بالكامل، وخيارات التنقل الصغيرة، وأنظمة الدفع المكهربة من الجيل التالي، تم أيضًا التخطيط لخدمة محول/تركيب متصلة.

ستكشف مجموعة ستيلانتيس عن تشكيلة جديدة من الشاحنات المكهربة عبر علاماتها التجارية المختلفة كجزء من هذه الإستراتيجية الجديدة، نأمل أن يشمل ذلك رام ProMaster EV، لقد سمعنا لأول مرة عن الطراز الذي يعمل بالبطارية عندما قدمت رام الطراز المحسن العام الماضي، قامت شركة صناعة السيارات بإثارة ProMaster EV في وقت سابق من هذا العام ولكنها ظلت هادئة منذ ذلك الحين.

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ستفتخر هذه الشاحنات الكهربائية الجديدة بمحركات “الجيل الثاني الخالية من الانبعاثات”، وخيار الهيدروجين، وأفضل ميزات مساعدة السائق المستقل، من بين أشياء أخرى، سيتم أيضًا تقديم شاحنة توصيل كبيرة لتحسين كفاءة السائقين، مع ميزات أنيقة مثل باب الجيب والباب الخلفي القابل للطي.

وستيلانتيس عازمة على أن تصبح رائدة في قطاع المركبات التجارية الخالية من الانبعاثات، في العام الماضي، عقدت الشركة شراكة مع Qinomic لتوفير برنامج تحديث المحرك الكهربائي للشاحنات الموجودة، بهذه الطريقة، لن يضطر أصحاب الأعمال الصغيرة إلى شراء سيارة تجارية جديدة باهظة الثمن، وتأمل الشركة في استهداف ما يقرب من 5.2 مليار دولار أمريكي (19.5 مليار ريال) من الإيرادات من خلال تزويد عملائها بالعديد من الخدمات المتصلة، بما في ذلك التدريب على القيادة البيئية، وإدارة المهام، والبرمجيات لتحسين أساطيل السيارات الكهربائية.

وفي الختام، نحن نتطلع إلى رؤية ما لدى ستيلانتيس في الأفق للسوق الأمريكية، على الرغم من أننا نعلم أن إحدى الشاحنتين ستكون رام 1500 REV والأخرى ستعمل بالهيدروجين، فلا يمكن تخمين ما يمكن أن يكون عليه الشاحنتان الأخريان، ربما حصلنا أخيرًا على جلاديتور 4xe التي وعدنا بها، إلى جانب TRX الجديدة، والتي نتوقع أن يتم تشغيلها بواسطة محرك هجين إضافي بستة أسطوانات.

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