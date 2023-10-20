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لزيادة الرواتب.. إضراب عام في إيطاليا يعطل الخدمات العامة

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روما - د ب أ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحركت النقابات العمالية الإيطالية ضد الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء "جورجا ميلوني"، التي تولت منصبها منذ سنة، بتنظيم إضراب عام اليوم الجمعة.

وتأثرت حركة السكك الحديدية والمواصلات العامة والمدارس والمستشفيات والطرق السريعة والمطارات أيضًا فعليًا جراء الإضراب، الذي من المقرر أن يستمر 24 ساعة. وأعلنت شركة الطيران المملوكة للدولة "إيتا" أنها اضطرت لإلغاء 20 رحلة طيران على الأقل.

الاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومة

ويستهدف الإضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومة تحت إدارة ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني القومي. وتطالب النقابات بزيادة الرواتب للتعويض عن التضخم ووضع حد أدنى رسمي للأجور.

وانخفضت خدمات القطارات والحافلات وخدمات المترو في روما ومدن أخرى. ولم يتضح في البداية مدى استجابة القطاعات الاخرى لدعوة الإضراب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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