شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة الرواتب.. إضراب عام في إيطاليا يعطل الخدمات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحركت النقابات العمالية الإيطالية ضد الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء "جورجا ميلوني"، التي تولت منصبها منذ سنة، بتنظيم إضراب عام اليوم الجمعة.

وتأثرت حركة السكك الحديدية والمواصلات العامة والمدارس والمستشفيات والطرق السريعة والمطارات أيضًا فعليًا جراء الإضراب، الذي من المقرر أن يستمر 24 ساعة. وأعلنت شركة الطيران المملوكة للدولة "إيتا" أنها اضطرت لإلغاء 20 رحلة طيران على الأقل.

الاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومة

ويستهدف الإضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومة تحت إدارة ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني القومي. وتطالب النقابات بزيادة الرواتب للتعويض عن التضخم ووضع حد أدنى رسمي للأجور.

وانخفضت خدمات القطارات والحافلات وخدمات المترو في روما ومدن أخرى. ولم يتضح في البداية مدى استجابة القطاعات الاخرى لدعوة الإضراب.