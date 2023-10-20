جينيسيس G70 2024 تحصل على 300 حصان متفوقة علي السيارات الألمانية

دبي - كتب محمد فتوح - قد لا تنتقل جينيسيس G70 إلى جيل جديد ، لكن صانع السيارات الكوري يعمل على جذب انتباه الناس. أعلنت الشركة اليوم أن سيارة السيدان الرياضية جينيسيس G70 ستحصل على محرك توربيني جديد رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر لموديل 2024 في الولايات المتحدة مع قوة اجمالية اعلى من السابق تصل الى 300 حصان . وكانت جينيسيس جي 70 2024 قد ظهرت للسوق الكوري في مايو الماضي .

قوة جينيسيس G70 2024

يحل المحرك الجديد محل المحرك التوربيني سعة 2.0 لتر الذي يعمل حاليًا على تشغيل سيارة G70 ذات المستوى المبتدئ. تنتج مجموعة نقل الحركة في جي 70 الجديدة 48 حصانًا إضافيًا، وتنتج 300 حصانًا و311 رطلًا من عزم الدوران. تتوفر سيارة السيدان بنظام الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي.

تم إطلاق سيارة السيدان في البداية بناقل حركة يدوي بست سرعات في عام 2019، لكن جينيسيس تخلت عن ذلك قبل بضع سنوات، تاركة ناقل الحركة الأوتوماتيكي بثماني سرعات باعتباره علبة التروس الوحيدة. قررت العلامة التجارية مناقشة القوة الإضافية في طراز 2024 مع نظام مكابح بريمبو الجديد القياسي عبر تشكيلة G70. ويتزامن المحرك الجديد والمكابح المحسّنة مع شعار السيارة الجديد للعلامة التجارية، والذي يتميز بنمط متكرر محفور. كما حصلت السيارة على لونين خارجيين جديدين هما: Vanta رمادي وأزرق KAWAH .

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مقصورة جينيسيس G70 2024

تتوفر المقصورة أيضًا بخيارين جديدين من الألوان: أسود أوبسيديان/رمادي ضبابي، وأسود أوبسيديان/بيج فانيليا. يحصل الطراز G70 المحدث أيضًا على شحن USB-C ووسائد هوائية خلفية كمعدات قياسية. وتشمل المزايا الجديدة الأخرى شاشة للتحكم بالمناخ تعمل باللمس ومرآة للرؤية الخلفية بدون إطار.

أسعار جينيسيس G70

ولم تنشر جينيسيس معلومات عن أسعار سيارة السيدان 2024، قائلة إنها ستعلن عن هذه التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام. يبدأ طراز 2023 G70 مع محرك توربيني سعة 2.0 لتر متوقف بسعر 40.525 دولارًا (تشمل الأسعار رسوم الوجهة البالغة 1125 دولارًا). يمكن للمحرك الجديد أن يزيد السعر المبدئي للطراز المبتدئ. سعر G70 المزود بمحرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.3 لترًا يبدأ بسعر 48,125 دولارًا أمريكيًا لعام 2023.

تقول شركة صناعة السيارات إن سيارة G70 المحدثة تتمتع بأعلى قوة قياسية في فئتها حيث تبلغ قوة سيارة بي ام دبليو آي 330 ومرسيدس بنز سي 300 فقط 255 حصان . وبالمقارنة أيضا فإن سيارتي بي ام دبليو ومرسيدس بمتوسط سعر 46 ألف دولار وهو سعر أعلى من سعر G70 التي تعد بتقديم المزيد من القوة مقابل أموال أقل.

هوية جينيسيس G70

من الواضح أن G70 وجدت مساحة خاصة بها مع G70 وأنتجت ضوءًا ساطعًا خاصًا بها، يشطل ظهرو جي 70 قلقا حقيقيا على قلعة السيارات الألمانية ، المعقل الأوروبى لسيارات السيدان الفاخرة والتي تفوقت تقريبا على جميع المنافسين لأكثر من 30 عاماً. على الرغم من أن سيارة G70 لا تزال في جيلها الأول وتدخل عامها السادس في السوق، إلا أن سيارة السيدان الكورية الجنوبية تظل ندا قويًا لسيارات السيدان الرياضية المنافسة . تتمتع جي 70 بمحرك جديد يضع الطراز الأساسي عند حوالي 300 حصان، والطراز الأعلى بقوة 365 حصان.

تتميز مقصورة جينيسيس بالجمال والأناقة بنفس القدر، حيث تتحدى جينيسيس سيارة أودي المنافسة من حيث الجودة وجودة البناء. ومع منصة تعتمد على سيارة كيا ستينجر سيدان الرياضية – وهي السيارة التي احتفلنا بها “لدقتها الخارقة” – فإن قيادة سيارة G70 والتعامل معها تنتقل من جودة محركها السابق رباعي الأسطوانات المزود بشاحن توربيني إلى المحرك التوربو الممتاز V-Turbo المزدوج للطراز الأعلى . 6 السعر المبدئي المعقول بالإضافة إلى ضمان رائع لمجموعة نقل الحركة لمدة 10 سنوات يجعل من G70 خيارًا معقولًا مع الكثير من الجوانب الرياضية.

الاقتصاد في استهلاك الوقود مع جينيسيس G70

بينما ننتظر وكالة حماية البيئة أن تعلن عن أرقام محرك 2.5 لتر رباعي الأسطوانات، فاعلم أن محرك الدفع الخلفي G70 المزود بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر رباعي حصل على تصنيفات تبلغ 21 ميلاً في الغالون في المدينة، و31 ميلاً في الغالون على الطرق السريعة، و25 ميلاً في الغالون مجتمعة. في اختبار الاقتصاد باستهلاك الوقود على الطريق السريع الذي تبلغ سرعته 75 ميلا لكل ساعة ، قدمت سيارة G70 ذات الأربع أسطوانات 31 ميلاً في الغالون.

تقوم وكالة حماية البيئة (EPA) بتقييم محرك V-6 مزدوج التوربو عند 20 ميلاً في الغالون داخل المدينة، و28 على الطريق السريع، و23 مجتمعة. عندما تم اختبار السيارة الرائدة سجلت مسافة مذهلة تبلغ 29 ميلاً في الغالون

الداخلية والراحة والشحن

يعد الجلوس في جينيسيس G70 بمثابة تجربة فاخرة تتجاوز المواد الجذابة والخياطة الزخرفية والمفاتيح الكهربائية الصلبة وجودة البناء الممتازة. إن بيئة العمل التي تركز على السائق في جينيسيس وأدوات التحكم الواضحة والبديهية تنال إعجاب عشاق القيادة. وفي الوقت نفسه، لا يوجد أي استرضاء للمتحمسين باستخدام أجزاء مزيفة من ألياف الكربون أو عجلة قيادة مسطحة القاع. ومع ذلك، فإن الدخول يتعرض للخطر قليلاً بسبب موضع مقعد السائق، الموجود في الخلف بجوار العمود

B. يوفر وضع المقعد الأمامي توازنًا لطيفًا بين الراحة والرياضة ولكنه يقلل من مساحة الأرجل للمقاعد الخلفية. تتضمن مساحة التخزين الداخلية في جينيسيس درجًا مفيدًا في الجزء الأمامي من الكونسول المركزي، وهو مثالي للهواتف الذكية والأشياء الصغيرة الأخرى. لسوء الحظ، جيوب الأبواب صغيرة، وصندوق الكونسول الوسطي يفتقر إلى التنظيم. يمكن وضع خمس حقائب يد في صندوق السيارة G70، و14 حقيبة مع طي المقعد الخلفي.

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