اشتري ريماك نيفيرا ب 2.1 مليون دولار وشحن مجاني 8 سنوات

دبي - كتب محمد فتوح - سيحصل أولئك الذين يشترون سيارة Rimac نيفيرا الكهربائية الخارقة على شحن غير محدود في محطات Ionity في جميع أنحاء القارةالأوروبية . إن ريماك نيفيرا Rimac Nevera هي أسرع سيارة قدناها على الإطلاق. سيتم تصنيع 150 وحدة فقط من السيارة الكهربائية الخارقة بالكامل، واتضح أن دفع حوالي 2.1 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية لا يحقق أداءً استثنائيًا فحسب. إذا كنت تقود سيارة Nevera الخاصة بك في أوروبا، فستحصل أيضًا على شحن مجاني خلال السنوات الثماني الأولى من الملكية.

8 سنوات شحن مجاني لريماك نيفيرا

أعلنت الشركة الكرواتية المصنعة عن شراكة جديدة مع شبكة شحن لونيتي Ionity، التي تعد واحدة من أكبر مشغلي محطات شحن السيارات الكهربائية في القارة القديمة. وبموجب الاتفاقية الجديدة بين الشركتين، سيحصل أولئك الذين يشترون ريفيرا على ثماني سنوات من الشحن غير المحدود والمجاني في جميع محطات Ionity عبر 24 دولة في أوروبا.

مدي سير ريماك نيفيرا

وللتذكير، تتمتع السيارة الخارقة الخالية من الانبعاثات بمدى يصل إلى 304 أميال تم قياسه بواسطة دورة WLTP بفضل حزمة البطارية التي تبلغ طاقتها 120 كيلووات في الساعة. تدرج وكالة حماية البيئة (EPA) في الولايات المتحدة السيارة على أنها ذات نطاق يبلغ 287 ميلاً. والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أنه يدعم الشحن بما يصل إلى 500 كيلووات، مما يعني أنه يمكنك إعادة الشحن من 0 إلى 80 بالمائة خلال 25 دقيقة إذا كنت تستخدم أحد شواحن Halo بقدرة 350 كيلووات من Ionity “” .

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ريماك نيفيرا هايبر جي تي

عندما يفكر الناس في Rimac ، فإنهم يفكرون في الأداء القياسي الذي تقدمه Nevera، بالإضافة إلى التقنيات الرائدة في قلب الشركة. ومع ذلك، فقد تم تطوير نيفيرا في المقام الأول لتكون سيارة هايبر جي تي، وليس سيارة تركز على حلبات السباق – فهي سيارة خارقة سهلة الاستخدام. يتيح لنا التعاون مع Ionity الارتقاء بهذه التجربة إلى المستوى التالي،” كما علق ماتي ريماك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rimac .

بالإضافة إلى توفير الوصول المجاني إلى شبكتها من محطات الشحن، ستقوم Ionity أيضًا بتركيب محطة شحن بستة أجهزة شحن في Rimac Campus بالقرب من العاصمة الكرواتية ” زغرب ” ، والذي هو قيد الإنشاء حاليًا. وسيكون في متناول الجمهور وزوار الحرم الجامعي طوال اليوم وكل يوم. وسيتم تركيب أجهزة شحن إضافية في وقت لاحق بعد الإطلاق الأولي للموقع المقرر في العام المقبل.

كملاحظة نهائية وغير ذات صلة، تقول شركة Rimac أيضًا إنها تسعى إلى توظيف 50 موظفًا في ورشة الطلاء الخاصة بها في حرم Rimac الجامعي. سينضم هؤلاء الأشخاص إلى الفريق الحالي المكون من 26 خبيرًا وسيقومون أولاً بإكمال عملية التدريب وتعلم كيفية العمل مع ألياف الكربون في نيفيرا. مع أو بدون خبرة سابقة، سيعمل المرشحون في واحدة من ثلاث فئات في عملية الطلاء – الإعداد والطلاء والتلميع.

ريماك نيفيرا الخارقة

لنا أن نتصور أن فيراري وماكلارين ولامبورجيني ، أقل قوة وحصرية من سيارة Rimac نيفيرا الكهربائية بالكامل. تتكلف سيارة نيفيرا الكرواتية الملايين، وتنتج كميات كبيرة من القدرة الحصانية التي تتحدى المنطق، ولديها إنتاج محدود للغاية – 150 وحدة فقط – ففرصة اكتشاف واحدة يعتبر بمثابة لحظو مدهشة حقا

قوة ريماك نيفيرا

باستخدام هيكل أحادي يتضمن قنوات من خلايا البطارية تحت أرضية السيارة، يولد زوج من المحركات الكهربائية في كل محور ما يصل إلى 1813 حصانًا ويدير حوالي 205 ميلًا من نطاق القيادة المقدر. سعرها المبدئي البالغ 2.2 مليون دولار مناسب لعملائها الأثرياء، ومن بينهم بطل الفورمولا 1 نيكو روزبرغ. في حين أن نيفيرا موجودة كهدف لقوة هندسة السيارات، إلا أنها تجعلنا متفائلين للغاية بما سيكون حتماً أعظم في المستقبل.

جديد ريماك نيفيرا 2024

فقط عندما كنت تعتقد أن الأمر لا يمكن أن يصبح أكثر جنونًا، فإن ريماك نيفيرا 2024 تفعل ذلك. يعد نموذج Nevera Time Attack جديدًا لهذا العام، لكن الإنتاج يقتصر على اثني عشر فقط. ترتدي سيارات Neveras ذات الإنتاج المحدود طلاءًا حصريًا يحتفل بإنجازات الشركة التي حطمت الأرقام القياسية.

محرك EV والقوة والأداء

لإثبات أنه لا يوجد شيء مثل قوة حصانية كبيرة، تستخدم نيفيرا “القياسية” مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل بأربعة محركات والتي تضع محركًا متزامنًا يعمل بالتيار المتردد ذو المغناطيس الدائم بأكمام من الكربون في كل عجلة مع ناقل حركة مباشر ذو سرعة واحدة. في حين أن 1877 حصانًا هي القوة القصوى للبطارية، فإن 1813 حصانًا هي أقصى قوة يمكن إنتاجها في المحركات. ليس وكأنك ستتمكن من معرفة الفرق.

يولد كلا المحركين الأماميين 303 حصانًا و207 رطلًا من عزم الدوران، بينما تبلغ قوة وحدتي الدفع الخلفي 603 حصانًا و664 رطلًا قدمًا لكل منهما. تدعي Rimac أن Nevera يمكنها الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.85 ثانية وتقطع مسافة ربع ميل في 8.6 ثانية. سيكون ذلك أسرع من أي شيء اختبرناه على الإطلاق ، لكن هذه التقديرات تأتي بعلامة نجمية واحدة؛ لقد تم ربحهم على شريط السحب المُجهز مسبقًا.

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