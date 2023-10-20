وفاة مؤسس ألبينا بوركارد بوفينسيبين عن عمر يناهز 87 عامًا

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت ألبينا بلجيكا، وفاة مؤسس ألبينا، بوركارد بوفينسيبين الذي أسس أحد أكثر شركات تعديل سيارات بي إم دبليو المرغوبة على الإطلاق. لفت بوفينسيبين انتباه مجتمع بي إم دبليو لأول مرة في الستينيات عندما صمم مكربنًا مزدوجًا من ويبر لسيارة بي إم دبليو 1500.

بدأ بوفينسيبين رحلته عندما وجد فجوة في السوق فيما يتعلق بترقيات الطاقة بعد أن قدمت بي إم دبليو طراز 1800، مما ترك الملاك الجدد لـ 1500 محبطين بشكل واضح. لقد انتهز الفرصة لإنشاء ترقية، والتي لقيت استحسانًا كبيرًا لدرجة أنها لفتت انتباه ليس فقط صحافة السيارات ولكن رئيس مبيعات بي إم دبليو، بول جي هانيمان.

في الواقع، كان هانيمان منبهرًا جدًا لدرجة أن شركة بي إم دبليو قالت في عام 1965 إنها ستحترم ضمانات المصنع لجميع المركبات المجهزة بنظام ألبينا الجديد من بوركارد بوفينسيبين.

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في نفس العام، قام بوفينسيبين بتأسيس شركة ألبينا بوركارد بوفينسيبين KG في كوفبورين. وبعد أن حقق بعض النجاح في سوق الأوراق المالية، قام بتمويل شركته الجديدة لضبط الأداء والتي ركزت في البداية على رؤوس الأسطوانات المرتفعة والمكربنات الرياضية.

وبعد خمس سنوات، زاد عدد موظفي ألبينا إلى 70 شخصًا، وانتقلت الشركة إلى بوشلو، حيث لا يزال المقر الرئيسي. لاحقًا، أصبحت الشركة معروفة بضبط المكربن والعمود المرفقي، والممثل في شعار ألبينا.

شراكة تاريخية بين بي إم دبليو وألبينا كان وراءها بوركارد بوفينسيبين

تمتعت ألبينا بنجاح كبير في رياضة السيارات، وحققت انتصارات في سباق 24 ساعة وبطولة السيارات السياحية الأوروبية، على سبيل المثال لا الحصر.

في عام 1983، حصلت ألبينا على أعلى وسام ممكن من الحكومة الألمانية: فقد اعتبرتها وزارة النقل الفيدرالية شركة تصنيع سيارات مستقلة تمامًا. ونتيجة لذلك، تحصل سيارات ألبينا على أرقام تعريفيه (VIN) فريدة ويتم تسجيلها على أنها ألبينا، وليست بي إم دبليو.

انسحبت ألبينا من السباق في عام 1988 وبدأت في التركيز على بناء سيارات رائعة تعتمد على سيارات بي إم دبليو. في هذه المرحلة، كانت سيارة بي إم دبليو M موجودة منذ بعض الوقت، لكن ألبينا لم تكن قلقة.

لم يكن القصد من سيارات الطرق الخاصة بشركة بوركارد بوفينسيبين أبدًا أن تكون مركبات ذات أداء عالي فحسب، لكن الشركة تركز بنفس القدر على التصميم الرياضي والرفاهية. يمكن التعرف بسهولة على سيارات ألبينا، وذلك بفضل أطقم هيكلها المميزة، والسبائك متعددة الأضلاع، وطلاء ألبينا بلو وألبينا جرين الشهير. غالبًا ما ترتدي الموديلات الأقدم كسوة مقلمة يمكن التعرف عليها.

على مر السنين، واصلت بي إم دبليو العمل بشكل وثيق مع ألبينا. على سبيل المثال، يمكن للعملاء المميزين شراء سيارة ألبينا XB7 أو B8 جران كوبيه مباشرة من وكيل بي إم دبليو.

في العام الماضي، استحوذت مجموعة بي إم دبليو على ألبينا. في حين أن الشركة ستعمل كما كانت دائمًا. قد تقوم بي إم دبليو بإعادة وضع ألبينا كعلامة تجارية فرعية فاخرة رسمية، مما يسد الفجوة بين بي إم دبليو ورولز رويس. مهما حدث، لم يكن أيًا من ذلك ممكنًا لولا بوركارد بوفينسيبين.

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