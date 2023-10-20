هينيسي تستعد لإطلاق الوحش الكامن بشيفروليه كورفيت Z06

دبي - كتب محمد فتوح - حصلت شركة هينيسي بيرفورمانس على سيارة شيفروليه كورفيت Z06 وهي جاهزة لاستخراج أكبر قدر ممكن من القوة من السيارة الرياضية الأمريكية. لقد بدأ موالف السيارات الذي يتخذ من تكساس مقراً له بالفعل في قياس القدرة الحصانية الحالية لشيفروليه.

هينيسي ليست غريبة على تعديل سيارة C8، حيث يأتي أحدث إبداعاتها كسيارة كورفيت فائقة الشحن للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها بقوة 758 حصانًا. ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها لمساتها على Z06 الأكثر سخونة.

تنتج سيارة شيفروليه كورفيت C8 Z06 في شكلها الأصلي حوالي 670 حصانًا و650 نيوتن متر من محرك V8 سعة 5.5 لتر بسحب الهواء الطبيعي. إنها تستخدم كامات علوية مزدوجة وكرنك مسطح وتشحيم الحوض الجاف لدفع هذه الأرقام إلى الخارج.

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ترقب لقوة لا يستهان بها من هينيسي كورفيت Z06

يُظهر الداينو الموجود بالفيديو أن Z06 تنتج حوالي 600 حصان و550 نيوتن متر على العجلات، مما يرتبط بنتائج الداينو السابقة. وتظهر النتائج أيضًا انخفاضًا طفيفًا في عزم الدوران في نطاق سرعة الدوران المنخفض، وهو ما يمكن لشركة الضبط إصلاحه في النهائية.

ما مقدار القوة التي يمكن أن تستخرجها هينيسي من كورفيت Z06؟ من خلال أعمالها السابقة، يُتوقع أرقامًا تبلغ حوالي 1000 حصان. وهذا ليس بالأمر السهل، ولكنه ليس مستحيلاً تمامًا، كما فعلت هينيسي ذلك بالفعل مع كاديلاك CT5-V بلاكوينج مع ترقيتها H1000 .

في سيارة كاديلاك سوبر سيدان، قامت شركة التعديل بإضافة شاحن توربيني أكبر إلى المزيج، إلى جانب العديد من الأجزاء الداخلية المطورة للتعامل مع القوة المتزايدة. سمح ذلك لسيارة CT5-V بلاكوينج المضبوطة بالتسارع من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 2.5 ثانية، مع سرعة قصوى تتجاوز 321 كم في الساعة.

يعد محرك LT6 الموجود في Z06 وحشًا مختلفًا تمامًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه عالي التوتر ويعمل بالتنفس الطبيعي. قد لا يكون من السهل تعزيزه مثل منتجات شيفروليه الأخرى التي تم تصميمها مع وضع الشحن الفائق في الاعتبار منذ البداية.

سيظهر بلا شك المزيد من التفاصيل حول ترقية هينيسي كورفيت Z06 القادمة قريبًا، ونأمل أن تكون هناك مواجهة في دراق ريس مقابل الوحوش الأخرى التي تبلغ قوتها 1000 حصان والتي تشتهر بها الشركة.

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