شاهد إعادة ترميم بورشه 911 موديل 1976 ودقة التفاصيل عنوانها

دبي - كتب محمد فتوح - أظهرت شركة دويتشمان للضبط والترميم الصاعدة من أقصى جنوب إفريقيا، جهودها في إعادة تصميم سيارة بورشه 911، وتحديدًا سلسلة G الكلاسيكية مع نموذج أرقام مطابقة لعام 1976 التي أعيد بناؤها. يعد التصميم بمثابة شهادة على الدقة، والطلاء الرياضي المخصص على هيكل السيارة من ألياف الكربون، مع محرك مسطح بستة أسطوانات معدل، ولكن لا يزال يستنشق بشكل طبيعي، ويشهد زيادة في القوة بنسبة 33٪ مقارنة بالمخزون.

على الرغم من أن دويتشمان قامت حتى الآن ببناء 37 سيارة على مستوى العالم، فإن المثال المرفق هو أفضل برهان على الدقة في مثل هذه التعديلات.

بدءًا من الطراز الأساسي بورشه 911 السلسة G الذي يتميز بمحرك سعة 2.7 لتر وناقل حركة 915 رباعي السرعات، قامت دويتشمان بتجريد السيارة من هيكلها بالكامل قبل البدء في إعادة البناء.

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تمت زيادة إزاحة المحرك إلى 2.8 لترًا بفضل المكابس عالية الضغط وعمود الكامه المخصص. احتفظ المحرك بالغلاف الأصلي ونظام حقن ك جيترونيك، على الرغم من أن جافين روك، مؤسس شركة دويتشمان، يقول إن السيارة تم ضبطها لمحاكاة خشونة السيارات الكلاسيكية. والنتيجة هي 210 حصانًا، ارتفاعًا من المحرك البالغ 158 حصانًا. والنتيجة هي نفس قوة المحرك ذات الستة أسطوانات المسحطة مع المزيد من عزم الدوران المنخفض.

بورشه 911 مادة خام لموالفي السيارات

شهدت عملية ترميم بورشه 911 تعزيز الجسم من خلال استخدام ألياف الكربون للرفارف الأمامية، وغطاء المحرك، وبعض قطع المصد الأمامي والخلفي، وغطاء صندوق المحرك، مما ساهم في إلى انخفاض في الوزن الإجمالي قدره 130 كجم.

تم الاحتفاظ ببعض العناصر الخارجية، مثل المصدات وزخرفة النوافذ المصنوعة من الكروم، والتي كانت مؤشرًا على السنوات الأولى لإنتاج السلسلة G، بينما تم استبدال المرآة ذات الجناح الفردي الأصلية بلون الهيكل بقطعة كروم مطابقة. كما تحتفظ مجموعة جنوط 7J فوكس مقاس 16 بوصة المناسبة للفترة الزمنية، وهو سمة تتخلل جميع تصميمات دويتشمان.

فوق الجزء العلوي من هيكل السيارة خفيف الوزن، تم تطبيق ظل رمادي/أزرق مخصص، يتميز بمكونات معدنية خفيفة تساعد على التغير في ظروف الإضاءة المتغيرة.

في الداخل، تم تنجيد مجموعة مقاعد سباق الكربون الهولندية بجلد دويتشمان مع خياطة متطابقة. ومع ذلك، يمكن استبدالها بالعناصر الأصلية.

مرة أخرى، التغييرات التي طرأت على بورشه 911 ليست كبيرة مثل، على سبيل المثال، إعادة إنشاء جونتر ويركس أو توثيل 911، ولكن هذا حسب التصميم، كما يقول دويتشمان، فإن البناء “يأخذ نموذجًا مبكرًا متواضعًا نسبيًا لسلسلة 911 G ويعيد ترميمه لإنتاج سيارة الأداء دون التضحية بالقيادة أو الأصالة.

ستتوجه السيارة النهائية إلى مالكها الجديد في ولاية نيفادا، مع توجه المزيد من الطرازات الأمريكية إلى بوسطن وكاليفورنيا ولونغ آيلاند قريبًا. يستغرق كل بناء ما بين 10 إلى 12 شهرًا لإكماله، وتبدأ الأسعار من 210.000 دولار.

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