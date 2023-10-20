ضبط 2054 مركبة مخالفة بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

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دبي - كتب محمد فتوح - قامت إدارات المرور بحملة مرورية على المركبات المخالفة بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. ونتج عن الحملة ضبط 2054 مركبة قام أصحابها بالوقوف في المواقف المخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي جهود إدارة المرور بشكل دوري في إطار خطط مرورية يتم العمل بها وتطبيقها على مدار الساعه بمختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية
ضبط المخالفات في مختلف مناطق المملكة
وتسعى الإدارة العامة للمرور من هذه الحملات المنظمة للقضاء على التجاوزات المرورية والحد منها خاصة في مواقف المولات والمجمعات التجارية أو مواقف الإدارات الحكومية.
وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون واالالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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