شاهد حكايات أساطير السيارات اليابانية الذهبية الثلاثة

دبي - كتب محمد فتوح - اشتهرت كازوهيكو ناجاتاس “سموكي” المتخصصة في تعديل السيارات اليابانية بترقيات نيسان GT-R تي-سبيك القوية واللون الذهبي المميز، وسيارة سوبرا التي تعمل بمحرك V12 والتي شاركت في بعض الأفلام بسباقات الطرق السريعة غير المشروعة.

يمكن القول إن ثلاثة من أهم إبداعات موالف السيارات تشمل نيسان سيلفيا S15 الحائزة على جائزة D1 الكبرى، ونيسان R33 GT-R، وتويوتا سوبرا سيئة السمعة بقوة 800 حصان، وجميعها مملوكة الآن لرجل واحد .

يمتلك كولتون أمستر، مالك شركة ريد لاين ريستوريشن ومقرها نيويورك، جميع السيارات الثلاث ويبقيها بأفضل حال. أجرى لاري تشين مؤخرًا مقابلة مع أمستر، جنبًا إلى جنب مع سياراته الثلاث السرية للغاية، حيث شارك الحكايات حول هذه الأساطير.

إعلان

بالنسبة لسيلفيا S15، أشار تشين إلى أنها ستكون سيارة شوارع لولا افتقارها إلى مكيف الهواء. قادها ريوجي ميكي للفوز بسلسلة D1 GP للدريفت لعام 2004 بفوزه المذهل على دايجو سايتو المؤيد للسباق، وهو نفس الرجل الذي صنع سيارة نيسان سكايلاين GT-R المجنونة بمحرك ناسكار V8 .

تاريخ أساطير السيارات اليابانية مليء بالتفاصيل

في البداية، تم استيراد S15 إلى الولايات المتحدة وقد ظهرت أيضًا في ألعاب الفيديو مثل سلسلة فورزا. تمت ترقية محركها الستة المضمّن لينتج قوة 534 حصانًا و515 نيوتن متر من عزم الدوران. قال أمستر إنه قام منذ ذلك الحين بإصلاح مشكلات الوقود.

في الوقت نفسه، كانت سيارة R33 GT-R في الأصل سيارة ذات مواصفات V بهيكل خاص بهذا النوع من R33. ومن المثير للاهتمام أن ناجاتا كان يقودها يوميًا لأنها لم تكن سيارة سباق كاملة.

أما السيارة الثالثة هي تويوتا سوبرا ناجاتا المزودة بشاحن توربيني 3SGTE والتي استخدمت لكسر حاجز 321 كم في الساعة. من حيث المظهر، فهي تبدو مشابهة لسيارة سوبرا سيئة السمعة التي تم استبدالها بـ RB26 والتي تسببت في ضجة على الطريق السريع A1 في المملكة المتحدة في عام 1998، ولكنها تحتفظ بالوجه الأصلي لسيارة مارك IV سوبرا بدلاً من الواجهة الأمامية للسيارة الشهيرة. حاليًا، تبلغ قوتها 800 حصان، وهو إنجاز مذهل بالنسبة لمحرك رباعي الأسطوانات.

في حين أن هذه المجموعة مميزة لأي شخص خلف عجلة القيادة، يخطط أمستر لدعوة السائقين الأصليين للالتقاء بسياراتهم من أجل مشهد رائع.

يمكنكم كذلك متابعة أحدث عروض السيارات بالسوق السعودي وآخر الأخبار بمنصات التواصل الاجتماعي لسعودي أوتو.

شاهد أيضًا:

شاهد إعادة ترميم بورشه 911 موديل 1976 ودقة التفاصيل عنوانها