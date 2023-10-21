تويوتا لاند كروزر 2024 تحصل على مقود طائرة مع أدوات تحكم بدلًا من الدواسات

دبي - كتب محمد فتوح - ستحضر تويوتا لاند كروزر 2024 المتجهة إلى الولايات المتحدة، معرض التنقل الياباني الأسبوع المقبل، ولكن كما تظهر، فهي ليست لاند كروزر LC 250 العادية. لقد اختفت عجلة القيادة المستديرة التقليدية لإفساح المجال لما يشبه مقود طائرة وتدمج أدوات التحكم في التسارع والكبح في عجلة القيادة.

تجعل عجلة القيادة الشبيهة بمقود الطائرة، سيارة لاند كروزر 2024 قابلة للاستخدام من قبل السائقين الذين يعانون من إعاقات في الأطراف السفلية. تم تثبيت أدوات التحكم على الجانب الأيمن من المقبض وتحل محل دواسات التسارع والفرامل بشكل فعال، مما يسمح للسائقين بالجلوس براحة أكبر والدخول/الخروج بسهولة.

ضع في اعتبارك أن تويوتا ليست غريبة على هذا المقود نظرًا لأن علامتها الفاخرة لكزس قامت بتصميم واحدة لسيارة الكروس أوفر الكهربائية RZ بنظام التوجيه بالسلك. يتم تقديمه كبديل لعجلة القيادة التقليدية.

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تويوتا لاند كروزر تقدم عروضًا رائعة بمعرض التنقل الياباني 2023

تويوتا ليست أول شركة صناعة سيارات يابانية تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت مازدا تبيع مجموعتها من مركبات القيادة ذاتية التمكين لسنوات. تأتي الطرازات 2 وMX-30 وCX-5 وحتى MX-5 مياتا في كل من الطرازات ذات السقف الناعم وRF مع رافعة مثبتة بجوار الكونسول المركزي الذي يحل محل الدواسات . ويمكن أيضًا طلب هذه السيارات بعجلة قيادة خاصة تتميز بمقبض مدمج لتمكين التوجيه بيد واحدة.

تقدم تويوتا عرضًا رائعًا في معرض التنقل الياباني لعام 2023 من خلال تقديم عدد كبير من النماذج الأولية، معظمها كهربائية. هناك سيارة لاند كروزر Se ذات الانبعاثات الصفرية وثلاثة صفوف، وشاحنة صغيرة منافسة لـ فورد مافريك، وحتى سيارة رياضية كهربائية.

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