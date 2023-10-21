تأجيل إطلاق مازدا CX 70 إلى 2024 وبقية الكهربائيات 2025

دبي - كتب محمد فتوح - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة MAZDA – أمريكا الشمالية – توم دونيلي أنه سيتم إطلاق نموذج مازدا CX70 عام 2024 ، وستحصل على إعداد كهربائي ، كما سيتم تقديم مازدا CX90 مع مجموعة نقل هجينية إضافية . كانت مازدا قد وعد من قبل بتقديم CX-70 في عام 2023 ولكن مع الاقتراب من نهاية العام فقد أوضحت مازدا الموقف، وقد نرى هذا الإصدار قريبا

مازدا CX-90 PHEV

ولتجديد المعلومات، تحتوي سيارة CX-90 PHEV على محرك بنزين سعة 2.5 لتر يعمل جنبًا إلى جنب مع محرك كهربائي لإنتاج نظام إجمالي يبلغ 323 حصانًا و369 رطلًا من عزم الدوران يتم تسليمه إلى نظام الدفع الرباعي. إنها تتميز بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات مع قابض رطب وتحتوي على بطارية بقوة 14.8 كيلووات في الساعة جيدة لنطاق كهربائي يقدر بـ 25 ميلاً من وكالة حماية البيئة (EPA)

مازدا CX70 بصفين للمقاعد

ومن المتوقع أن يأتي الوافد الجديد CX70 بصفين من المقاعد في حين أن CX-90 يمكن أن تستوعب ستة أو سبعة أشخاص، اعتمادا على التكوين. وخلافا للاعتقاد السائد، فإن CX-70 لن تكون أصغر حجما. في وثيقة رسمية نُشرت في فبراير لاستكمال ملخص النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي 2023، قالت العلامة التجارية اليابانية إن CX-70 سيكون “نموذجًا من صفين بنفس الهيكل مثل CX-90

إعلان

كهربائية من مازدا بدلا من MX30

وفي أنباء متصلة قال دونيلي انه سيتم اطلاق سيارة كهربائية في أمريكا الشمالية عام 2025 بعد توقف طراز MX30 المتراجع في مبيعاته . وذكر أنها ستستخدم اسم منتج موجود، مما يشير إلى أنها ستكون على الأرجح سيارة دفع رباعي. وفي المستقبل، ذكر الرئيس أنه يمكن إطلاق مركبات كهربائية إضافية اعتمادًا على طلب العملاء.

مبيعات مازدا أمريكا الشمالية

يبدو ان السيد دونيلي رئيس MAZDA بأمريكا الشمالية واثق أن MAZDA ستبيع أكثر من 350 ألف وحدة هذا العام في حيث يتوقع أن تبيع الشركة 500 ألف سيارة بحلول عام 2025. وقد وصلت حصة السوق بالفعل إلى 2.3 في المائة، وهي أعلى نسبة على الإطلاق منذ دخول شركة صناعة السيارات الولايات المتحدة في عام 1960.

بدأت CX-90 بداية رائعة حيث قال الرئيس التنفيذي إنها تجاوزت بالفعل مبيعات الطراز 9 ، والذي سيتوقف بنهاية 2023 . لقد كان شهر سبتمبر هو أفضل شهر حتى الآن بالنسبة ل CX90 ، حيث يجلس 4700 شخص خلف عجلة قيادة هذه السيارة التي أثبتت وجودها من لحظة ظهورها

خطة مازدا مع CX70

تعمل مازدا على توسيع تشكيلة سيارات الدفع الرباعي الخاصة بها لتشمل طرازًا جديدًا متوسط الحجم مكون من صفين يسمى CX-70. إنها تعتمد على منصة جديدة ومن المتوقع أن تكون أكثر فخامة من سيارات الدفع الرباعي الصغيرة CX-5 و CX-50 للعلامة التجارية . من المحتمل أن يكون نظام الدفع الهجين متاحًا، إلى جانب محرك مضمّن بستة أسطوانات مع نظام هجين بجهد 48 فولت، على غرار المحركات الموجودة في طراز CX-90 الأكبر حجمًا، ناهيك عن العديد من طرازات BMW ومرسيدس .في حين أن MAZDA لم تكشف بعد عن CX-70، فإننا نتوقع أن تبدو بجسم أوسع. ستوفر المساحة الداخلية لها مساحة أكبر من CX-5 ومن المرجح أن تكون مغطاة بمواد متميزة.

جديد ممازدا CX70 2024

CX-70 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة تمامًا تقع بين CX-50 المدمجة و CX-9 ذات الثلاثة صفوف . مازدا بصدد ترقية مجموعتها من سيارات الكروس أوفر التي بدأت بسيارة 2024 CX-90 ذات الثلاثة صفوف والتي وصلت إلى الولايات المتحدة في عام 2023. ومن المتوقع أن تظهر سيارة CX-70 لأول مرة وتصل إلى السوق في عام 2024.

لم يتم الإعلان عن أسعار CX-70، لكننا نتوقع أن تقدم مجموعة مماثلة من مستويات القطع مثل موديلات مازدا الأخرى. سيكون الدفع الرباعي قياسيًا في جميع المجالات، لكننا لا نعرف بالضبط أي تكوينات مجموعة نقل الحركة ستكون قياسية واختيارية. ابحث عن تكلفة الإعداد الهجين الإضافي قليلاً.

المحرك وناقل الحركة والأداء

نعتقد أن CX-70 ستوفر خيارًا إما محرك بنزين بستة أسطوانات مع نظام هجين بقوة 48 فولت أو نظام دفع هجين مزود بمحرك سعة 2.5 لتر وأربعة أسطوانات. من المحتمل أن يكون المحرك ذو الستة أسطوانات هو نفس المحرك التوربيني سعة 3.3 لتر بقوة 340 حصانًا الموجود في CX-90، حيث يضع قوته من خلال نظام هجين بقوة 48 فولت وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

قوة مازدا CX70

من المتوقع أن يشارك الطراز الهجين الإضافي مجموعة نقل الحركة الخاصة به مع CX-60، والذي يوفر قوة مجمعة تبلغ 323 حصانًا و369 رطلًا من عزم الدوران ويطالب بمدى قيادة كهربائي يبلغ 39 ميلًا. يوجد أسفل CX-70 منصة Mazda الجديدة التي تتميز بتصميم محرك طولي، والذي يمكن من الناحية النظرية تمكين الدفع الخلفي والدفع الرباعي – على الرغم من أن جميع سيارات CX-70 ستأتي بشكل قياسي مع الأخير

يهدف هذا التصميم إلى توفير التحكم والأداء والتحسين بشكل أقرب إلى سيارات الدفع الرباعي الفاخرة من BMW ومرسيدس عند مقارنتها بسيارات الدفع الرباعي السائدة، والتي تستخدم منصات المحرك العرضي القائمة على الدفع الأمامي. كما أنها تمكن المصممين من منح سيارة CX-70 نسب المحور من لوحة القيادة إلى المحور الأمامي لسيارات السيدان الفاخرة ذات الدفع الخلفي وسيارات الدفع الرباعي.

اقرأ أيضا