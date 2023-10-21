شاحنة تويوتا EPU الكهربائية الصغيرة ضمن مجموعتها بمعرض اليابان

دبي - كتب محمد فتوح - تبذل تويوتا كل ما في وسعها في معرض التنقل الياباني2023. حيث أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية حضورها مع نماذجها الأولية، بما في ذلك شاحنة صغيرة كهربائية تسمى EPU والتي لا تبدو بعيدة جدًا عن الإنتاج. تسميها تويوتا “شاحنة صغيرة متوسطة الحجم من الجيل التالي”.

ذكرت تويوتا في إعلانها أن طول EPU يزيد قليلاً عن 4876 ملم وترتكز على قاعدة عجلات مقاس 3352 ملم، وهو ما يتماشى أكثر مع الشاحنات الأصغر مثل فورد مافريك. كما أن عرضها الذي يبلغ 1828 ملم وارتفاعه أقل بقليل من 1828 ملم. إنها تستخدم هيكلًا أحاديًا، مثل مفاريك أيضًا، وهي عبارة عن شاحنة صغيرة بأربعة أبواب تتسع لخمسة أشخاص.

هناك فرق كبير عندما يتعلق الأمر بما هو تحت غطاء محرك السيارة، على الرغم من أن تويوتا لم تعلن أي معلومات في الوقت الحالي بخصوص مجموعة نقل الحركة الخاصة بـ EPU، بخلاف القول بأنها كهربائية. بينما تشير إطارات الطرق الوعرة إلى أن مجموعة نقل الحركة ذات المحرك المزدوج جزء من المعادلة.

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شاحنة تويوتا EPU الكهربائية الصغيرة منافس لا يستهان به لمافريك

يبدو هذا النموذج الأولي أقرب إلى الإنتاج من معظم النماذج الأخرى. ومن بين أشياء أخرى، يتم تقديم وحدة EPU بتصميم داخلي كامل يضم شاشة رقمية واحدة تتضمن وظائف المعلومات والترفيه للسائق. يبدو الأمر بمواصفات إنتاجية، وبالنظر إلى الخارج، يظهر صندوق صغير للأمتعة في الخلف مع باب خلفي يمكن أن ينقسم إلى قسمين على المستوى الأفقي، مما يخلق مساحة أكبر قليلاً في الصندوق لنقل العناصر الأطول.

كان الطلب على مافريك قويًا منذ طرحها، وكانت هيونداي سانتا كروز هي المنافس الحقيقي الوحيد لها. وبينما تعمل العلامات التجارية الأخرى على شاحنات كهربائية كاملة الحجم، فإن التركيز على شاحنة صغيرة من الجيل التالي قد يفاجئ الآخرين.

تنضم EPU إلى العديد من النماذج الأخرى للعلامة التجارية، بما في ذلك لاند كروزر Se، في معرض التنقل الياباني في طوكيو، والذي يفتح أبوابه للجمهور في 26 أكتوبر.

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