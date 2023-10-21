دراق ريس يوضح الفرق بين مازدا MX-5 مياتا بمحرك توربو أو فائق الشحن

دبي - كتب محمد فتوح - قد تكون مازدا MX-5 مياتا السيارة المثالية للبعض، ولكن في بعض الأحيان لا ضير من المزيد من القوة. يعد الحث القسري إحدى الطرق للقوة الاضافية، ويظهر مقطع فيديو جديد لدراق ريس كيف يمكن لهذه الترقيات المختلفة أن تؤثر على أداء الجيل الثالث من مياتا في الخط المستقيم.

يُظهر الفيديو سيارة مياتا فائقة الشحن تواجه واحدة بشاحن توربيني وأخرى بأجسام خنق مستقلة. تتسابق كذلك مياتا القياسية، حيث تعمل كعنصر حاكم ولا تتنافس حقًا مع نظيراتها المضبوطة. محركها رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يعمل بسحب الهواء بشكل طبيعي ينتج 160 حصانًا و188 نيوتن متر من عزم الدوران.

تنتج سيارة مازدا رودستر المزودة بشاحن المرحلة 1 الفائق قوة 248 حصانًا و289 نيوتن متر. السيارة ذات القوة الأكبر هي السيارة ذات الشاحن التوربيني، بقوة 262 حصانًا و306 نيوتن متر من عزم الدوران. أما سيارة مياتا المعدلة الأخرى فتحتوي على محرك أكبر سعة 2.5 لتر مع أعمدة كامات مطورة وأجسام خانق مستقلة. تولد قوة 240 حصانًا و285 نيوتن متر من عزم الدوران. قامت BRR بضبط الثلاثة جميعًا، وتتميز السيارات بمجموعة متنوعة من ترقيات التعليق والفرامل.

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مازدا تمنح مياتا تحديث الجيل الرابع

أكملت مياتا فائقة الشحن سباق الربع ميل في أسرع وقت، واستغرقت في 13.7 ثانية. انتهت السيارة ذات الشاحن التوربيني بعد ذلك بزمن قدره 14.5 ثانية. واحتلت سيارة مياتا ذات أجسام الخانق المستقلة المركز الثالث بزمن 14.9 ثانية. استغرقت السيارة العادية 16.2 ثانية.

ترسم السباقات المتدحرجة قصة أداء مختلفة، حيث احتل الطراز المزود بشاحن توربيني المركز الأول في كلا السباقين. وجاءت السيارة فائقة الشحن في المرتبة الثانية، وجاء طراز المخزون في المرتبة الأخيرة.

عرضت مازدا الجيل الثالث من سيارة مياتا NC من عام 2005 إلى عام 2015. قامت شركة صناعة السيارات مؤخرًا بتحديث الجيل الرابع من ND في اليابان، مما يمنح السيارة أضواء جديدة، وترس تفاضلي محدود الانزلاق، وشاشة معلومات وترفيه جديدة.

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