دبي - كتب محمد فتوح - وقعت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” اتفاقية مع شركة الكترومين المتخصصة في تركيب الشواحن الكهربائية للمركبات من أجل تركيب الشواحن الكهربائية في كافة فروع يلو بشكل مرحلي ، وبهذه الاتفاقية تواصل الشركة خطواتها المتسارعة في توفير خيارات السيارات الكهربائية أمام عملائها وتهيئة كافة الإمكانيات لتقديم أفضل خدمة ممكنة كما هو معهود من “يلو” دائماً .

يلو تتفق مع الكترومين لتركيب شواحن السيارات الكهربائية في كافة فروعها

بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق من العام الجاري عن إبرامها عقوداً لشراء سيارات كهربائية تضاف إلى أسطولها المتنوع من السيارات أصبح من شأنها الإهتمام بمتطلبات توفير كافة الخدمات المناسبة للسيارات الكهربائية والتي تخدم أولاً عملاء سيارات يلو ، وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ محمد النجران بعد أن قام بتوقيع الاتفاقية مع شركة الكترومين قائلاً “نواكب في “يلو” التغيرات الإيجابية التي تحدث في المملكة في شتى المجالات في ضوء رؤية 2030 ومنها التوجه لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، ولتحقيق ذلك نقوم بتهيئة البيئة التحتية اللازمة لعمل هذه السيارات، وفي هذا الإطار جاء توقيع الاتفاقية مع شركة الكترومين لتوفير الشواحن الكهربائية في كافة فروع “يلو” حول المملكة بشكل مرحلي.

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إتفاق يلو مع الكترومين يهدف لمواكبة رؤية 2030

فقد كنا في “يلو” سباقين في تزويد أسطولنا بالسيارات الكهربائية ووضعها ضمن الخيارات المتاحة أمام عملائنا الكرام، فنحن جزء من العالم الذي يهتم بشكل متزايد بالتحول للاعتماد على الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، وهو النهج الذي تسعى المملكة من خلاله إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.

ونتطلع إلى أن تكون هذه الشراكة خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً في قطاعَي النقل والطاقة النظيفة في المملكة، ويخدم عملاءنا الكرام الذين نشكرهم على ثقتهم، ونعمل دائماً على أن نكون عند حسن ظنهم في “يلو” وفيما نقدم .

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