نظام الدفع الرباعي 4X4 لا ينفي الحاجة للإطارات الشتوية

دبي - كتب محمد فتوح - إنه سؤال مفهوم، خاصة من أصحاب سيارات الدفع الرباعي (AWD): “هل أحتاج إلى إطارات الشتاء إذا كان لديّ نظام الدفع الرباعي؟” بعد كل شيء، يقول المنطق، يوفر نظام 4X4 ضعف قوة الإطارات مقارنة بالسيارات ذات الدفع بالعجلات الأمامية (FWD) والدفع الخلفي (RWD)! ولكن سواء كانت سيارتك ذات دفع 4X4 أو دفع أمامي أو دفع خلفي أو حتى دفع رباعي (4WD أو 4X4)، فقد تظل بحاجة إلى إطارات الشتاء إذا كنت تعيش في منطقة بها ثلوج أو درجات حرارة متجمدة.

وذلك لأنه على الرغم من أن بعض أنظمة القيادة تقوم بعمل أفضل في استخدام الجر المتاح أكثر من غيرها، إلا أن كل الجر يتم توفيره بواسطة الإطارات. إذا كانت الإطارات متآكلة بشدة أو من النوع غير المناسب للظروف الثلجية أو الجليدية أو شديدة البرودة، فحتى أفضل أنظمة ال 4X4 لن تكون قادرة على التغلب على قيود الجر التي تفرضها الإطارات.

لهذا السبب، إذا كنت يجب أن تقود السيارة في طقس شتوي قارس، فإن تركيب مجموعة من الإطارات الشتوية يمكن أن يحسن التحكم في السيارة بشكل كبير بغض النظر عن نظام القيادة.

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إطارات الشتاء والسيارات ذات الدفع الرباعي

فيما يلي ثلاثة أسباب وراء احتياج مركبات ال 4X4 إلى إطارات الشتاء:

1 – سيارات الدفع الرباعي تتكيف مع ظروف محددة، وليس جميع الظروف

يشير نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) إلى مجموعات الدفع التي تختار فيها السيارة قدرات الدفع الثنائي أو الرباعي بناءً على ظروف الطريق. بهذه الطريقة، قد يشير الحرف “A” في نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) أيضًا إلى “قابل للتكيف:”

يمكن أن تساعدك مركبات ال 4X4 على الخروج من أماكن وقوف السيارات المغطاة بالثلوج، والتعامل مع الطرق غير الممهدة، والتسارع على الأسطح الملساء. لكن بدون إطارات الشتاء، فإنهم ليسوا بالقدر الذي يمكنهم أن يكونوا عليه. لا يفعل نظام الدفع الرباعي (AWD) الكثير للمساعدة في الانعطاف والكبح على الجليد والجليد مقارنة بمركبة ذات دفع ثنائي ومجهزة بإطارات مناسبة لجميع المواسم .

في حين يعتقد الكثير من الناس أن نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) كافٍ لمواجهة الجليد والثلج الخطيرين، لا يوجد فرق تقريبًا بين المركبات المجهزة بنظام الدفع بجميع العجلات (AWD) والسيارات العادية عندما يتعلق الأمر بالانعطاف والكبح والتعامل في الطقس الشتوي.

وعلى النقيض من طبيعة أنظمة دفع 4X4 القابلة للتكيف، فإن أنظمة ال4×4 ترسل الطاقة إلى العجلات الأربع بالتساوي، بغض النظر عن قوة الجر. تعد هذه القوة “التي تعمل دائمًا” أحد الاختلافات الرئيسية بين أنظمة الدفع الرباعي . صدق أو لا تصدق، حتى نظام دفع ال 4×4 لا يدعم الجر – هذه هي وظيفة الإطارات. إذا كانت الإطارات ذات قوة جر محدودة (إما بسبب تصميمها أو بسبب التآكل الشديد)، فقد لا يكون نظام 4×4 كافيًا لإبقاء السيارة تحت السيطرة.

3 – توفر الإطارات الشتوية مزايا مميزة للدفع الرباعي

تتميز إطارات جميع المواسم بقدرتها العالية وهي فكرة رائعة لمدة ثلاثة مواسم في العام. ولكن إذا كنت تعيش في منطقة تتساقط فيها كميات كبيرة من الثلوج أو الظروف الجليدية عدة مرات في السنة، فلن تتمكن إطاراتك المخصصة لكل المواسم من منافسة هجمة الشتاء.

سواء كانت سيارتك ذات ال 4X4 ، أو الدفع الرباعي، أو الدفع الأمامي، أو الدفع الخلفي، فإن تجهيزها بإطارات الشتاء يوفر فوائد واضحة على كل أنواع الإطارات الأخرى .

إطارات الشتاء:

• توفر قوة جر محسنة بنسبة 25-50% مقارنة بإطارات جميع المواسم

• يتكون من مطاط مداس مصمم خصيصًا يوفر أقصى قدر من المرونة في درجات الحرارة تحت الصفر

• تتميز بتصميمات مداس توفر تحكمًا فائقًا وقدرة على المناورة على الطرق الرطبة والجافة والجليدية والثلجية

هل تحتاج إلى إطارات شتوية – حتى مع المركبات ذات ال 4X4 ؟ قد تفعل ذلك إذا كانت القيادة بأمان وثقة في أقسى أوقات الطبيعة الأم في العام أمرًا مهمًا بالنسبة لك.

نصائح للقيادة في الشتاء للقيادة على جميع العجلات

كن على دراية بقدرات سيارتك هذا الشتاء. إذا كنت تسير على الطرق باستخدام نظام ال 4X4، فإن الخبراء لديهم بعض النصائح لك.

ظروف استخدام الدفع الرباعي للقيادة في الشتاء

بالنسبة للأشخاص الذين تأخذهم حياتهم أو وظائفهم أو اهتماماتهم بعيدًا عن الطرق المألوفة – حيث تستقبلهم الطرق غير المحروثة والثلوج العميقة والتضاريس غير المستوية كل شتاء – فمن الصعب التغلب على سيارات ال 4X4.

ومع ذلك، لا تزال إطارات الشتاء قادرة على إحداث الفارق. أحد الأسباب هو أن العديد من أنظمة ال 4X4 تعمل “بدوام جزئي” وتتطلب من السائق تنشيطها (مقابل حالة “التشغيل الدائم” لنظام الدفع الرباعي). قد يساعدك تنشيط نظام ال 4X4 على الخروج من موقف صعب بمجرد تواجدك فيه، لكن الإطارات الشتوية يمكن أن تساعد في ضمان عدم وصولك إلى هذا الموقف الصعب على الإطلاق.

تم تصميم معظم سيارات الركاب وسيارات الكروس أوفر بنظام الدفع الأمامي. يمكن أن يكون هذا خيارًا جيدًا للقيادة في الثلج لسببين:

1 – يقع معظم وزن السيارة فوق عجلتي القيادة. يساعد هذا الوزن الإضافي على تحسين قوة جر الإطارات.

2 – نظرًا لأن نظام الدفع في سيارة ال 4X4 يقوم بشكل أساسي بسحب السيارة، فمن غير المرجح أن تتعرض للإفراط في التوجيه، وهو انزلاق الجزء الخلفي من السيارة للخارج عند الانعطاف والتسبب في انعطاف أكثر حدة من المطلوب.إن الجمع بين هذه المزايا مع مجموعة من الإطارات الشتوية الجيدة يمكن أن يحول سيارتك ذات ال 4X4 إلى رحلة شتوية قادرة للغاية.

إيجابيات وسلبيات الدفع الخلفي للقيادة في فصل الشتاء

يعد الدفع الخلفي أمرًا شائعًا في السيارات الرياضية وسيارات العضلات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي المعتمدة على الشاحنات، وعادةً ما يسمح بتوزيع الوزن بشكل أكثر توازنًا وتعامل أفضل في ظروف القيادة المثالية. وذلك لأن العجلات الأمامية هي المسؤولة عن التوجيه بينما العجلات الخلفية هي المسؤولة عن إرسال الطاقة إلى الطريق. يعتبر الدفع بالعجلات الخلفية أقل من مثالي للقيادة على الثلج. إذا كنت تعيش في منطقة يكون فيها الثلج القابل للقياس نادرًا أو حتى نادرًا – فإن قيادة مركبة ذات دفع خلفي لا تمثل مشكلة كبيرة.

في معظم المواقف، يكون وزن المركبات ذات الدفع الخلفي أقل على العجلات المدفوعة من المركبات ذات الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي ، لذلك ستواجه صعوبة أكب في التسارع على الطرق الجليدية واحتمال أكبر لفقدان السيطرة على الجزء الخلفي من السيارة. يمكن لمجموعة جيدة من الإطارات الشتوية أن تكون مساعدة هائلة في منح هذه المركبات قوة جر وتحكم آمن في الظروف الثلجية والجليدية.

الإطارات والتعامل مع الثلوج

• القيادة في المدينة/الضواحي مع ثلوج وجليد معتدلين – الدفع الأمامي أو الدفع الخلفي مع إطارات الشتاء ستكون كافية. لن يكون هذا هو الخيار الأفضل للثلوج العميقة، لكنه سيكون الخيار الأكثر اقتصادا لأن مركبات الدفع الرباعي عادة ما تكون أكثر تكلفة وتستخدم المزيد من الوقود بسبب الوزن الزائد لنظام الدفع الرباعي. قد تكون مركبات الدفع الرباعي ذات الإطارات المناسبة لجميع المواسم مقبولة إذا كانت الطرق محروثة بشكل متكرر.

• القيادة في المدينة/الضواحي مع الثلوج الكثيفة والقيادة في الريف في بعض الأحيان – يعد الدفع الرباعي مع الإطارات الشتوية هو خيارك الأكثر تنوعًا. ستتمكن من التعامل مع أسوأ ظروف الشتاء وستظل قادرًا على الحفاظ على الأداء على الطرق الزلقة والجافة.

• القيادة في المناطق الريفية على الطرق الوعرة وغير الممهدة والثلوج العميقة – إذا كان من الضروري التعامل مع التلال شديدة الانحدار على الطرق غير المعبدة، فقد تحتاج إلى الدفع الرباعي مع نطاق تروس “منخفض” يمكن للسائق اختياره. بخلاف ذلك، يجب أن يقوم نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) مع الإطارات الشتوية بالمهمة لأن معظم مركبات الدفع الرباعي (AWD) توفر أيضًا خلوصًا أرضيًا كافيًا.

متى يتم تركيب إطارات الشتاء

وبغض النظر عن الإطارات نفسها، فإنك تحتاج أيضًا إلى الصبر لإعداد سيارتك لموسم الثلج . وهذا يعني تخصيص وقت لتبديل إطارات المواسم الثلاثة بإطارات الشتاء، وانتظار إنجاز العمل وتخزين إطارات المواسم الثلاثة بشكل صحيح.

ولا يمكنك البحث عن أي اختصارات. هل تحتاج إلى أربعة إطارات شتوية أم اثنين فقط؟ ستحتاج إلى أربعة للحصول على أفضل أداء ممكن. هل تحتاج إلى موازنة إطارات الشتاء؟ يمكن لبعض العوامل أن تخفف من هذه الحاجة، لكن الإجابة المختصرة هي نعم، أنت بحاجة إلى موازنة الإطارات الشتوية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقوم بتركيب إطارات الشتاء الخاصة بك في أواخر أكتوبر / أوائل نوفمبر (أو بمجرد انخفاض متوسط درجة الحرارة اليومية إلى أقل من 45 درجة فهرنهايت) – مما يجعلها بين عطلتين رئيسيتين وبشكل مباشر في الفصل الدراسي الجديد. ومع ذلك، يجب أن تتحلى بالصبر، لأنه حتى أفضل إطارات الثلج لن تساعدك إذا لم تحدد موعدًا لوضعها على سيارتك.

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