هذا ما تبدو عليه سيارات تيسلا ذاتية القيادة عندما تعمل

دبي - كتب محمد فتوح - سيارات تيسلا ذاتية القيادة تظهر أثناء عملها.. وإليكم التفاصيل، أظهرت شركة تيسلا كيف تعمل وظيفة مجموعة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) بدون استخدام اليدين في مقطع فيديو مدته خمس دقائق، يجمع عددًا كبيرًا من اللقطات لرحلة واحدة في أوستن، تكساس وما حولها، بالمقارنة مع الإصدار السابق، الذي لم يعجب الفيدراليين، يبدو أن أحدث إصدار من FSD – الآن في إصدار البرنامج 11.4.7 (بيتا) – يعمل بسلاسة مع حركة المرور على الطرق العامة.

سلاسة وامتياز تظهر به سيارات تيسلا ذاتية القيادة أثناء عملها

تم نشر العرض التوضيحي بواسطة تيسلا على حسابها الرسمي X، لقد أظهرت وجهة نظر من السائق مع رفع اليدين على عجلة القيادة الاختيارية، لاحظت الشركة المصنعة للمركبة الكهربائية أن العملاء لا يمكنهم تعطيل متطلبات عجلة القيادة العملية؛ ما ظهر في الفيديو كان للأغراض التوضيحية فقط.

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أصبح FSD ممكنًا باستخدام شبكات الرؤية العصبية، التي تساعد النظام على “إدراك العالم وفهمه، تمامًا كما يفعل البشر”، يستمر النظام في التعلم باستخدام بيانات مجهولة المصدر من مركبات تيسلا مثل موديل 3 وموديل X، حتى أن تيسلا قال إن النظام يلتقط “المركبات غير العادية والغريبة”.

من المؤكد أن البرنامج بعيد عن الكمال، لكن على الأقل، أصبحت

Tesla Full Self-Driving capability demo in Austin



FSD capability features use vision neural networks to perceive & understand the world, just like humans do.



Via our unique fleet learning approach, we are able to collect anonymized data from our vehicles—meaning the neural… pic.twitter.com/CWAS5h0jGH — Tesla (@Tesla) October 17, 2023

الآن واثقة بما يكفي لتقديم عرض توضيحي بينما تتعرض لانتقادات من الوكالات الحكومية، على سبيل المثال، كانت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) تراقب شركة تيسلا منذ عام 2021 بعد 30 حادثًا أدى إلى 10 وفيات باستخدام الطيار الآلي.

تعمل تيسلا على تحسين FSD، حتى أن الشركة افتتحت وظيفة صيفية في يوليو الماضي للمساعدة في تطوير النظام من خلال قيادة سيارات تيسلا EVs، بعد كل شيء، تفوقت مرسيدس-بنز على تيسلا في المستوى 3 من معايير SAE في القيادة في الولايات المتحدة مع طرازي 2024 من إس كلاس وEQS سيدان، تم منح نظام Drive Pilot الضوء الأخضر للعمل في كاليفورنيا ونيفادا.

في الوقت الحاضر، يعد تجهيز القدرة على القيادة الذاتية الكاملة خيارًا بقيمة 12,000 دولار (45,000 ريال) عند طلب سيارة تيسلا، وهذا مجرد جهاز لتمكينها بمجرد أن تصبح الميزة قابلة للتطبيق بالكامل، وحتى ذلك الحين، إذا تم اختيارك، يمكنك استخدام الوظيفة ضمن مرحلة الاختبار التجريبي الحالية.

على نحو فعال، أنت تدفع ما يصل إلى 30% إضافية (في حالة موديل 3 القياسي) مقابل إمكانية إجراء اختبار تجريبي لمنتج غير مكتمل، عادة، يدفع مطورو البرامج لمختبري النسخة التجريبية لاختبار المنتج قبل وصوله إلى السوق.

ومع ذلك، يبدو على الأقل أن التكنولوجيا تحقق خطوات كبيرة، ولا بد من القول إنه في ظل الطقس الصافي والحد الأدنى من حركة المرور (الظروف المثالية)، كان أداء سيارة عرض تيسلا مثيرًا للإعجاب، في حين أن بعض المالكين قد مروا بنفس الشيء، إلا أن الأمر لم يكن سلسًا للجميع، وقد واجه العديد من مختبري النسخة التجريبية بعض السلوكيات المراوغة جدًا من السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في الماضي، وعلى الأقل يمكننا الآن أن نرى كيف من المفترض أن تعمل عندما تسير الأمور على ما يرام في سيارات تيسلا ذاتية القيادة.

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