هذا ما تبدو عليه سيارات تيسلا ذاتية القيادة عندما تعمل

دبي - كتب محمد فتوح - سيارات تيسلا ذاتية القيادة تظهر أثناء عملها.. وإليكم التفاصيل، أظهرت شركة تيسلا كيف تعمل وظيفة مجموعة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) بدون استخدام اليدين في مقطع فيديو مدته خمس دقائق، يجمع عددًا كبيرًا من اللقطات لرحلة واحدة في أوستن، تكساس وما حولها، بالمقارنة مع الإصدار السابق، الذي لم يعجب الفيدراليين، يبدو أن أحدث إصدار من FSD – الآن في إصدار البرنامج 11.4.7 (بيتا) – يعمل بسلاسة مع حركة المرور على الطرق العامة.

تم نشر العرض التوضيحي بواسطة تيسلا على حسابها الرسمي X، لقد أظهرت وجهة نظر من السائق مع رفع اليدين على عجلة القيادة الاختيارية، لاحظت الشركة المصنعة للمركبة الكهربائية أن العملاء لا يمكنهم تعطيل متطلبات عجلة القيادة العملية؛ ما ظهر في الفيديو كان للأغراض التوضيحية فقط.

أصبح FSD ممكنًا باستخدام شبكات الرؤية العصبية، التي تساعد النظام على “إدراك العالم وفهمه، تمامًا كما يفعل البشر”، يستمر النظام في التعلم باستخدام بيانات مجهولة المصدر من مركبات تيسلا مثل موديل 3 وموديل X، حتى أن تيسلا قال إن النظام يلتقط “المركبات غير العادية والغريبة”.

