تويوتا تصمم مركبة كهربائية فضائية تتسع ل 4 أشخاص

دبي - كتب محمد فتوح - تتحدث تويوتا عن سيارة تسمي مبدئيا Space Mobility للطرق الوعرة الجديدة مزودة بمحركات رباعية خارج هذا العالم . تتميز تويوتا Space Mobility بتوجيه رباعي ويمكنها تسلق الصخور العالية. في حين أن جميع المفاهيم الأخرى مخصصة للاستخدام على الطرق العامة، فإن هذا النموذج الأولي من Space Mobility للطرق الوعرة عبارة عن سيارة كهربائية ذات مقعدين مصممة للفضاء الخارجي.

تويوتا تصمم كهربائية بمقعدين للطرق الوعرة

تُعرف السيارة التجريبية باسم Toyota Space Mobility، وتحتوي على نظام توجيه لجميع العجلات ومحرك كهربائي لكل عجلة. إنها قادرة على تسلق الصخور التي يصل ارتفاعها إلى ما يقرب من 20 بوصة (50 سم) ويمكنها أيضًا التعامل مع المنحدرات بزاوية 25 درجة. لقد قيل لنا أن هذا أكثر من مجرد عرض حيث تسميه TOYOTA كنموذج أولي، والذي سيتم اختباره بشكل حقيقي. سيتم بعد ذلك تطبيق الدروس المستفادة على المركبات الأخرى المصممة للاستخدام على القمر، مثل لونر كروزر .

سيارة تويوتا لكوكب آخر

تم تصميمها من أجل “بيئات خارج كوكب الأرض التي لا ترحم”، فإن التنقل الفضائي صغير بشكل متوقع لأنه يجب أن يكون رشيقًا وذكيًا على الأراضي الوعرة. تقول TOYOTA أن طولها يبلغ 136 بوصة (3460 ملم) فقط، مما يجعلها أطول بقليل من سيارةK . يبلغ عرض السيارة الكهربائية غير العادية ذات قمرة القيادة المفتوحة والإطارات اللحمية 85.6 بوصة (2175 ملم) وارتفاعها 73.4 بوصة (1865 ملم).

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بيبي لونر كروزر

إن Lunar Cruiser وSpace Mobility ليسا مشروعي TOYOTA الوحيدين المتصورين للفضاء الخارجي. في بداية الشهر، تم الكشف عن سيارة بيبي لونر كروزر بملامح تصميم FJ40 وإطارات خالية من الهواء. كانت تحتوي أيضًا على محركات داخل العجلات وكان من المتصور “غزو التضاريس الوعرة على الأرض وخارجها”. أيضا شركة هيونداي تتجه نحو الفضاء من خلال تصميم مركبتها القمرية الجوالة الخاصة والتي ستستخدم أجزاء مصممة بالأساس لطرز هيونداي وكيا العادية.

المعرض الأكبر بتاريخ اليابان

تم إعادة تسمية معرض طوكيو للسيارات لعام 2023 ليصبح معرض اليابان للنقل، ومن المتوقع أن يكون الأكبر في التاريخ الحديث. سيكون لجميع شركات صناعة السيارات المحلية تقريبًا حضور قوي، بما في ذلك TOYOTA بسيارتها لاند كروزر الكهربائية والشاحنة الصغيرةالتي تتنافس مع فورد مافريك. التي تحتوي على كميات هائلة من القدرة الحصانية المزودة بشاحن توربيني، وأكثر من قدمين من السفر المعلق، وعلبة تروس ثورية مزدوجة القابض، وسرعة قصوى تقترب من ثلاثة أرقام .

تويوتا تتحدى المستقبل

هل هناك أي شيء لا تستطيع TOYOTA فعله ؟ لا يبدو أنهم يعتقدون ذلك. في الواقع، يبدو أن TOYOTA تنتقل شيئل فشيئا إلى عصر التنقل الفضائي وهذا ماسنطلع عليه من استعادة قراءة بعض الأخبار . لقد توصلت TOYOTA إلى اتفاق مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) لبدء البحث والتطوير لإنشاء مركبة فضائية جديدة على القمر. تبدو المركبة المأهولة والمضغوطة، والتي ترتدي شبكة FJ Crusier-esque في العروض المفاهيمية، وكأنها شيء خارج الرسم التوضيحي للغلاف من غلاف ورقي من الخيال العلمي. تهدف تويوتا إلى تحويل مفهومها إلى حقيقة علمية.

تويوتا وغزو القمر

ستكون حمولة أي مركبة فضائية ستنقل هذه العربة الجوالة إلى القمر محدودة بشكل مفهوم. ففي نهاية المطاف، يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الدفع لمغادرة الغلاف الجوي للأرض والانطلاق إلى الفضاء، لذا فإن كل رطل له أهميته. تعتقد TOYOTA أنه من خلال استخدام تكنولوجيا خلايا الوقود، سيكون بمقدورها إنشاء مركبة جوالة بمدى يزيد عن 10000 كيلومتر، وهو ما يكفي تقريبًا للقيادة حول المحيط الاستوائي للقمر (10916 كيلومترًا، في حال كنت تتساءل).

صرح رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، هيروشي ياماكاوا، بأن “المركبات الفضائية المأهولة ذات الكبائن المضغوطة هي عنصر سيلعب دورًا مهمًا في الاستكشاف الكامل واستخدام سطح القمر. ولهذا السبب، نود تركيز القدرات التكنولوجية لبلدنا وإجراء الدراسات التكنولوجية. “من خلال دراساتنا المشتركة، نود أن نضع قدرات تويوتا التكنولوجية الممتازة المتعلقة بالتنقل قيد الاستخدام.

أبعاد مركبة تويوتا الفضائية

ونحن نتطلع إلى تسريع دراساتنا التكنولوجية من أجل إنشاء مركبة مأهولة ومضغوطة.” وستكون العربة الجوالة المقترحة مكافئة تقريبًا في الحجم لزوج من الحافلات الصغيرة أو الحافلات البخارية، وسيبلغ طولها ستة أمتار. سيكون الحجم الداخلي 13 مترًا مكعبًا، وهو قادر على استيعاب رائدي فضاء (أربعة في حالات الطوارئ).

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتطلع فيها صناعة السيارات إلى القمر. كانت المركبة القمرية الأصلية، التي تم تطويرها في الستينيات، تحتوي على عجلات شبكية سلكية صممتها شركة جوديير.

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