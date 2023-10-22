ناقل حركة من تويوتا ينشر رياضة السيارات وقد ينتج في 2024

دبي - كتب محمد فتوح - قامت تويوتا باختبار ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد DAT الخاص بها والموجه للسيارات الرياضية ، وقد ثبت كفاءة هذا الناقل . في الجولة الخامسة من سلسلة سوبر تايكيو، قام رئيس مجلس إدارة تويوتا والرئيس التنفيذي السابق أكيو تويودا ، المعروف أيضًا باسمه المستعار للسباقات موريزو، باختبار سيارة GR Yaris المجهزة بعلبة التروس الجديدة.

أكيو تويودا سائق سباقات تويوتا

بعد الانتهاء من السباق الذي دام خمس ساعات، خرج موريزو منبهرًا، وفي حديثه مع مجلة Toyota Times الداخلية ، قال: “سيغير DAT قواعد اللعبة”، مضيفًا: “ليس هناك وقت ضائع عند التبديل، وبالتالي فإن الفجوة فقد “كنت أنا والمحترفين أصغر من المعتاد ، ويمكنني فقط التركيز على المكابح والتسارع.”

تويودا يتفوق بسيارة تويوتا كورولا GR

خلال السباق الرئيسي في سوبر تايكيو موتيجي، سجل تويودا سان أسرع لفة بلغت 2:11.953، أي أبطأ بـ 14 جزءًا من مائة من الثانية فقط من زمن السائق المحترف ماساهيرو ساساكي. ولكن لماذا تقوم تويوتا بتطوير أوتوماتيكي جديد؟ في إطار برنامج احتراق الهيدروجين ، فإن هدف تويوتا هنا هو جعل رياضة السيارات مستدامة، وهذا يعني الحفاظ على تدفق السائقين الجدد أيضًا، حتى لو لم يتمكنوا من تغيير ناقل الحركة اليدوي.

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DAT من تويوتا يغير قواعد اللعبة

يشرح سائق السباقات المحترف هيرواكي إيشيورا: “في مضمار السباق، تبدو سيارة AT العادية زلقة، مما يمنحك القليل من الإحساس بالاتصال المباشر. وهنا يأتي دور D في DAT: مباشر. فهو يثبت منذ لحظة انطلاقك، ويستجيب بشكل خطي لإدخال دواسة الغاز.” وأضاف أن DAT “يستشعر عندما تقوم بالفرملة بشكل كامل وينتقل إلى سرعة أقل للاستعداد للتسارع التالي . سوف يتجه AT القياسي إلى الزاوية دون تغيير ويدرك فقط أن التسارع مطلوب عند الضغط على دواسة الوقود.

يخبرنا هذا أن نظام DAT ليس مخصصًا ليتم نقله يدويًا باستخدام ذراع النقل الموجودة خلف عجلة القيادة، على الرغم من أننا نشك في أنه سيتم تقديم هذه الأذرع على أي حال. لذا، فإن ناقل الحركة الجديد ذكي بما يكفي لتركه لأجهزته الخاصة، حتى على مضمار السباق.

توسيع نطاق رياضة السيارات

لكن هذا يعيدنا إلى سؤالنا السابق: ما المغزى من ذلك؟ يستخدم سائقو السباقات دائمًا ناقل الحركة اليدوي المتسلسل، ولا حرج في ذلك.

يقول المدير العام للمشروع ناوهيكو سايتو إن الهدف هو “توسيع نطاق رياضة السيارات”، وقد جاء ذلك من لقاء مع تويودا سان. “في أحد الأيام، أشار موريزو” تويودا ” إلى أنه لا يستطيع الكثير من الأشخاص القيادة بدليل، وقال إنه يريد “نشر متعة القيادة”. “هكذا بدأنا العمل على DAT”، يتذكر كبير المهندسين السابق في GR Yaris. “لقد بدأنا في اكتشاف المفهوم في النصف الثاني من عام 2020.”

تفيد تقارير تويوتا تايمز أنه وفقًا لإحصائيات وكالة الشرطة الوطنية، فإن السائقين المعتمدين على ناقل اوتوماتيكي فقط يمثلون أكثر من 70٪ من الأشخاص الذين اجتازوا اختبار رخصة القيادة الخاصة بهم في عام 2022. علاوة على ذلك، تقول جمعية تجار السيارات اليابانية أن 98.6٪ من سيارات الركاب الجديدة تم بيعها في عام 2022.

نشر رياضة السيارات

في الأساس، يخشى الكثير من الناس تجربة رياضة السيارات لأنهم ببساطة لا يفهمون كيف ومتى يجب عليهم تغيير السرعة إلى سرعة أقل. بفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي الذي يفكر بالنيابة عنهم، يمكن لهؤلاء المتحمسين غير المهرة المساعدة في تنمية رياضة السيارات.

متى يظهر الناقل DAT

إذن متى يمكننا أن نتوقع رؤيتها على سيارة إنتاجية؟ لا تقدم لنا مقالة Toyota Times أية أدلة ولكنها تطرح نفس السؤال، وهو ما يشير إلى أن Toyota تفكر في كيفية تطبيق هذه التقنية في سيارات الإنتاج. بدأت الفكرة في عام 2020، وتم اختبارها في تحدي Toyota Gazoo Racing Rally (حدث مناسب للمبتدئين) في عام 2021، ووجدت طريقها إلى بطولة All Japan Rally في عام 2022. والآن وصلت إلى سباقات الحلبات وستتوسع في هذا المجال. علاوة على ذلك مع استمرار الاختبار لتحسين قدرات DAT.

انتشرت شائعات عن سيارة GR Yaris مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي منذ أكثر من عام، وآخرها يشير إلى أن مثل هذه السيارة ستدخل الإنتاج في يناير 2024. لم يتم تأكيد أي شيء، ولكن إذا حدث ذلك، فليس من غير الواقعي أن نتخيل أن هذه السيارة سوف يجد slushbox المتقدم طريقه إلى كورولا GR في مرحلة ما أيضًا.

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