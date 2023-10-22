دبي - كتب محمد فتوح - انطلقت سيارة لكزس LM هايبرد لعام 2024 الجديدة كلياً عالمياً ، بفئة الليموزين الواسع برحابة و بالتجهيزات الفاخرة التي تساهم تصاميمها ومواصفاتها الفائقة التي ركزت على الراحة في الارتقاء بمبادئ ضيافة لكزس أوموتيناشي ، كما يعكس تقديمها تنوع مجموعة منتجات لكزس التي تسعى لجذب عملاء جدد في ظل التغيرات السريعة في نمط الحياة والتنقل ، و تتميز سيارة لكزس LM بأنها تقدم مساحة مريحة ومكتبًا مرنًا ومتنقلًا لأولئك الذين يحتاجون إلى العمل أثناء التنقل، حيث يتوفر منها نسختان: الأول بأربعة مقاعد، ويوفر مقصورة خلفية مع مقعدين كبيرين متعددي الوظائف تمنح راكبيها رفاهية السفر ، أما النسخة الثانية فهي ذات سبعة مقاعد مصممة لنقل كبار الشخصيات، وتحتوي على صفين من المقاعد الخلفية كاملة الحجم ومكان جلوس مركزي إضافي في الصف الثالث.

لكزس LM هايبرد لعام 2024 الجديدة كلياً من الداخل

يجسد التصميم الداخلي للسيارة رؤية علامة لكزس التجارية المتمثلة في “إضفاء طابع شخصي على الرفاهية” حيث تم تصميم المقاعد لتوفير الدعم والراحة المثاليين؛ ويتم التحكم بدقة في بيئة المقصورة من حيث درجة الحرارة وجودة الهواء والإضاءة؛ وهناك وصول سهل وبديهي إلى خيارات الاتصال والترفيه المتعددة، بما في ذلك أنظمة الصوت ثلاثية الأبعاد من Mark Levinson 3D Surround Sound مع شاشة كبيرة للغاية مقاس 48 بوص،. الراحة والجودة هي أهم ما تقدمه لكزس ML من أجل تحقيق قيادة سلسة وهادئة تمامًا، إلى حد قد لا يلاحظ الركاب حتى أن السيارة تتحرك حيث تم اتخاذ تدابير واسعة النطاق لمواجهة الضوضاء والاهتزازات لتحقيق هدوء المقصورة بجودة طبيعية مطمئنة.

مقصورة قيادة لكزس LM هايبرد لعام 2024 مع تصميم TAZUNA النموذجي حيث تطبق في قمرة القيادة مبادئ تصميم Tazuna للاستخدام السهل والبديهي لعناصر التحكم ومصادر المعلومات من خلال التصميم الدقيق وتحديد موضع عجلة القيادة والدواسات، ومقعد السائق يساعد في جعل السائق يشعر بالانسجام مع سيارته ويمكنه إبقاء انتباهه مركزًا على الطريق أمامه كما تتميز المقصورة الأمامية بإحساس واسع ومفتوح مع تصميم بسيط للوحة العدادات التي تتصل بسلاسة مع زخارف الأبواب العلوية، مما يضفي إحساسًا بالفخامة. تشتمل الميزات على شاشة لمس مركزية متعددة الوسائط مقاس 14 بوصة مع وحدة تحكم مركزية ذات مرونة مصممة لتناسب احتياجات السائقين المحترفين.

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يتم توفير خيارات اتصال متعددة حيث يحتوي صندوق الكونسول الأمامي على منفذي USB-C و شاحن لاسلكي Qi؛ يوفر صندوق الكونسول الوسطي منفذ شحن USB-C إضافي ومنفذ HDMI ومنفذ طاقة 12 فولت ويتم إضاءة المنافذ بشكل خفي كما يتوفر نظام Apple CarPlay؛ و Android Auto.

كما يمكن للسائق الاستفادة من الميزات المتقدمة التي تساعد على إبقائه على اطلاع كامل، بما في ذلك مرآة الرؤية الخلفية الرقمية التي تقدم رؤية خلفية في الوقت الحقيقي دون عائق وشاشة عرض أمامية مقاس 10 بوصا، توفر شاشة الرؤية البانورامية رؤية بزاوية 360 درجة للمنطقة المحيطة بالسيارة مباشرة، أو منظرًا علويًا، للمساعدة في المناورة الدقيقة في المساحات الضيقة.

قوة لكزس LM هايبرد لعام 2024 الجديدة كلياً

تتمتع لكزس LM هايبرد لعام 2024 بنظام كهربائي هجين بقوة 250 حصانًا وسعة 2.5 لترًا متوفر مع نظام الدفع بالعجلات الأمامية أو نظام الدفع الرباعي E-Fourحيث تستخدم سيارة LM 350h مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة ذاتية الشحن سعة 2.5 لتر من لكزس. تبلغ القوة القصوى للنظام الكهربائي الهجين الإجمالي 250 حصانًا / 184 كيلووات مع عزم دوران أقصى يبلغ 239 نيوتن متر. تنتج الكفاءة العالية لمجموعة نقل الحركة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 160 جم/كم ويمكن تحقيق التسارع من صفر إلى 100 كلم/ساعة خلال 8.7 ثانية (9.1 ثانية لطراز الدفع الأمامي)؛ السرعة القصوى لكلا الطرازين هي 190 كم/ساعة.

أوضاع قيادة لكزس LM المريحة

يقوم وضع القيادة المريحة الخلفية الأول من لكزس بضبط أداء التعليق وتوزيع عزم الدوران ويمنع الاهتزازات، مما يساعد السيارة وركابها على الحفاظ على وضعية مريحة. يتم تقليل القرفصاء بنسبة 10٪ والغوص بنسبة 45٪ عند التسارع والكبح ، و يوفر نظام تحديد وضع القيادة أيضًا خيارات عادية، واقتصادية، ورياضية، ومخصصة، يمكن الوصول إليها عن طريق الأزرار التي تظهر على الشاشة على شاشة الوسائط المتعددة، أو مفاتيح الاستشعار التي تعمل باللمس على عجلة القيادة. في جميع الأوضاع، تم تصميم أداء السيارة أثناء الكبح لتقليل حركة رأس الركاب.

السلامة النشطة ومساعدة السائق متوفرة من خلال أحدث جيل من نظام أمان لكزس + و متوفر بشكل قياسي مع حزمة الأمان الموسعة، والمساعدة في تغيير المسار وتنبيه حركة المرور الأمامية كما يعمل نظام المساعدة على الخروج الآمن على كل من الأبواب الأمامية والخلفية.

تم تجهيز LM بأحدث جيل من نظام Lexus للسلامة + أنظمة السلامة النشطة ومساعدة السائق، ويمكن لهذه الأنظمة اكتشاف نطاق أوسع من مخاطر الحوادث وتوفير التنبيهات والتوجيه والكبح ودعم قوة الدفع عند الحاجة، للمساعدة في تجنب الاصطدام أو تخفيفه. وقد تم ضبطها لتعمل بطريقة طبيعية ومطمئنة للسائق. كما يقلل نطاق التشغيل من عبء القيادة، مما يساعد على تقليل التعب والحفاظ على يقظة السائق .

تتضمن المجموعة الأحدث وظائف موسعة لنظام ما قبل الاصطدام ، بما في ذلك مساعدة التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، جنبًا إلى جنب مع مساعدة القيادة الاستباقية لقيادة أكثر أمانًا في حركة المرور البطيئة في المناطق الحضرية. تعمل شاشة مراقبة السائق على التحقق بشكل مستمر من تنبيه السائق وستقوم بإيقاف السيارة بلطف وتنشيط أضواء الخطر وتشغيل نظام eCall لاستدعاء المساعدة إذا لم تكن هناك استجابة للتنبيهات التحذيرية. تم تجهيز الأبواب – بما في ذلك الأبواب الخلفية المنزلقة – بنظام الفتح الإلكتروني السلس من لكزس ، مع نظام المساعدة على الخروج الآمن للتحذير من اقتراب حركة المرور من الخلف ومنع الفتح غير المقصود الذي قد يتسبب في وقوع حادث .

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