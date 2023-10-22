قائمة انتظار سايبرترك تصل ل 5 سنوات و10000 دولار للحجز eBAY

دبي - كتب محمد فتوح - مع وجود أكثر من مليوني حجز لسيارة تسلا سايبرترك ، يمكن لبعض المشترين الانتظار لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل استلام الشاحنة الكهربائية الصغيرة . لن تتم الموافقة على كل الحجوزات، وبعضها قد شق طريقه بالفعل إلى موقع eBay، في انتظار نقله إلى مشترين محتملين آخرين.

طلب حجز سايبرترك 10 آلاف دولار

يقال إن حجوزات سايبرترك Cybertruck مدرجة من 5000 دولار إلى 10000 دولار – وهو فرق كبير جدًا مقارنة برسوم الإيداع المسبق الأصلية البالغة 100 دولار. من غير الواضح ما إذا كانت تسلا ستسمح لهؤلاء الأفراد بالاستفادة من حجوزاتهم. وقد تواصل المنشور مع صالات عرض Tesla للحصول على توضيحات ، لكنهم قالوا إنهم لايعرفون الكثير عن سياسة الشركة بشأن هذا الأمر.

مراهنات على حجوزات سايبرترك

هناك شيء واحد مؤكد، رغم ذلك: أولئك الذين يمارسون نوع من المراهنة الخاصة بحجوزاتهم كان من الممكن أن يحصلوا على ربح أكبر إذا انتظروا وصول وحداتهم بالفعل . ومن المفهوم أن قائمة الانتظار لسنوات طويلة يمكن أن تكون أحد الأسباب التي تجعلهم يرغبون في جني الأرباح الآن ببيع إيصال الحجز ، وربما لم تكن لديهم أي نية لدفع ثمن الشاحنة فعليًا في البداية.

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سعر سايبرترك

لم يتم الكشف عن السعر النهائي لـ Cybertruck. في البداية، بدأت الشاحنة الكهربائية بسعر 39.900 دولار أمريكي للطراز ذو المحرك الواحد للمبتدئين. لن نتفاجأ برؤية السعر الأساسي يرتفع عند طرحه للبيع في العام المقبل. يمكن أن تحصل النسخة ذات المواصفات الأعلى على نظام نقل الحركة ثلاثي المحركات من الطراز S Plaid، والذي سيتم بيعه مقابل المزيد من المال. حتى الآن، شهدنا بيع أحد الأمثلة الأولى بمبلغ اذ وصل السعر إلى 400 ألف دولار في حفل مزاد متحف بيترسن التاسع والعشرين.

ماسك يعد ببيع 500 ألف سايبرترك سنويا

تنهي شركة تسلا الانتظار الطويل حيث ستبدأ الشركة التي يقع مقرها في تكساس في الإنتاج الضخم العام المقبل . وكان ايلون ماسك رئيس الشركة قد ادعى سابقًا أن شركة تسلا يمكنها بيع ما بين 250 ألف إلى 500 ألف وحدة سنويًا، اعتمادًا على الطلب. ومع قائمة الانتظار الحالية، نتوقع أن تتقدم خطوط الإنتاج بكامل طاقتها.

حكايات حول سايبرترك

لقد كانت شعبية منتجات Tesla في ارتفاع هائل مع كل إطلاق منتج جديد، وCyberTruck ليست استثناءً.مع اقتراب تاريخ الإصدار، وصلت الإثارة والترقب إلى درجة عالية بين أصحاب الحجوزات، ولكن ليس لديهم جميعًا نفس الأولويات: فالبعض ببساطة يائسون لوضع أيديهم على منتج جديد مبتكر. ويريد آخرون تحقيق ربح سريع من الطلب الهائل.

بالنسبة لأولئك الذين يعتزمون امتلاك CyberTruck واستخدامها مباشرة، هناك قلق متزايد من أن التربح الطفيلي يمكن أن يقوض هيكل التسعير الخاص بـ CyberTruck ويؤدي إلى دفع أصحاب الحجز المبكر للتربح الكبير من وراء بيع حجوزاتهم تلك .

سياسات التسعير في تسلا

بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالحجز بغرض البيع مرة أخرى إلى السوق الثانوية فقط، هناك مخاوف بشأن الإجراءات التي يمكن أن تنفذها تسلا للاحتفاظ بهذا الربح الأولي المتاح لطلب الإنتاج المبكر.

تسلا 3 و Y

شهد كل من الطرازين 3 وY تعديلات متعددة على الأسعار في كل سوق على مستوى العالم لتحقيق التوازن بين مشكلة الطلب وقائمة الانتظار.

عندما تكون قوائم الانتظار طويلة جدًا، يكون بعض الأفراد على استعداد لدفع ما يزيد عن سعر التجزئة لتجاوز قائمة الانتظار. وهذا بدوره يجعل قائمة الانتظار أطول حيث يأخذ المضاربون فتحات التسليم ويحتفظون بالمركبات حتى يتم بيعها مرة أخرى، مما يجعل من الصعب تحليل توازن نقطة السعر/الطلب.

التربح الطفيلي من وراء تسلا سايبرترك

لوحظ أيضا أن الانخفاض الخطي في هوامش الربح يؤدي إلى زيادة هائلة في الطلب.” يمكن أن تتأثر ديناميكية قوائم الانتظار والأسعار لمنتج مرغوب للغاية مثل Tesla CyberTruck بشكل كبير بالتربح الطفيلي. يحدث هذا عندما يقوم الأفراد أو الشركات بشراء الحجوزات أو الطلبات المسبقة بهدف وحيد هو إعادة بيعها بسعر أعلى لأولئك الذين هم على استعداد لدفع المزيد للقفز في قائمة الانتظار.

إذا تم تسعير المشترين المحتملين خارج السوق أو شعروا أن الأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر، فقد يلجأون إلى الشركات المصنعة الأخرى لتلبية احتياجاتهم من السيارات الكهربائية.

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