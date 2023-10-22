سيارة فيات 124 أبارث سترادال هي دليل أن السيارات الكشف يمكن أن تكون سيارات رالي قوية

دبي - كتب محمد فتوح - إن سيارة فيات 124 أبارث سترادال هي سيارة غريبة، استنادًا إلى سيارة فيات 124 المتواضعة ولكن الرشيقة، تم إصدارها في عام 1972 كهدية خاصة للعلامة التجارية الإيطالية لسباق السيارات، والجزء الغريب هو أنها سيارة مكشوفة – وهو نمط جسم لا يُرى عادة في سباقات الرالي لأنه يعتبر أقل صلابة من سيارات الكوبيه أو الهاتشباك أو سيارات السيدان، حتى بطولة العالم للراليات الحالية تهيمن عليها فتحات صغيرة مثل تويوتا GR ياريس.

أداء قوي تتمتع بها سيارة فيات 124 أبارث سترادال الكلاسيكية

كانت سيارة 124 متاحة أيضًا كسيارة كوبيه وسيدان، ولكن لسبب ما، اختارت أبارث السقف المنسدل، في الواقع، لا ينبغي لنا أن نتفاجأ كثيرًا، لقد ذهبنا إلى إيطاليا عدة مرات، والمظهر الجيد أهم بكثير من النظر إلى المكان الذي ستذهب إليه.

وتم تسويق سيارة فيات 124 المكشوفة، المعروفة أيضًا باسم “العنكبوت”، لسوق أمريكا الشمالية في عام 1966، وتتميز بمحرك بقوة 89 حصانًا وسعة 1.6 لتر، لا يوجد شيء يستحق الكتابة عنه، ولكن بحلول عام 1972، تم إصدار 124 أبارث رالي، أو “124 أبارث سترادال،” لسيارة السباق 124 أبارث رالي GR.4 لتلبية قواعد تجانس الاتحاد الدولي للسيارات للسيارات السياحية الكبرى الخاصة (المجموعة 4) ، وفقًا لاسمها، فقد تم إنتاج هذه السيارة بفضل استحواذ شركة فيات على شركة أبارث في عام 1971.

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وتلقى التجانس الخاص مطحنة مزدوجة الكامة سعة 1.8 لترًا أكثر قوة، والتي تمت ترقيتها لإنتاج 126 حصانًا، تم ذلك عن طريق استبدال المكربن ​​ذو الخنق المزدوج بمكربن ​​عمودي مزدوج Weber 44 IDF، تم بعد ذلك إقران المحرك بعلبة تروس يدوية متزامنة بخمس سرعات، والتي كانت اختيارية في موديلات سبورت سبايدر الأخرى.

والتحسينات الأخرى التي تم إدخالها على السيارة كانت عبارة عن سقف صلب وألواح هيكل خفيفة الوزن ودعامة علوية وقضيب مضاد للدوران وقضيب نصف قطر لنظام التعليق الخلفي المستقل على شكل عظم الترقوة، لاحظ أن 124 العادي ركب على محور خلفي صلب.

وقد كان وزنها أقل بـ 25 كجم من السيارة العادية 124 سبايدر سعة 1.8 لتر، والتي تم طرحها في عام 1973، وبالطبع، تتميز بغطاء محرك أسود اللون مصنوع من الألياف الزجاجية، تم تصنيع الجزء العلوي الصلب وغطاء صندوق الأمتعة من نفس المادة، ركبت على عجلات معدنية مقاس 13 بوصة ملفوفة بإطارات Pirelli CN 36 ويمكن تجهيزها بمقاعد دلو Recaro اختيارية.

وفي عام 1975، فازت السيارة 124 أبارث رالي GR.4 ببطولة الرالي الأوروبية، كما حققت انتصارات في الرالي البرتغالي عام 1972، حيث جاءت في المركز الأول والثاني والثالث، كما فازت بالرالي البولندي عام 1973 ورالي هيسن عام 1972، من بين آخرين.

وفي وقت لاحق، قامت شركة فيات-أبارث بدفع سيارة GR.4 ذات مواصفات الرالي إلى قوة تصل إلى 210 حصان باستخدام رؤوس ذات 16 صمامًا وتقنيات الحقن متعدد النقاط، بحلول عام 1976، ركزت شركة فيات جهودها في الحشد على طراز 131 الأحدث عند طرف الرمح، ونعم، خلال هذا الوقت، سيطرت لانسيا ستراتوس على الرياضة.

وفي الختام، مع كل ما قيل، سيرغب هواة الجمع في مشاهدة سيارة فيات 124 أبارث سترادال، ولكن كم سيكلف المرء هذه الأيام؟ حسنًا، أحد الأمثلة الجيدة في ألمانيا يبلغ سعره 69,000 يورو أو حوالي 273,750 ريال، وإنها ليست رخيصة بالنظر إلى عمرها، ومع ذلك، فهو يقدم على الأقل لمحة عن نسب سيارات السباق لشركة فيات، والتي تمت إزالتها حتى الآن من عروضها الحديثة مثل سيارة فيات 500e الموجهة للسفر في المناطق الحضرية.

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